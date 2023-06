Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

»Alle haben in Babenhausen auf so etwas gewartet«

Freizeit: Erfolgreiche Premiere für Feierabend-Event »Weingärtchen« - Donnerstags auf dem Marktplatz - Bis September

Babenhausen 02.06.2023 - 15:24 Uhr 2 Min.

Feierabendevent, immer donnerstags: Das neue Babenhäuser Weingärtchen auf dem malerischen Marktplatz ist gleich zum Start ein Erfolg.

Die Tische sind im Nu erobert, Sitzplätze belegt. »Ich muss noch mehr Stühle und Schirme mitbringen«, sagt Monika Breid, die aus ihren mobilen Wein-Bar nicht nur feine Pfälzer Tropfen, sondern auch Champagner, Aperol Spritz, Kaffee und Antialkoholisches serviert. Während die anderen feiern, kommt sie ordentlich ins Schwitzen - und das schon vorher. Mit ihrer Nostalgie-Vinothek ist sie morgens auf dem Babenhäuser Wochenmarkt vertreten, zieht dann rasch zum Marktplatz um, wo sich das neue Format »Weingärtchen« im Nu etabliert. Moni Breid erklärt beim routinierten Bedienen (die Warteschlange wird sichtlich kürzer): »Mir bleibt zwischendrin nur eine Stunde Zeit.«

Der »Bratwurst Seppel« alias Severin Mella rollt den Imbisswagen ebenfalls rasch von hier nach dort, um seine original Thüringer anzubieten. Und auch die Geschwister Nicole, David und Sebastian Frohmader gehen in die Verlängerung und bieten nach dem Markttag vor der Stadthalle bis in die Abendstunden ihre Bioerdbeeren an.

»Alle haben in Babenhausen auf so etwas gewartet«, erfährt man vom Bratwurst Seppel, der in der Gersprenzstadt nicht nur grillt, sondern auch lebt. Weil man auch im Rathaus mit gutem Zuspruch rechnete, wurde Mobiliar aus dem (leerstehenden) Biergarten der Stadtmühle herbeigeschafft.

Brandneu ist das Format nicht, nur anders. Immer donnerstags wurde der Wochenmarkt nachmittags auf dem Marktplatz veranstaltet und vom geselligen Publikum vor allem als After-Work-Event geschätzt. Als indes nur noch der Weinhändler lohnenden Umsatz machte, brachen die Beschicker weg - es war das Aus für den Wochenmarkt. In der Stabsstelle Jugend, Sport und Kultur wurde der Wochenmarkt neu entwickelt. Jetzt vormittags auf dem Stadthallenparkplatz läuft das Revival mit inzwischen 13 Marktbeschikern. »Der Markt läuft super, alle sind happy mit dieser Lösung«, erklärte Abteilungschef Michael Spiehl - nur das Feierabendevent, das war weg. Es war die FDP, die mit einem entsprechenden Antrag im Vorjahr den Stein ins Rollen, oder bildlich gesprochen, den Wein zum Fließen brachte. Die Liberalen regten die Rückkehr des After-Work-Shoppens an, der sich jetzt als »Weingärtchen« rasch Fans erobert.

Natürlich, es gibt noch ein paar Kinderkrankheiten auszustehen. Die Getränke müssten insgesamt kälter, die Sitzplätze mehr, die Öffnungszeiten etwas länger sein, erklärt ein Babenhäuser Pärchen. Am Nachbartisch haben auswärtige Gäste aus Rödermark dem Pfälzer Rebensaft so stark zugesprochen, dass jetzt die Heimreise organisiert werden muss. »Ich finde es super«, lobt eine Babenhäuserin, »früher saßen wir jeden Donnerstag hier mit einer Clique von 15 bis 20 Leuten.« Diesmal sind sie zu sechst, aber das gesellige Trüppchen kann wachsen. Denn das »Weingärtchen« lädt jeden Donnerstag von 15 bis 19 Uhr zum Verweilen auf dem Marktplatz, und das bis 7. September.

Ursula Friedrich