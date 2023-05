15-Jähriger bei Schlägerei nach Fußballspiel lebensbedrohlich verletzt

Jugendturnier in Frankfurt

Frankfurt 30.05.2023 - 10:39 Uhr < 1 Min.

Ein Fußballtor.

Ein Jugendlicher aus Berlin hat am Sonntagnachmittag auf dem Sportplatz eines Fußballvereins in Frankfurt-Eckenheim bei einer Auseinandersetzung zwischen Spielern einer französischen und einer Berliner Jugendmannschaft lebensbedrohliche Kopfverletzungen erlitten.

Das geht es aus einer gemeinsamen Mitteilung des Polizeipräsdiums Frankfurt und der Staatsanwaltschaft vom Dienstag hervor. Nach bisherigen Erkenntnissen kam es demnach gegen 16.10 Uhr, nach dem Abpfiff eines Fußballspiels im Rahmen eines internationalen Jugendturniers in der Hügelstraße, zu einem Spielertumult, der in einer Schlägerei zwischen den Spielern eskalierte.



Im weiteren Verlauf soll ein 16-jähriger Spieler aus der französischen Fußballmannschaft einen 15-jährigen Berliner Spieler gegen den Kopf beziehungsweise Hals geschlagen haben. Daraufhin sackte der Getroffene zu Boden und wurde in der Folge reanimationspflichtig. Die alarmierten Rettungskräfte brachten den Jugendlichen umgehend in ein nahegelegenes Krankenhaus. Dort stellten die Ärzte lebensbedrohliche Hirnverletzungen fest.

Der 16-jährige Täter wurde festgenommen und am Montag einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ einen Untersuchungshaftbefehl.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, sich mit der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069/755 - 51199 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Zeugen, die über entsprechendes Video- oder Bildmaterial verfügen, haben die Möglichkeit, dieses unter dem folgendem Link hochzuladen: https://hessendrive.hessen.de/public/upload-shares/fH5yKLfSqAfC5jvhcbJ6o5LQzwDld