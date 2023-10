Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Auf dem Weg zu Wisent und Wildpferd

Umweltbildungsprojekt in Münster eröffnet

Münster 18.10.2023 - 15:09 Uhr 2 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Der Naturerlebnispfad am Urberacher Weg und die Aussichtsplattform auf dem Muna-Gelände nahe dem Münsterer Ortsteil Breitefeld sind am Dienstag eröffnet worden. Auch die Wisente waren zu sehen. Von der am Dienstag eröffneten Aussichtsplattform kann man über einen Teil des 260 Hektar großen Muna-Biotops schauen - und mit etwas Glück auch die Wildpferde (klein hinten in der Bildmitte zu erkennen) entdecken.

Er führt bis zum Tor des abgesperrten Areals der ehemals von den Nazis und später von den Amerikanern genutzten Munitionsanstalt, wo zu bestimmten Öffnungszeiten weitere Stationen des Umweltbildungsprojekts besucht werden können. Prunkstück ist eine Aussichtsplattform, die den Weitblick übers 260 Hektar große Biotop ermöglicht.

260 Hektar großes Biotop

Mit etwas Glück entdeckt man dort auch die in den vergangenen Jahren angesiedelten Wisente und Wildpferde. Am Dienstag war das der Fall. Relativ nah kommen konnten die Besucher bei der Einweihung am frühen Nachmittag besonders der Wisentherde.

Von den Rindern gibt es in der Muna derzeit 14 Exemplare. Fünf sind dort zur Welt gekommen: Bulle Shakal sorgte 2021 für zweifachen und 2022 für dreifachen Nachwuchs. Der ist bei der Wildpferde-Herde nicht zu erwarten: Bei den elf Przewalskis handelt es sich durchweg um Hengste.

Auch einige Pferde waren zum Auftakt - etwas weiter weg, aber auch noch innerhalb des großen Eingewöhnungsgatters - zu sehen. Von den Parkmöglichkeiten aus, die man von der B 45 kommend nach einer Linkskurve am Eingang von Breitefeld erreicht, steht bis zur Plattform erstmal ein 1,5 Kilometer langer Fußweg an. Langweilig wird der aber nicht: Auf dem Naturerlebnispfad Wisentwald erhalten Besucher auf mehr als 20 Infotafeln Einblicke in die biologische Vielfalt sowie Informationen zum Ökosystem Wald.

Mehrere Mitmachstationen entlang des Wegs laden zu Aktivitäten wie Weitsprung, Balancieren und Rätsellösen ein. Die Informationen sind so aufbereitet, dass sie das Interesse von Erwachsenen wie Kindern wecken können. Auch Einblicke in die Historie des einstigen Militärgeländes, das wegen teilweise noch nicht entmunitionierter Bereiche komplett eingezäunt ist, werden ermöglicht. Dies soll ein von der Gemeinde verantwortetes und voraussichtlich im Frühjahr 2024 öffnendes Museum noch vertiefen.

Ehe die Besucher nach dem Pfad zur Plattform gelangen - was in diesem Jahr noch vom 19. bis 22. sowie vom 26. bis 29. Oktober (9 bis 16 Uhr, kostenlos, keine Anmeldung nötig) möglich ist -, passieren sie mehrere ehemalige Bunkeranlagen.

Kunst im ehemaligen Bunker

Diese hat der Graffitikünstler Case in den vergangenen Monaten eindrucksvoll mit Bildern von Wisenten und Wildpferden besprüht. In einem der Ex-Bunker hat er sie dreidimensional inszeniert, was sich besonders gut von einem markierten Betrachtungspunkt aus erschließt.

Auf der Plattform selbst bleibt es auch dann spannend, wenn Besucher weder mit bloßem Auge noch durch die installierten Fernrohre die in freier Wildbahn seltenen Wisente und Wildpferde entdecken. Eine große Tafel klärt über einzelne Biotope der ökologisch wertvollen, weil vom Menschen seit Jahrzehnten zwangsweise unberührten Fläche auf, die der Panorama-Blick freigibt. Außerdem können Gäste nach dem kurzen, barrierefreien Aufstieg auf einem Barfußpfad laufen, Tiersilhouetten entdecken und ein »Naturmemory« spielen.

Das hinter den Kulissen entstandene ökologische Ausgleichsprojekt der Deutschen Bahn für die geplante Schnellstrecke von Frankfurt nach Mannheim hinterließ am Dienstag einen durchdachten und hochwertigen ersten Eindruck.

JENS DÖRR

Hintergrund: Muna-Museum wird "Munatur" heißen Ursprünglich sollte es schon im vergangenen Jahr öffnen, nun müssen sich Neugierige auf das von der Gemeinde Münster geplante und mit Unterstützung des Heimatvereins und eines externen Büros für Erinnerungskultur umgesetzte Muna-Museum noch bis zum Frühjahr 2024 gedulden: Als vorerst letzter Teil der Gesamtattraktion am Rande des Ortsteils Breitefeld soll dann das Muna-Museum in Betrieb gehen. Zu viel will die Gemeinde dazu vorab noch nicht verraten, nur so viel: Zum Start werden vor allem Schautafeln die bewegte Geschichte des Militärgeländes und den politischen Kontext darstellen. Viele Münsterer Bürger halfen mit Fotos und anderen Exponaten mit; an Hörstationen werden zudem Schilderungen von Zeitzeugen abgespielt. Der genaue Eröffnungstermin des in einem Bunker auf dem abgesperrten Teil des Areals untergebrachten Museums ist noch offen, der Name steht dort aber für jeden Plattform-Besucher schon dran: Das Münsterer Muna-Museum wird "Munatur" heißen. jed