In der Vil­la An­na in Klein­heu­bach (Kreis Mil­ten­berg) gibt es nicht ein­fach ein Ess­zim­mer und ein Wohn­zim­mer. Nein, weit ge­fehlt. Da hat je­der Raum ei­nen be­son­de­ren Na­men. So et­wa das Jagd­zim­mer, der blaue Sa­lon oder das Bie­der­mei­er­zim­mer.