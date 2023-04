17 Projekte im Kreis Darmstadt-Dieburg

Verkehr: Hessen Mobil gibt Planungen für das laufende Jahr bekannt - Großbaustellen in Babenhausen, Groß-Zimmern und an B426

Darmstadt-Dieburg 11.04.2023 - 13:55 Uhr 2 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Gearbeitet wird ab Juli an der B26 im Bereich der Ortsdurchfahrt Babenhausen.

17 sind es insgesamt. Bei neun (davon sieben neu) ist der Bund Baulastträger. Fünf (davon drei neu) werden vom Land Hessen finanziert. Und drei (alle neu) fallen in die Zuständigkeit des Landkreises. Nicht alle sind für die Einwohner im östlichen Teil des Landkreises von Bedeutung. Einige außerhalb dieser Region aber schon - vor allem, so weit sie Pendlerströme betreffen.

Dabei dürften die Arbeiten an der B426 im Bereich von Pfungstadt von untergeordneter Bedeutung sein. Die B426 dient aber auch als Südumfahrung von Darmstadt, insbesondere für den Schwerlastverkehr. Und der muss sich im Sommer während der Sommerferien in Ober-Ramstadt und Mühltal durch die Ortslagen quälen, da der Lohberg-Tunnel auf seiner gesamten Länge von gut einem Kilometer voll gesperrt wird. Die gesamte Betriebstechnik soll erneuert werden. Baubeginn ist voraussichtlich im Juli, Ende im September.

Dafür verspricht eine andere Baustelle an der B426 merkliche Verbesserung. Die Arbeiten an der Umgehung des Ober-Ramstädter Stadtteils Hahn haben bereits begonnen. Im Oktober 2025 soll der 1,8 Kilometer lange Straßenabschnitt für den Verkehr freigegeben werden. Die gesamten Baukosten werden derzeit auf 13 Millionen Euro geschätzt.

Der Bund ist auch Baulastträger für die Arbeiten an der Ortsdurchfahrt in Babenhausen, der B26. Auf einer Länge von rund zwei Kilometern sollen voraussichtlich ab Juli vom Bahnübergang in Westen bis weit in den Bereich der ehemaligen Kaserne die Decken erneuert, Knotenpunkte umgestaltet und neu angelegt werden. Die Regie übernimmt die Stadt Babenhausen, weil die Arbeiten auch der verkehrstechnischen Anbindung des Konversionsgeländes dienen. Sie werden unter Verschwenkung von Fahrstreifen, Vollsperrungen an zwei Wochenenden und zeitweiser Sperrung von Seitenstraßen durchgeführt und im Dezember abgeschlossen werden.

Bei den Landesstraßen wird es in Groß-Zimmern zu einer Art »Lockdown« kommen. Bereits voll gesperrt ist seit vergangenem Jahr die L3115 zwischen Groß- und Klein-Zimmern. Dort werden zwei Brückenbauwerke und die Straßenoberfläche erneuert, zudem ein flankierender Radweg angelegt. Derzeit ist am Abzweig des Wehrgrabens eine Fischtreppe im Bau. Die neue Straße soll voraussichtlich im August 2024 für den Verkehr freigegeben werden.

Damit überschneidet sich diese Baumaßnahme nun doch deutlich mit der Erneuerung der Ortsdurchfahrt in Groß-Zimmern vom Knotenpunkt an der Sparkasse bis zum Waldstraßenkreisel, mit der im Juli dieses Jahres begonnen werden soll. Wie bei der Kanalerneuerung vor einem Jahr wird es auch diesmal wieder zu abschnittsweisen Vollsperrungen kommen. Im Juli 2024 sollen die Arbeiten abgeschlossen werden. Es wird eine weiträumige Umleitung ausgewiesen, aber schon bei den Kanalbauarbeiten hat sich gezeigt, dass viele Ortskundige Schleichwege durch die angrenzenden Wohnviertel suchen.

Kleinere Unannehmlichkeiten werden die grundhaften Erneuerungen der Ortsdurchfahrten im Groß-Umstädter Stadtteil Semd und im Babenhäuser Stadtteil Sickenhofen mit sich bringen, da es in beiden Dörfern kaum Durchgangsverkehr gibt. Die Arbeiten am 500 Meter langen Abschnitt der L3115 in Semd sollen im Juli beginnen und können wohl schon im November beendet werden, da kein Austausch von Ver- und Entsorgungsleitungen vorgesehen ist. Trotzdem wird es zu abschnittsweisen Vollsperrungen kommen. Die knapp 800 Meter lange Ortsdurchfahrt von Sickenhofen ist die Kreisstraße 183. Vorbereitende Arbeiten haben bereits begonnen, offizieller Start soll im Mai sein. Gearbeitet wird dann unter abschnittsweiser Vollsperrung. Voraussichtlich im Juli 2024 soll damit Schluss sein.

Klaus Holdefehr