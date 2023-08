Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

88 Durchsuchungen in Hessen wegen Verdachts auf Kindesmissbrauch

Dieburg 28.08.2023 - 13:28 Uhr < 1 Min.

Verfassungsfeindliche Symbole: Von vier Frankfurter Polizeibeamtne wurden die Mobiltelefone sichergestellt.

Die Ermittlungen in der zurückliegenden Woche richteten sich gegen 87 Männer und 4 Frauen im Alter zwischen 15 und 65 Jahren, wie das Landeskriminalamt (LKA) am Montag in Wiesbaden mitteilte. «Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen standen die Männer und Frauen untereinander nicht im Austausch.»

Sechs Beschuldigte werden den Angaben zufolge verdächtigt, Kinder und Jugendliche sexuell missbraucht zu haben. Den übrigen wird der Erwerb, Besitz oder Verbreitung von Kinder- oder Jugendpornografie vorgeworfen. An den Durchsuchungen seien insgesamt 320 Ermittler beteiligt gewesen, teilte das LKA weiter mit. Sie stellten insgesamt 392 Datenträger sicher, darunter 110 Smartphones, 65 Computer und Laptops sowie 50 USB-Sticks.

Auch in Darmstadt-Dieburg, im Odenwaldkreis und in Main-Kinzig

Die Einsätze fanden in den Städten Darmstadt, Frankfurt, Gießen, Hanau, Kassel, Offenbach sowie Wiesbaden statt, außerdem in den Landkreisen Hochtaunuskreis, Biedenkopf, Fulda, Gießen, Hersfeld-Rothenburg, Kassel, Limburg-Weilburg, Marburg-Biedenkopf, Waldeck-Frankenberg, Lahn-Dill-Kreis, Bergstraße, Darmstadt-Dieburg, Groß-Gerau, Offenbach, Main-Kinzig-Kreis, Main-Taunus-Kreis, Odenwaldkreis, Rheingau-Taunus-Kreis, Schwalm-Eder-Kreis, Vogelsbergkreis und Wetteraukreis.

dpa/lhe