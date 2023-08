Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Auto und Lokomotive an Bahnübergang zusammengestoßen

Autofahrer bleibt unverletzt

Erbach 07.08.2023 - 10:21 Uhr < 1 Min.

Ein Blaulicht der Polizei leuchtet auf. (Symbolbild)

Der Übergang sei mit Halbschranken und Lichtzeichen gesichert, sagte ein Sprecher der Bundespolizei in Frankfurt. Ob die Schranken während des Unfalls geöffnet waren, sei Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Der 25-jährige Autofahrer blieb unverletzt, wie der Sprecher am Montag sagte. Die Lok stieß demnach in die Beifahrerseite des Wagens.