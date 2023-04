25 Jahre Sommerliche Musiktage Hof Trages

Im Überblick: Jubiläumsprogramm der Sommerlichen Musiktage

Der Konzertreigen startet am Sonntag, 30. Juli, mit einem Wandelkonzert. An mehreren Orten im Schlosspark können die Zuhörer der Musik lauschen. Außerdem erinnern die Gastgeber Sabine und Hubertus von Savigny und Helmuth Smola an 25 Jahre klassische Musik auf Hof Trages.

Am Dienstag, 1. August, findet ein Orgelkonzert in der St. Anna-Kirche in Freigericht-Somborn statt, das vom Frankfurter Domorganisten Andreas Boltz gestaltet wird.

Kapellenkonzerte veranstalten am Mittwoch, 2. August, das Berliner Mosaik-Trio und am Donnerstag, 3. August, das Münchner Gitarren-Trio auf Hof Trages.

Am Freitag, 4. August, ist Jazz mit der Barrelhouse Jazzband um Sängerin Joan Faulkner angesagt.

Am Samstag, 5. August, können sich Musikliebhaber auf bekannte Melodien aus der Welt von Operette und Musical mit dem Johann-Strauß-Orchester Frankfurt freuen.

Das traditionelle Abschluss-Konzert Sommerabend Klassik rundet die Konzertwoche am Sonntag, 6. August, ab.

Außerdem bietet Horst Soldan, Vorsitzender des Geschichtsvereins Freigericht, zum Abschluss der Jubiläumswoche am Sonntag, 6. August, eine Führung zur Geschichte des Hof Trages an.

Umrahmt werden die Musiktage von Ausstellungen des Kunst- und Kulturvereins Kaleidoskop Freigericht, die im Schlosspark und in der Kapelle stattfinden. ()

bKarten gibt es im Rathaus Somborn, im Caféhaus Freigericht, im Rodenbacher Rathaus und in der Lesekatze in Alzenau oder im Internet unter www.musiktage-trages.de.