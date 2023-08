B26 in Babenhausen: Nächste Phase ab Samstag

Verkehr: Arbeiten in der Ortsdurchfahrt

Babenhausen 02.08.2023 - 15:42 Uhr

Derzeit erfolgen die Bauarbeiten im Bereich der Kreuzung Darmstädter/Aschaffenburger Str./Hindenburgstraße (Höhe »große Unterführung«) und setzen sich in östliche Richtung bis zum Ende der P+R-Anlage fort. Die Arbeiten in diesem Abschnitt werden in mehreren Bauphasen mit unterschiedlicher Verkehrsführung abgewickelt und dauern bis Anfang September an.

Im Zeitraum von Samstag, 5. August, bis Freitag, 11. August, kann aus Richtung Aschaffenburg kommend von der B 26 nicht in die Hindenburgstraße Richtung Innenstadt abgebogen werden. Die Umleitung während dieser Zeit erfolgt über die B 26 und die Schaafheimer Straße mit Wendefahrt am Kreisel zurück zur B 26 in Richtung Innenstadt.

Voraussichtlich am Wochenende vom 11. bis 13. August wird eine Einbahnregelung in Fahrtrichtung Dieburg eingerichtet. Der Verkehr in Fahrtrichtung Aschaffenburg wird in diesem Zeitraum innerörtlich über die Friedrich-Ebert-Straße umgeleitet.

Ende August wird zudem die südliche Einmündung Hindenburgstraße für wenige Tage gesperrt. Der Verkehr wird ebenfalls innerörtlich über die Friedrich-Ebert-Straße umgeleitet.

Bei der Gemeinschaftsmaßnahme von Hessen Mobil mit der Stadt Babenhausen handelt es sich um den Ausbau der B 26 in der Ortsdurchfahrt der Stadt Babenhausen. Die geplanten Arbeiten betreffen zum einen die Erneuerung der Fahrbahndecke auf der Bundesstraße zwischen dem westlichen Stadteingang bis zum neu gebauten Knotenpunkt des Wohngebietes Kaisergärten. Zum anderen werden im Auftrag der Stadt Babenhausen umfangreiche Arbeiten zur Optimierung des Bestandnetzes durchgeführt: Fahrstreifen werden neu aufgeteilt, Fahrbeziehungen geändert, Querungen für den Fuß- und Radverkehr neu hergestellt und eine neue Signalanlage errichtet. Diese ermöglicht es dem Verkehr aus dem Wohngebiet Kaisergärten künftig auf die Bundesstraße problemlos zuzufahren. Im Rahmen der Bauarbeiten werden außerdem die beiden Bushaltestellen »Darmstädter Straße« barrierefrei ausgebaut.

Die Baukosten der gesamten Maßnahme belaufen sich auf rund 2,9 Millionen Euro. Die Kosten von rund 2,5 Millionen Euro zur Erneuerung der Fahrbahn werden vom Bund getragen.

Mitteilung von Hessen Mobil