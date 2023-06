Ansturm auf Konzerte nach Corona - Rheingau Musik Festival mit Rekord

Klassik zieht Massen an

Oestrich-Winkel 20.06.2023 - 15:55 Uhr 2 Min.

Dirigent Christoph Eschenbach (2.v.r) und die Bamberger Symphoniker spielen beim Abschlusskonzert des Rheingau Musik Festivals. Am 24. Juni 2023 beginnt im Kloster Eberbach bei Eltville wieder eine größten Konzertreihen Deutschlands.

Corona ist abgeflaut - viele drängt es wieder in Konzerte mit klassischer Musik. «Wir haben dieses Jahr eine Rekordzahl von 164 Konzerten an 28 Spielstätten mit längst mehr als 100 000 verkauften Karten», sagt der Geschäftsführer des Rheingau Musik Festivals (RMF), Marsilius Graf von Ingelheim, der Deutschen Presse-Agentur.

«Sommer voller Musik» ab 24. Juni

140.000 Karten gebe es bei dem Konzertreigen im Rheingau sowie in Wiesbaden, Mainz und Rheinhessen unter anderem mit Stargeiger Daniel Hope, Cellistin Sol Gabetta und Jazz-Allrounder Götz Alsmann. Eröffnungskonzert ist am 24. Juni mit einer Festrede von Ex-Bundespräsident Joachim Gauck im Kloster Eberbach bei Eltville. Hier endet auch am 2. September der «Sommer voller Musik», wie sich das Festival selbst bezeichnet. Daneben gehen wieder zahlreiche weitere Konzertreihen in Hessen und Rheinland-Pfalz über die Bühne.

Bei Beethoven, Bach und Brahms nur noch graue Haare im Publikum? Nein, versichert RMF-Intendant Michael Herrmann: «Es kommen immer wieder Jüngere nach.» Von Ingelheim ergänzt: «Wir bieten beim RMF auch Pop und Rock - aber die Konzerte mit klassischer Musik haben wir in diesem Jahr schneller verkauft.» Und nicht nur an ältere Zuhörer. Mit besonderen Konzerten für Kinder mit erklärenden Informationen tue das RMF in Zeiten eines oft schwächelnden Musikunterrichts in der Schule auch viel für zukünftigen Zuschauernachwuchs.

Mit einem Etat von rund acht Millionen Euro und nur 25 000 Euro Förderung mit Steuergeld nennt sich das RMF «das größte privat finanzierte Festival Europas» - dank Sponsoren und Kartenerlösen. Über die Bühne geht es beispielsweise auch in den Rheingau-Schlössern Johannisberg und Vollrads sowie im neuen Casals Forum in Kronberg im Taunus, im Kurhaus und Kurpark in Wiesbaden sowie erstmals seit der Renovierung wieder in der Mainzer Rheingoldhalle.

Kultursommer in Main-Kinzig-Fulda und Südhessen

2020 ist das RMF Corona zum Opfer gefallen. Herrmann sagt: «Da hatten wir schon Kosten von zweieinhalb bis drei Millionen Euro. Da wären wir pleitegegangen.» Corona-Hilfen vom Bund und Land Hessen «haben unsere Situation stabilisiert». 2021 sei ein auf- und abbaubarer Konzertkubus mit mehreren Hundert Sitzplätzen mit Corona-Abständen neben Schloss Johannisberg die Rettung gewesen. Bereits 1988 hat Herrmann das RMF aus der Taufe gehoben - inspiriert vom Festival des weltberühmten Cellisten Pablo Casals (1876-1973) in Südfrankreich.

Laut Kunstministerium in Wiesbaden ist das RMF mit seinen Dimensionen und der größtenteils privaten Finanzierung «einzigartig» in Hessen. Aber auch andere Veranstaltungsreihen böten viel klassische Musik, zum Beispiel «die Kultursommer Nordhessen, Main-Kinzig-Fulda, Mittelhessen und Südhessen». Hinzu kämen die Kasseler Musiktage, die Weilburger Schlosskonzerte und für Barockfreunde die Festspiele in Bad Arolsen.

Das Kulturministerium in Mainz hebt abgesehen vom RMF das Mosel Musikfestival als Konzertreihe in Rheinland-Pfalz hervor. Dieses sei mit rund 50 Konzerten an mehr als 20 Spielstätten an der Mosel das älteste und größte Klassik-Festival im Bundesland: «Das Programm umfasst neben dem Schwerpunkt Kammermusik auch Orchestermusik der Klassik, Romantik und Moderne, Barock- und Vokalkonzerte.» Zudem erklinge Crossover mit Jazz, Swing und Chanson. Hinzu kommt laut Ministerium das Festival RheinVokal mit «anspruchsvollen Konzerten vor malerischen Kulissen» wie etwa «zu Füßen der Loreley».

