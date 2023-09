Post von Poppe: Von Wiesn, Waldi und Warntag-Weltmeistern

Freitagskolumne

ie Wiesn Wirte präsentieren in der Paulaner Brauerei am Nockherberg ihren Krug für das Oktoberfest 2023.

Ist für Sie gefühlt auch die ganze Zeit noch Mitte August, während gleichzeitig seit Wochen schon wieder Lebkuchen in den Supermarktregalen stehen und das Oktoberfest beginnt? Was war das für ein seltsamer, verrückter, lustiger Sommer? Ein Blick zurück auf die letzten Wochen mit Wiesn, Waldi, Warntag und Weltmeistern und hoffentlich ein paar Schmunzlern in Ihrem Gesicht.

Wir sind Weltmeister. Im Basketball. Herzlichen Dunk! Hätte auch keiner mehr gedacht, dass der Name Schröder dieses Jahr noch so positive Schlagzeilen macht. Haben Sie geschaut? Ich hab mich da wirklich total hineinsteigern und herumbrüllen können, obwohl ich keinerlei Ahnung habe – so ungefähr muss es AfDlern mit Politik gehen. Beim Fußball ist jetzt Rudi am Ruder und alle sind happy. Ich war wirklich ein wenig enttäuscht, dass die ARD nicht Waldi Hartmann ins Studio gesetzt hat. Und dennoch: Rudi Völler Teamchef, Mission Impossible im Kino, Blink-182 füllen große Hallen – ich hab echt Angst, dass Zlatko & Jürgen mit einem neuen Song zurückkommen.

Wenn es läuft, dann läuft's

War ja aber auch sonst viel los, die letzten Wochen: Karl Lauterbach und Sido haben sich getroffen. Gut, sie haben beide eine Maskenvergangenheit. Olaf Scholz mit Augenklappe, weil er beim Joggen gestürzt ist. Jetzt war er im Kuhstall. Als würde er alle Benjamin Blümchen-Folgen nachspielen wollen. Olaf als Pirat, Olaf auf dem Bauernhof. Tagestouristen müssen bald in Venedig Eintritt zahlen. Geld für Kurzbesuche ausgeben, damit man einen Sehnsuchtsort besuchen darf – das kennt man in Deutschland vor allem von Sanifair. In Frankreich denkt unterdessen Macron über ein 49-Euro-Ticket nach deutschem Vorbild nach. Unklar ist allerdings, ob dann auch die Züge so viel Verspätung haben wie hier. Liberté, Egalité, Deutschlandtické!

Anderswo in Europa läuft es flüssiger. In einem portugiesischen Dorf sind in einer Destillerie 2,2 Millionen Liter Rotwein ausgelaufen und als Bach durch die Straßen geflossen. Auf Malle wären da super schnell tausende Helfer mit Eimern und Strohhalmen da gewesen. Ich weiß nicht, wie gut der Bierverkauf auf der Mess dieses Jahr lief – aber es hätte auch schlimmer (aus)laufen können. Auf Malle hat übrigens gerade eine Hotelkette die 4-Minuten-Songs eingeführt. Unter der Dusche laufen immer Lieder, die genau vier Minuten gehen, damit man die Zeit bei der Körperpflege besser im Blick hat und Wasser spart. Viele Frauen beeilen sich jetzt, die meisten Männer sind unsicher, was sie mit den verbleibenden zwei Minuten anstellen sollen.

Apropos Zeit. Ein wenig happy waren wir schon, dass die Ferien zu Ende sind. Zumindest bis uns einfiel, zu wie vielen Terminen wir die Kinder jetzt wieder fahren dürfen. Schule ist ja auch nicht überall und ständig. Tausend Lehrkräfte fehlen in Bayern. Im Kultusministerium sieht man das anders, denn man hat ja die 4.000 offenen Stellen von 2022 fast komplett besetzt. Doof nur, dass 2.300 Lehrerinnen und Lehrer in den Ruhestand gegangen sind und 30.000 Kinder mehr eingeschult wurden. Man steht quasi weiter in der Kreide. Nichts ist in den letzten Jahren schlechter gealtert als die Empörung, dass Kinder sich die Bildung versauen, weil sie alle vier Wochen am Freitag zwei Stunden Schule verpassen, damit sie für das Klima auf die Straße gehen. Der Bundeselternrat hat hingegen beschlossen, dass man „unangemessene und lottrige Kleidung“ an Schulen verbieten will. Da stellt sich natürlich die große Frage: Gilt das auch für Mathe- und Infolehrer?

Der Wurm im Schulsystem und im Hirn

Im Schulsystem ist der Wurm drin. Genauso wie im Kopf einer Australierin, bei der man nach Monaten mit Kopfschmerzen ein Exemplar von mehreren Zentimetern im Gehirn fand. Lebend. Offenbar war es ein verlaufener Ohrwurm. Vielleicht ist er vor Schreck abgehauen, weil Layla lief. Gut gelaufen ist dieses Mal der Warntag. Das Geheule hier war fast so heftig wie das von Hubert Aiwanger während der Flugblatt-Affäre. Für die Studenten tat es mir aber leid, dass sie zu so einer unchristlichen Zeit um 11 Uhr geweckt wurden. Ich bleibe dabei: Der perfekte Tag, um Sirenen und Alarme in Deutschland zu testen, ist und bleibt der 31. Dezember um Mitternacht.

Aber zurück zu den tierischen News: Meine liebste Geschichte der letzten Wochen hat sich in Geilenkirchen zugetragen. Ein Mann hat dort ein Kälbchen vor dem Ertrinken in einer Grube gerettet und auf seinem Rücksitz zur nächsten Polizeiwache gefahren. Gut auch, dass es nicht Gelsenkirchen war – sonst wäre das Tier am Ende noch bei Tönnies gelandet. Bullenwitze spare ich mir. Aber endlich mal ein Rindvieh im Straßenverkehr, das einem ein Lächeln ins Gesicht zaubert. Ich hoffe, das ist mir bei Ihnen auch gelungen.

Ihr Thomas Poppe

Unser Kolumnist: Thomas Poppe Thomas Poppe ist als freier Autor für bekannte Formate wie die „ZDF-Heute-Show“ oder „Late Night Berlin“ tätig und textet für die Hamburger Kommunikationsagentur SZENARIO3. Der 41-Jährige lebt mit Frau und zwei Kindern in Eichenbühl. Zum Wochenausklang schreibt Thomas Poppe jeden Freitag seine Kolumne " Post von Poppe " exklusiv für main-echo.de.