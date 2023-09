Babenhäuser Altstadtfest sorgt für volle Gassen

Von der mit­telal­ter­li­che nIn­nen­stadt zur Fei­er­zo­ne

Babenhausen 11.09.2023 - 00:00 Uhr < 1 Min.

Das 44. Babenhäuser Altstadtfest hat schon Am Samstag für volle Gassen gesorgt-

Mit über 40 Ständen war das Altstadtfest ordentlich bestückt und verbuchte einen klaren Zuwachs gegenüber 2022. Das 44. Altstadtfest war schon samstags eine Erfolgsgeschichte. Im "Hexenkessel", den stets der TV Babenhausen mit Leben füllt, war der Verein sogar in die Verlängerung gegangen und pfiff schon freitags die Party an. "Es war ein Versuchsballon. Der Aufwand ist derselbe", so Thea Scharwinsky vom TVB. Dafür fiel der "Bawwehaiser Altstadtfestlauf" flach, da Unwägbarkeiten die Planung so massiv erschwerten, dass man den Lauf absagen musste. Die Wanderbaustelle auf der B 26, on top eine zusätzliche Straßensperrung in der Kernstadt wegen einer Sportveranstaltung, hätten zu viele Straßen lahm gelegt.

Treuen Teilnehmern ist der Weg auf´s Fest nicht zu weit, auch wenn die Anreise mit 17 Stundenkilometern eine gemütliche ist. Bis aus Fulda und Stuttgart tuckerten Akteure der historischen Traktorenschau auf ihren Oldtimern heran - eine Tagesreise. Rund 200 der Oldies waren am Sonntag zu bestaunen. urs/Ursula Friedrich

