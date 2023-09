Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Aktionstag für mehr Sicherheit im Straßenverkehr in Hessen

Kontrollen angekündigt

Frankfurt 26.09.2023 - 09:21 Uhr < 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Ein Polizist ist bereit für eine Kontrolle.

Dabei solle die «gegenseitige Rücksichtnahme» im Mittelpunkt stehen, erläuterte das Polizeipräsidium Frankfurt. Die Aktion steht unter dem Motto «sicher.mobil.leben - Rücksicht im Blick». Geplant seien unter anderem Kontrollen und Präventionsmaßnahmen in der Nähe von Schulen oder Seniorenheimen, in Fußgängerzonen oder an stark frequentierten Fuß- und Radwegen.

Die Zahl der Verkehrsunfälle in Hessen ist nach dem Abflauen der Corona-Pandemie wieder gestiegen. 2022 registrierte die Polizei im Vergleich zum Vorjahr einen Anstieg um 5 Prozent auf 137 260 Unfälle, wie das Innenministerium im Mai mitgeteilt hatte. Im Vergleich zu 2019, dem Jahr vor der Corona-Pandemie, ereigneten sich 2022 in Hessen aber 8 Prozent (149 440) weniger Unfälle. Auf Hessens Straßen kamen im vergangenen Jahr 208 Menschen ums Leben - 23 mehr als im Jahr 2021.

dpa/lhe