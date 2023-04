Auto kollidiert mit U-Bahn - zwei Leichtverletzte

Ausfälle und Verspätungen

Frankfurt/Offenbach 24.04.2023 - 10:56 Uhr < 1 Min.

Ein Rettungswagen der Feuerwehr fährt auf einer Straße.

Bei dem Unfall sind laut Polizei zwei Menschen leicht verletzt worden. «Beide wurden vom Rettungsdienst betreut», sagte ein Sprecher. An der Unfallstelle im Stadtteil Dornbusch fährt die U-Bahn überirdisch.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war es zu dem Zusammenstoß gekommen, nachdem der 43-Jährige Autofahrer an einer Kreuzung unerlaubterweise links abgebogen war. Auch die Feuerwehr war nach eigenen Angaben mit mehreren Einheiten vor Ort. Das am Unfall beteiligte Auto wurde demnach aus dem Gleisbett entfernt.

Nach Angaben der Frankfurter Verkehrsgesellschaft kam es vorübergehend zu Ausfällen und Streckenunterbrechungen bei einigen U-Bahn-Linien.

Signalstörungen am Offenbacher S-Bahn-Tunnel

Auch bei den S-Bahnen haben am Montagmorgen Ausfälle Reisende in Frankfurt und Offenbach ausgebremst. Grund dafür sei eine Signalstörung nach Bauarbeiten am Offenbacher S-Bahn-Tunnel, wie eine Bahnsprecherin sagte. Betroffen seien die Linien S8 und S9 in Richtung Offenbach, die Linie S9 in entgegengesetzte Richtung, die Linien S1, S2 und S7.

Laut der Sprecherin soll die Störung voraussichtlich im Laufe des Vormittags vorbei sein. Nach den Bauarbeiten am S-Bahn-Tunnel sollte eigentlich mit Ende der hessischen Osterferien an diesem Montag der Verkehr wieder nach Plan laufen.

