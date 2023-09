Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

84-Jähriger gleich zwei Mal überfallen

Mann angeklagt

Frankfurt 15.09.2023 - 15:08 Uhr < 1 Min.

Wie Behördensprecherin Nadja Niesen am Freitag mitteilte, soll der Angeschuldigte sein Opfer zunächst im Juli 2022 im Aufzug des Altersheimes gepackt und an die Wand gedrückt haben. Er sei dann mit der Geldbörse und rund 220 Euro Bargeld geflüchtet. Nur einen Tag später lauerte er laut Anklage dem 84-Jährigen vor dessen Wohnungstür auf und raubte die Bankkarte.

Damit soll er in kurzer Zeit 14 Einkäufe getätigt und einen Schaden von knapp 3500 Euro verursacht haben. Die Anklage lautet deshalb neben zweifachen Raubes auch auf Computerbetrug in 14 Fällen. Wenige Tage nach der Tat wurde er festgenommen und ist seither in Untersuchungshaft. Bislang äußerte er sich laut Niesen noch nicht zu den Tatvorwürfen. Verhandlungstermine vor der Strafkammer des Landgerichts Frankfurt stehen bislang noch nicht fest.