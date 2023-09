Aktionstag für Radler: Tausende Teilnehmer im Kinzigtal erwartet

Diesen Sonntag

Hanau 02.09.2023 - 12:13 Uhr < 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Sportlich am Landratsamt vorbei: »Kinzigtal total« am Sonntag auf dem Weg durch Gelnhausen. Fotos: Sascha Rheker (MKK)

Viele tausend Radler werden an diesem Sonntag beim Aktionstag «Kinzigtal Total» auf autofreien Strecken kräftig in die Pedale treten. Die 82 Kilometer lange Tour führt von der Quelle des Flusses in Sinntal-Sterbfritz bis zur Mündung nach Hanau (beides Main-Kinzig-Kreis). Die Strecke muss aber nicht komplett bewältigt werden: Radlerinnen und Radler, Skaterinnen und Skater können sich auch einzelne Abschnitte je nach persönlichem Geschmack oder Kondition zusammenstellen.

Für Menschen mit weiterer Anreise bietet die Deutschen Bahn Sonderzüge an. Während des Tages ist Pendeln zwischen Maintal und Sinntal möglich, mit Stopps an zahlreichen Bahnhöfen entlang der Strecke. Außerdem sind noch die regulären Züge der Bahn im Kinzigtal unterwegs. Erfahrungsgemäß wird es in den Zügen recht voll.

Unterwegs bieten die beteiligten Städte und Gemeinden ein buntes Rahmenprogramm mit musikalischer Unterhaltung, Verpflegung, Hüpfburgen, Geschicklichkeitsparcours und anderen Aktivitäten. In Hanau wird an diesem Tag unweit der Kinzigquelle zudem das Bürgerfest gefeiert.

In diesem Jahr wird es nach Angaben des Main-Kinzig-Kreises, der auch Veranstalter ist, außerdem eine «Stempel-Rallye» geben. Dabei können Radlerinnen und Radler an mindestens vier der insgesamt acht Kontrollstationen vorbeischauen und sich dort einen Stempeleintrag abholen, um damit an einer Verlosung teilzunehmen. Als Hauptpreis gibt es ein Fahrrad im Wert von rund 750 Euro. Pannendienste in den einzelnen Ortschaften wollen Radlern helfen, die einen Platten oder andere Probleme mit ihren Rädern bekommen.



Link: Weiterführende Infos