Freie Schule: Wie sich die Einrichtung Seligenstadt gegründet und entwickelt hat

Anders lernen seit 25 Jahren

Mainhausen 05.07.2023 - 13:00 Uhr 2 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Eltern-Schüler-Zeit bei der Gärtnerei Löwer - ein typisches Projekt für die Jüngsten von der Freien Schule Seligenstadt und Mainhausen. Foto: Karin Klemt

Beides brachten elf Familien aus den beiden Orten im Ostkreis Offenbach mit, als sie im Sommer 1998 mit der Vereinsgründung den Grundstein einer Erfolgsgeschichte legten. "Die Eltern wollten nicht, dass ihr Kind nur eine Nummer unter vielen ist", skizziert Schulleiter Sebastian Kirchen die Motivation. Reformpädagogische Ansätze hätten in der fortlaufenden Entwicklung des Konzepts eine wichtige Rolle gespielt. Jedes Kind werde individuell betrachtet, Eltern kontinuierlich einbezogen, auf die Bildung sozialer und personaler Kompetenzen viel Wert gelegt.

An hessischen Standards orientiert

Regeln für das Zusammenleben gibt es laut Kirchen an der Freien Schule durchaus, allerdings gemeinsam erarbeitet und "nicht von oben diktiert". In der staatlich geförderten Modellschule mit besonderer pädagogischer Prägung - so die Einstufung durch das Kultusministerium - orientieren sich die Lerninhalte nach Worten des Diplom-Pädagogen an den hessischen Bildungsstandards.

Gesetzliche Forderungen und Weisungen des Schulamtes habe seine Einrichtung genauso umzusetzen wie eine staatliche Regelschule. Wer an der Freien Schule nach der zehnten Klasse den Realschulabschluss macht, erfüllt die gleichen Anforderungen wie die Altersgenossen überall im Land.

Begonnen hatte der Unterrichtsbetrieb vor 25 Jahren in einem ehemaligen Privathaus im Seligenstädter Stadtteil Klein-Welzheim, das der neue Verein gemietet hatte. Drei Pädagogen unterrichteten zunächst Kinder im Grundschulalter und bis zur Jahrgangsstufe sechs. Finanziert wurde das Projekt wie heute durch die Mitgliedsbeiträge, staatliche Förderung vom Land Hessen und das Schulgeld, das die Eltern entrichten - aktuell laut Kirchen 250 Euro pro Monat, Kosten für Essen und Lehrmaterial inklusive.

Mitglieder stemmen Modernisierung

Einen Meilenstein markierte 2011 der Umzug nach Zellhausen. Der Verein übernahm dort den Gebäudekomplex der Käthe-Paulus-Grundschule, die in einen Neubau übergesiedelt war. Parallel zur schrittweisen Sanierung und Modernisierung, zum großen Teil von den Mitgliedern des gemeinnützigen Vereins in Eigenarbeit gestemmt, wurde das Unterrichtsangebot auf die Jahrgangsstufen sieben bis zehn erweitert.

Heute unterrichten 16 angestellte Pädagogen maximal 100 Schüler im Ganztagsbetrieb bis 15.15 Uhr. Die zertifizierte Schule mit Schwerpunkt Musik unterhält ein Orchester und eine Band, bietet regelmäßig Musikfreizeiten, Theater- und Musical-Inszenierungen. Stolz ist die Schulgemeinde auf ihr gerade renoviertes Bistro, das als Dreh- und Angelpunkt der Begegnung dient.

Eine Warteliste gibt es laut Sebastian Kirchen nicht, aber: "Wir sind voll ausgelastet." Mit dem Ruf der Freien Schule ist der Einzugsbereich längst über Seligenstadt und Mainhausen hinausgewachsen. Derzeit werden laut Kirchen auch zehn Schüler aus der bayerischen Nachbarschaft unterrichtet, die meisten davon aus Karlstein.

Zwei Lehrer pro Gruppe

Wichtigstes Kapital neben den engagierten 260 Vereinsmitgliedern sind aus Sicht des Schulleiters die Lehrkräfte - voll qualifizierte Pädagogen, die oft gleich nach der Ausbildung nach Zellhausen kommen und in vielen Fällen über lange Zeit ihre berufliche Heimat dort finden. Dass pro Lerngruppe standardmäßig zwei Pädagogen eingesetzt seien, schaffe Spielräume für individuelle Betreuung, erläutert Kirchen.

Frontalunterricht gebe es kaum, allenfalls in den Abschlussjahrgängen neun und zehn. Eigene finanzielle Ressourcen ermöglichten die Anschaffung besonderer Lehrmaterialien, das Konzept lasse Raum für spontane Projektarbeit und den Wechsel an außerschulische Lernorte. Für die Jüngsten, die "Entdecker" in den Jahrgangsstufen null bis zwei, sei an jedem Freitagnachmittag Eltern-Schüler-Zeit.

kko

Hintergrund: Jubiläumsparty an der Freien Schule Ihr 25-jähriges Bestehen will die Freie Schule Seligenstadt und Mainhausen an diesem Samstag, 8. Juli, groß feiern. Um 13 Uhr beginnt auf dem Gelände an der Schulstraße in Zellhausen eine akademische Feier. Auf einer großen Showbühne gibt es ein Programm mit künstlerischen Darbietungen. Außerdem gibt es zahlreiche Spielestationen, eine Tombola, Kinderschminken, eine Fotobox und einen Ballonkünstler. Bei einem geführten Rundgang können sich die Besucher über Lern- und Projektangebote informieren und mehr über das pädagogische Konzept erfahren. Für den Nachmittag ist ein Auftritt der Rodgau Jazz Bigband geplant, für das sportliche Erlebnis stehen ein Kletterturm und eine Rollenbahn zur Verfügung. Bewirtet werden die Gäste mit gekühlten Getränken, Spezialitäten vom Grill, Kaffee und Kuchen, Salaten und vegetarischen Snacks. Ab 20 Uhr stehen Pop, Rock, Soul, Latin, Schlager, Rock'n 'Roll und Oldies mit der Coverband Take Three auf dem Programm. (kko)