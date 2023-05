35 Jahre nach Tod von Vierjährigem neuer Prozess gegen Sektenführerin

Verhandlung wird bis August andauern

Hanau 02.05.2023 - 09:36 Uhr < 1 Min.

Die Mutter des Jungen soll der Angeklagten Mitte 1988 das Kind in Obhut gegeben haben. Die Angeklagte soll in dem Jungen allerdings die «Reinkarnation Hitlers» gesehen haben. Ihr wird vorgeworfen, das Kind in einen Sack gesteckt und sich selbst überlassen zu haben. Das Kind erstickte schließlich an seinem Erbrochenen. Jahrzehntelang waren Polizei und Staatsanwaltschaft von einem Unfall ausgegangen, bis Sektenaussteiger 2015 ein neues Licht auf den Fall warfen.

Im September 2020 hatte das Landgericht Hanau die Frau wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt. Den Richtern des Bundesgerichtshofs aber war die Urteilsbegründung zu oberflächlich: Sie kritisierten insbesondere fehlende Ausführungen zum Tatvorsatz und zur Schuldfähigkeit. Es stehe nicht abschließend fest, was die Frau damals wirklich gedacht habe, als sie das Kind in den Beutel steckte. Im zweiten Prozess wird die Frankfurter Schwurgerichtskammer deshalb ein besonderes Augenmerk auf die beiden Punkte haben.

Zwischenzeitlich wurde auch die Mutter des verstorbenen Kindes vor Gericht gestellt. Ihr Prozess endete im vergangenen Jahr mit Freispruch - der Bundesgerichtshof ist derzeit allerdings noch mit der Revision der Staatsanwaltschaft beschäftigt.