«Alles zurückgelassen, um Kinder zu retten» - Flüchtlinge in Hessen

Serhii Kardashov (l) und seine Ehefrau Maryna Kardashova aus der Ukraine sitzen mit ihren Pflegekindern Daria (obere Reihe l-r), Yurii, Dmytro und Viktoriia sowie Yevhenii (untere Reihe l-r) und Mark am Rheinufer..

Die Kinderschar sammelt Muscheln am Rhein in Eltville, ihre Pflegemutter Maryna Kardaschowa weint. Sie denkt an ihre Flucht im eigenen Auto aus dem russisch besetzten Teil der Ukraine bei Mariupol vor einem Jahr. «Wir haben alles zurückgelassen, was wir uns aufgebaut haben, um unsere sechs Pflegekinder zu retten.» Zerstörte Dörfer, 27 russische Kontrollposten, gesprengte Brücken, Slalom um Minen - die Angst während der Flucht sei unbeschreiblich gewesen. «Wir haben 48 Stunden bis hierher gebraucht», sagt Kardaschowa in Eltville am Rhein. Hier ist die achtköpfige Familie zunächst in einem Privathaus untergekommen. Flüchtlinge in Hessen - wie ist die Situation zwei Monate vor der Landtagswahl am 8. Oktober?

Ministerpräsident Boris Rhein (CDU), der sein Amt gegen seine Herausforderin, SPD-Landeschefin und Bundesinnenministerin Nancy Faeser, verteidigen will, hat im Mai Fortschritte bei der Steuerung von Einwanderung gefordert: «Wir brauchen ein weites Herz für Hilfsbedürftige und gleichzeitig mehr Konsequenz gegenüber irregulärer Migration.» Für deren Begrenzung hat Rhein kürzlich bundesweite Grenzkontrollen verlangt. Faeser wiederum schlägt etwa eine Ausweitung des Ausreisegewahrsams von bis zu 10 auf maximal 28 Tage vor, damit Behörden mehr Zeit für Abschiebungen bekommen.

Die kommunalen Spitzenverbände in Hessen kritisieren, es gebe für Flüchtlinge im Bundesland zu wenig Geld, zu wenig Wohnraum, zu wenige Integrationskurse sowie zu wenige Kita- und Schulplätze. Zugleich erlebt die migrantenkritische AfD in Umfragen einen Höhenflug. Keine Frage, in Hessens heißer Wahlkampfphase nach dem Ende der Schulferien am 3. September könnten Flüchtlinge ein wichtiges Thema werden.

Dem Finanzministerium zufolge sind seit 2014 «rund 307 000 hilfs- und schutzbedürftige Menschen neu nach Hessen gekommen. Das ist mehr als die Einwohnerzahl von Darmstadt und Offenbach zusammen.» Ihre Unterbringung und Integration sei eine «erhebliche Herausforderung».

Zunächst kommen Flüchtlinge in die Einrichtungen der Erstaufnahme in Hessen. Mit Stand 27. Juli belegen sie hier laut dem Integrationsministerium 5368 der insgesamt rund 8300 Plätze, darunter 609 Geflüchtete aus der Ukraine. Für Asylbewerber gewährleistet die Erstaufnahme dem Ministerium zufolge «eine gesteuerte Zuweisung» in Kommunen mit einer etwa zweiwöchigen «Ankündigungszeit». Ukrainische Kriegsflüchtlinge brauchen nicht Asyl beantragen.

Das ukrainische Ehepaar Maryna Kardaschowa (49) und Serhii Kardaschow (53) blickt in Eltville auf den Rhein. Ihre sechs Pflegekinder im Alter von 6 bis 13 Jahre tollen am Ufer herum. «Wir hatten zu Hause Angst, dass die Russen unsere Kinder entführen», sagt Maryna Kardaschowa, Gutachterin für Immobilien. Ihr Mann Serhii, Lkw-Fahrer, ergänzt: «Bei uns zu Hause ist jetzt alles zerstört.»

Hessens Finanzministerium kalkuliert nach eigener Auskunft für dieses Jahr mit Landesausgaben für Flüchtlinge inklusive Geld vom Bund und «sonstiger Mittel» in Höhe von 1,228 Milliarden Euro. In den nächsten Jahren erwartet es, dass diese Summen jeweils unter eine Milliarde Euro sinken. In Regierungskreisen heißt es, darin spiegele sich unter anderem die Hoffnung auf eine langfristige Entspannung im Ukraine-Krieg sowie ein Eingehen des Bundes auf die finanziellen Forderungen der Länder wider.

Mit Blick auf Berlin kritisiert das hessische Finanzministerium: «Der Bund beteiligt sich aktuell nur unzureichend an den finanziellen Lasten von Ländern und Kommunen.» Der von den EU-Innenministern im Juni erzielte Asylkompromiss hat Hoffnungen geweckt, dass die irreguläre Migration nach Deutschland langfristig wieder abnehmen könnte. Kurzfristig niedrigere Ausgaben für die Unterbringung und Versorgung von Asylsuchenden sind dabei aber nicht zu erwarten. Auch ist die Vereinbarung noch nicht in allen Details final abgestimmt.

Der Direktor des Hessischen Städtetags, Stephan Gieseler, erklärt zu Flüchtlingen etwa in Wohnungen und Containern, Häusern und Hotels: «Die Preise für die Unterbringung sind in der letzten Zeit gestiegen. Dies belastet die kommunalen Haushalte zusätzlich.» Die Forderung an den Bund laute daher: «Optimierte, abgestimmte Verfahren und eine ausreichende Finanzierung für Aufnahme und Unterbringung sowie Integrationsmaßnahmen.»

Harald Semler, Geschäftsführer des Hessischen Städte- und Gemeindebundes, betont, das Engagement etwa von ehrenamtlichen und kirchlichen Flüchtlingshelfern sei zwar hoch. Vielerorts sei aber auch eine Grenze der Kapazitäten erreicht. In eine Dreizimmerwohnung etwa ließen sich ja auch nicht beliebig viele Menschen zwängen.

Serhii Kardaschow hat nach eigenen Worten im Rheingau schon Minijobs gefunden, «zum Beispiel auf dem Bau». Seine Frau Maryna Kardaschowa sagt: «Wir wollten immer mal Deutschland besuchen - aber als Touristen und nicht als Flüchtlinge.» Denkt sie an die Ukraine, muss sie wieder weinen: «In unserem Haus hausen jetzt Soldaten aus Dagestan.» Das ist eine russische Teilrepublik im Kaukasus.

