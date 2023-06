100 Jahre Kleingarten-Verein

Hobby: Alle 70 Parzellen in Babenhausen sind derzeit vergeben - Jubiläum wird im September gefeiert

Babenhausen 06.06.2023 - 17:27 Uhr 2 Min.

Die Babenhäuser Kleingarten-Anlage ist in den letzten Wochen ergrünt und erblüht. Sie besteht in diesem Jahr seit hundert Jahren und ist »hinter dem Schloss« gelegen. Alle siebzig Parzellen sind derzeit vergeben. Foto: Michael Prasch

Der Kleingarten-Verein Babenhausen besteht seit 1923. »Wir feiern das Jubiläum nach Gärtnerart am 2. September«, erklärt Vorsitzender Matthias Schittek, der den Verein seit 2017 Jahren führt.

Der Vorsitzende kann sich noch daran erinnern, wie er bei seinem Großvater Paul auf dessen Parzelle in Babenhausen seine ersten Erfahrungen mit der Gartenarbeit machen und auch bei der Ernte mithelfen konnte. Vater Uwe-Matthias Schittek setzte die Arbeit fort, so dass der Kontakt zur Gartenkultur nicht abriss. Vater und Sohn genießen inzwischen auf eigenen Parzellen die Arbeit im Kleingarten, die zwar zuweilen manchen Schweißtropfen kostet, aber immer dann auch wieder Entspannung und Freude vermittelt. Ein Gärtner weiß eben immer »was ihm blüht«. Da dürfe man sich nicht scheuen, die Hände schmutzig zu machen, müsse zupacken, meinte Uwe-Matthias Schittek, der als stellvertretender Vorsitzender im Verein fungiert. Bei seinem Sohn Matthias, dem jetzigen Vorsitzenden, hat die Gartenarbeit wohl entscheidend dazu beigetragen, dass der einen Beruf gewählt, der ihn naturverbunden hält. Er ist nämlich als Landschaftsgärtner in Ober-Roden tätig.

Die Kleingarten-Anlage ist zwischen der Gersprenz und dem Ohlebach gelegen, also am Stadtrand von Babenhausen. Alle Parzellen, die durchschnittlich um die 350 Quadratmeter groß sind, sind derzeit vergeben, werden also bewirtschaftet. In den vergangenen Jahren hat die Nachfrage nach einem Kleingarten stark zugenommen. »Wir haben eine Warteliste von etwa 30 Interessenten«, erklärt der Vereinschef.

Beiderseits eines breiten Hauptweges sind die Parzellen angeordnet. Der Hauptweg wird von Zierstreifen gesäumt, der besonders gepflegt werden muss.

Nicht überall sieht es ansehnlich aus. »Einmal im Monat wird kontrolliert«, schildert der Vorsitzende. Ohne Regeln und Vorgaben funktioniert eine Kleingarten-Anlage nicht. Das müssen auch Neulinge einsehen, von denen sich manche schon überschätzt haben, was Ausdauer, Fleiß und Talent betrifft. Der Babenhäuser Verein ist Mitglied im Kreisverband Starkenburg der Kleingärtner. Und es gelten bundesweite Regeln für Kleingärten. So etwa auch in Babenhausen, wo etwa ein Drittel der jeweiligen Parzelle für den Anbau von Gemüse, Obst und Salaten genutzt werden soll, zwei Drittel auch als Platz für die Gartenlaube, die Ziergarten- und Erholungsfläche dienen können. Allzu kleinlich mit dem Meterstab wird die Regel freilich nicht kontrolliert. Aber es wird nicht geduldet, wenn man die gesamte Parzelle etwa als Rasen- und Tummelfläche nutzt und etwa dicht am Hauptweg eine Liegefläche zum Sonnenbaden angelegt wird.

Auch zu viel Wildwuchs kann nicht geduldet werden. Es gibt nämlich Vorschriften nach dem Bundes-Kleingarten-Gesetz. Da darf man als Pächter nicht total aus der Reihe tanzen.

Wer in der Babenhäuser Kleingarten-Anlage eine Parzelle bewirtschaftet, zahlt eine Aufnahmegebühr von 150 Euro und einen Jahresbeitrag von 15 Euro. Die Jahrespacht beläuft sich derzeit auf 13 Cent je Quadratmeter. Der Wasserverbrauch wird nach Verbrauch abgerechnet. Und jeder Pächter muss jährlich sechs Stunden Gemeinschaftsarbeit für den Verein einbringen.

Wer sich auf die Warteliste für eine Parzelle setzen lassen will, kann den Vorsitzenden Matthias Schittek unter Tel. 0157 77199037 kontaktieren.

MICHAEL PRASCH