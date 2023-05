Multimedia-Story: Hier feiert das Mainviereck den Sommer

Die größten Feste und Events - Mit Terminübersicht

Mainviereck 26.05.2023 - 14:51 Uhr 11 Min.

Das Aschaffenburg-Kommz Festival vor der Corona-Pandemie im Jahr 2019 Lohr. 75. Spessartfestwoche, Festzelt: Die Band Oh la la liefert am Samstagabend die Musik, um ausgelassen zu feiern. Foto: Thilo Winkelmann

Inhaltsverzeichnis

Traditionsreiche Feste am Untermain:

Feiern auf Elektro, Techno und House - Der Trend geht steil nach oben:

Feste die es heute nicht mehr gibt:

Alle Termine im Überblick:

Traditionsreiche Feste in der Region

1. Michaelismesse Miltenberg

Festzug und Autokorso anlässlich der Michaelismesse Miltenberg in den 1930er Jahren. Foto: Museum Miltenberg

Eines der größten Volksfeste am bayerischen Untermain ist die Michaelismesse in Miltenberg: Sie lockt im Jahr etwa 120.000 Besucher an. Die Michaelismesse existiert schon seit mehr als 655 Jahren und gilt als eines der traditionsreichsten Feste der Region.

Kaiser Karl IV. gab der Stadt Miltenberg 1367 das Recht, die Messe abzuhalten. Nach der Weltwirtschaftskrise spricht der Historiker Wilhelm Otto Keller etwa von der "wundersamen Wiederauferstehung" der Messe im Jahr 1928. Anfänglich wurde noch Eintritt verlangt. Neben dem Festzug und Autokorso durch die Stadt gab es damals eine große Landwirtschaftsausstellung mit Pferdespringen und Bullenkörung. 1930 flog sogar ein Zeppelin über Miltenberg.

Der Festplatz der Miltenberger Michaelismesse hat über Jahrzehnte hinweg viele Veränderungen erfahren. Eine historische Aufnahme aus dem Jahr 1932.

Die Achterbahn war damals eine wacklige Holzkonstruktion – und neben Kettenkarussell und Autoscooter brausten Steilwandfahrer auf der Mess' . Die Nazis wollten den Namen der Messe in "Fränkisches Volksfest" ändern, was sich aber laut Keller nicht durchsetzte.

So sah es im Festzelt 1998 im Vergleich zu 2022 aus:

In 655 Jahren ist die Messe nur wenige Male ausgefallen. Von 1984 bis 2019 war die Familie Papert Festwirt. Der neue Festwirt Mathias Hofmann musste sich aber noch zwei Jahre gedulden: Denn Corona zog der Mess' einen Strich durch die Rechnung. 2021 schenkte Hofmann zuerst bei einer Alternativveranstaltung Bier aus.

Wie viel Hektoliter Bier 2021 auf der Ersatzveranstaltung flossen, ist nicht öffentlich bekannt. Auch die Zahl von 2022 ist nicht veröffentlicht. Auf Nachfrage gab Johannes Faust, Geschäftsführer der Brauerei Faust, an, dass die vergangene Michaelismsse ein "Rekordjahr" war. Der Bierkonsum habe den Wert von 2013 noch einmal übertroffen.

Inzwischen ist der Eintritt zur Miltenberger Michaelismesse kostenlos und neben zahlreichen Messeständen mit allerlei regionalen Handwerksgütern bietet die Mess' ein Riesenrad und einen Vergnügungspark. 2022 ganz neu dazugekommen ist das einmalige Holzzelt mit Bewirtung unter der Leitung von Lechnerwirt Mathias Hofmann. Voraussichtlich auch in diesem Jahr wird das Holzzelt direkt am Mainufer in Miltenberg aufgebaut. (kick)

Michaelismesse Miltenberg - Der Zeltaufbau im Zeitraffer

Nächster Termin: Die 654. Michaelismesse findet vom 25. August bis 3. September 2023 in Miltenberg statt.

Weitere Infos: Auf der Webseite der Miltenberger Michaelismesse

2. Laurenzi-Messe Marktheidenfeld

Marktheidenfeld, Laurenzi-Messe, Bierzelt, Karl Peter Müller (Mitte/Bote vom Untermain)

Die Laurenzi-Messe fand 1948 zum ersten Mal in Marktheidenfeld statt. Heute besuchen etwa 100.000 bis 140.000 Gäste das Volksfest auf der Martinswiese.

Mittelpunkt der Laurenzi-Messe ist das Festzelt auf der Martinswiese mit Biergarten und einem Weindorf. Tra­di­tio­nell steht der Markt­platz am je­weils ers­ten Lau­ren­zi-Sams­ta­gnach­mit­tag ganz im Zei­chen der Volk­s­tän­ze und der Mu­sik. Dann zieht auch ein Festzug durch Marktheidenfeld. Festwirt ist aktuell Christian Papert.

2020 und 2021 musste die Laurenzi-Messe wegen der Corona-Pandemie ausfallen. Im vergangenen Jahr kamen wieder tausende Besucher nach Marktheidenfeld.

Marktheidenfeld, 72. Laurenzi-Messe - Festzug: Der Esselbacher Spielmannszug führt den Festzug an.

124 Stände waren 2022 auf dem Verkaufsmarkt der Laurenzi-Messe vertreten. Von Haushaltswaren über Trachtenmode bis zu Schmuck und Uhren gibt es dort einiges zu entdecken. Bei den Fahrgeschäften ist heutzutage alles vertreten, was auf einem Volksfest nicht fehlen darf: Auto-Scooter, Kettenkarussell und natürlich ein Riesenrad. Zusätzlich sind laut der Stadt Marktheidenfeld die Geschäfte in der Stadt an beiden Messesonntagen von 13 bis 18 Uhr geöffnet.

Nächster Termin: Die 73. Laurenzi-Messe in Marktheidenfeld findet vom 11. bis 20. August statt.

Weitere Infos: Auf der Webseite der Stadt Marktheidenfeld



3. Spessartfestwoche Lohr 3. Spessartfestwoche Lohr

Lohrer Spessart-Festwoche, Festplatz 1948

Die Lohrer Spessartfestwoche lockt jedes Jahr rund 100.000 Besucher auf den Festplatz zwischen den beiden Mainbrücken in Lohr am Main. Bei der Spessartfestwoche werden laut Dieter Daus von der Stadt Lohr die Besucher nicht gezählt. Vielmehr sei die Zahl eine "Hochrechnung an Hand von Beobachtungen, angefangen vom Mittagstisch bis hin zur abendlichen Veranstaltung."

Das Volksfest existiert seit 1946, bis 1957 mussten Gäste noch Eintritt zahlen. Anfangs bestand es aus einer Messe, Gewerbeschauen und einem Kulturprogramm. Doch die Spessartfestwoche wandelte sich rasch zu einem typischen Volksfest mit Bierzelt, Schaustellern und Vergnügungspark.

1962 wurden bereits 50.000 Besucher gemeldet, 200.000 Maß Bier getrunken und 1963 wurde der Glaskrug eingeführt, was viele Besucher übrigens als Stilbruch empfanden. 1978 fand die Spessartfestwoche trotz einer fatalen Gasexplosion in der Lohrer Altstadt statt. 1980 Stand die Mess' komplett unter Wasser: Ein Foto von damals zeigt den Wasserstand bis fast zur Festzelt-Decke.

22.07.1980: Lohr, Mainlände, Festwoche, Festzelt unter Wasser

Festwirt Franz Widmann zeigte sich nach den Festlichkeiten 2022 »froh, dass die Festwoche überhaupt wieder stattgefunden hat«. Denn auch hier hatte Corona in den zwei Vorjahren einen Strich durch die Rechnung gemacht und die Zahl der Schausteller ist zurückgegangen.

Lohrer Spessartfestwoche am Showabend mit "OH LA LA" 2022.

Zu erwarten sind 2023 neben Festzelt und Schaustellern ein Vergnügungspark mit Riesenrad, Autoscooter und Kinderkarusselle. Im Programm steht für dieses Jahr wieder der Festzug durch die Altstadt, der traditionelle Seniorennachmittag, ein Frühschoppen und zahlreiche Auftritte bekannter Musikgruppen wie der Wombacher Blasmusik und der Partyband OH LA LA. Besonders ist der Lohrer Spessartfestwochenexpress, dessen genauer Plan von der Stadt noch ausgegeben wird.

Nächster Termin: Die 76. Lohrer Spessartfestwoche findet vom 28. Juli bis 6. August 2023 statt.

Weitere Infos und Programm auf der Webseite der Stadt Lohr.



4. Michaelismesse Wertheim 4. Michaelismesse Wertheim

Endlich kehrt das traditionelle Volksfest an der Main-Tauber-Halle in diesem Jahr zurück – und das direkt mit einer Jubiläums-Ausgabe. Die erste Michaelismesse fand laut der Stadt Wertheim bereits 1822 statt. Das 200. Jubiläum wird 2023 nun nachgeholt.

Eröffnet wird das Wertheimer Volksfest üblicherweise mit dem Schützenruf und einem großen Festumzug. An der Tauber gibt es dann unter anderem einen Vergnügunspark und ein Weindorf. In der Main-Tauber-Halle wird Festbier ausgeschenkt und mit Musik in Festzelt-Manier geschunkelt. Üblich ist auch ein Feuerwerk zum Festabschluss – wenn das Wetter mitmacht. 2021 und 2022 ersetzte das deutlich kleinere "Herbstvergnügen" die Wertheimer Michaelismesse.

Die 200. Wertheimer Michaelismesse findet vom Samstag, 30. September, bis Sonntag, 8. Oktober statt. Festwirt ist 2023 erneut Hans-Peter Küffner. Auch Timo Zöllner, Generalunternehmer für den Vergnügungspark, ist wieder an Bord. Im Sommer wird die Brauerei das Festbier brauen.

Nächster Termin: Die 200. Wertheimer Michaelismesse findet vom 30. September bis 8. Oktober statt.

Weitere Infos: Auf der Webseite der Stadt Wertheim



5. Volksfest Aschaffenburg 5. Volksfest Aschaffenburg

Das Aschaffenburger Volksfest liegt direkt am Main und begrüßt jährlich rund 500.000 Besucher. Es gilt damit laut Veranstalter – das ist die Stadt Aschaffenburg – als das größte Volksfest im südöstlichen Rhein-Main Gebiet. Gefeiert wird traditionell elf Tage bis zum Montag nach Johanni, auch in diesem Jahr: vom 16. bis 26. Juni 2023. Am ersten und letzten Abend werden große Feuerwerke über dem Aschaffenburger Schloss gezündet.

Rund 50 Fahrgeschäfte und Stände warteten beim 93. Volksfest im Juni 2022 auf Publikum; Festwirt wird auch in diesem Jahr Franz Widmann aus Landshut sein und das Festbier liefert heuer die Schweinheimer Schwindbräu. Im Festzelt ist an den Abenden und am Wochenende vielseitiges Programm geboten: Von Blasmusik und Party bis zum Kabarett am Sonntagvormittag.

Zum Volksfest am Main gehört außerdem der traditionelle Umzug am ersten Festsamstag, der von der Großmutterwiese durch die Innenstadt und bis zum Volksfestplatz zieht. Daran beteiligen sich nicht nur die Schausteller, sondern auch zahlreiche Trachten-, Schützen- und Musikvereine aus der Region.

Nächster Termin: 94. Aschaffenburger Volksfest, Volksfestplatz, 16. Juni bis 26. Juni 2023

Weitere Infos: Auf der Webseite der Stadt Aschaffenburg

6. Stadtfest Aschaffenburg

Das Aschaffenburger Stadtfest zieht jedes Jahr Tausende Menschen in die Innenstadt. Auf mehr als 20.000 Quadratmetern wird viel geboten: Zahlreiche Bühnen mit Musik, Live Acts sowie Kabarett. Auch Programm und Veranstaltungen für die Familie gibt es.In diesem Jahr wird das Stadtfest einen Tag länger dauern, das heißt: schon freitags beginnen.

Traditionell fällt das Aschaffenburger Stadtfest auf das letzte August-Wochenende, in diesem Jahr wären das Samstag und Sonntag, 26. und 27. August. Nach dem Beschluss des Stadtrats geht es zumindest in diesem Sommer am Freitag, 25. August, nachmittags los. Freitag und Samstag dauert es bis Mitternacht, am Sonntag soll es früher enden.

Das Aschaffenburger Stadtfest 2019

Nächster Termin: Stadtfest Aschaffenburg, Freitag 25. bis Sonntag, 27. August

Weitere Infos: Auf Stadtfest Aschaffenburg,Weitere Infos: Auf https://stadtfest-aschaffenburg.de/



7. Kommz-Festival in Aschaffenburg 7. Kommz-Festival in Aschaffenburg

Das Kommz im Nilkheimer Park ist eine Aschaffenburger Institution und gilt mittlerweile als eines der ältesten Non-Profit-Festivals Deutschlands. 1975 wurde zum ersten Mal im alten Römerbad gefeiert, seither musste das Kommz nur einmal wirklich ausfallen – das war im Corona-Jahr 2020. Nach einem kleineren Ersatzfest 2021 kam das Kommz 2022 mit voller Kraft und mehreren Tausend Besuchern wieder zurück. Der genaue Termin für 2023 ist – wie immer – bis kurz vor knapp geheim. In aller Regel fällt das dreitägige Festival aber auf das erste volle Augustwochenende, was in diesem Jahr der 4. bis 6. August wäre.

Was das Aschaffenburger Kommz-Festival den Besuchern bedeutet

Was zum Kommz gehört? Ein überraschendes und vielseitiges Musikprogramm, eine weitläufige Zeltstadt, alternative Ideen, politische Utopien und eine große Kreativ-Ecke. Ein Familienbereich, Äppelwoi und Liegewiese, tanzen und Trommelworkshops, Hippie-Gefühle und seit 2019 auch ein Awareness-Team. Und natürlich die Kommz-Gruppe, deren Mitglieder das Parkfest mit viel Herzblut und Engagement Jahr für Jahr auf die Beine stellen.

Nächster Termin: Termin noch offen, traditionell Anfang August

Weitere Infos: Auf der Webseite des Kommz

8. Fest Brüderschaft der Völker in Aschaffenburg

Beim Fest Brüderschaft der Völker geht's ums Miteinander: Über 100 ehrenamtliche Kulturvereine, Jugendgruppen, Migrantenselbst- und Hilfsorganisationen füllen drei Tage lang den Aschaffenburger Volksfestplatz mit Leben. 2023 wird vom 14. bis 16 Juli gefeiert; im vergangenen Jahr kamen rund 30.000 Besucher.

Publikumsmagnet: Die Frankfurter Latin-Band Salsa Verde sorgt beim Fest Brüderschaft der Völker für Stimmung. Tausende von Besuchern sind am Wochenende auf den Aschaffenburger Volksfestplatz gekommen. Fotos: Harald Schreiber

Bei freiem Eintritt bieten die Gruppen ein abwechslungsreiches Bühnen-, Kinder- und Jugendprogramm an – außerdem viele kulinarische Köstlichkeiten und Kunsthandwerk aus unterschiedlichsten Ländern. Seit 2009 wird das Fest federführend vom Aschaffenburger Stadtjugendring organisiert, der das ganze Jahr mit den beteiligten Gruppen in engem Austausch steht, um das Fest vorzubereiten. Die Erlöse fließen direkt in die gemeinnützige Kinder,- Jugend-, Kultur- und Integrationsarbeit der Vereine. Das Fest Brüderschaft der Völker hat übrigens eine lange Tradition: Seit 1983 feiert Aschaffenburg dort seine kulturelle Vielfalt.

Nächster Termin: Brüderschaft der Völker in Aschaffenburg vom 14. bis 16. Juli 2023

Weitere Infos: Brüderschaft der Völker in AschaffenburgWeitere Infos: Auf der Webseite von Brüderschaft der Völker

9. Stadtfest Alzenau

Zum 21. Mal wird in diesem Jahr das Alzenauer Stadtfest rund um den Marktplatz gefeiert. Auf der Bühne wird dort in jedem Jahr ein abwechslungsreiches Programm mit vielen regionalen Künstlerinnen und Künstlern geboten. Drumherum gibt es allerlei Essenstände und einen Vergnügungspark mit Fahrgeschäften. Zum Festprogramm gehören außerdem ein Festumzug am Fest-Freitag und ein Abschlussfeuerwerk am Montagabend. Highlights sind Jahr für Jahr auch das angeschlossene Mittelalterlager in den Kahlauen – und natürlich das Entenrennen auf der Kahl am Sonntagmittag.

Alzenauer Stadtfest 2022. Impressionen vom 12.08.2022 - mit Festumzug am Freitag.

Nächster Termin: Stadtfest Alzenau vom 11. bis 14. August 2023 rund um den Alzenauer Marktplatz

Weitere Infos: Auf der Webseite der Stadt Alzenau

10. Mühlbergfestival Johannesberg

Das Mühlbergfestival ist Kult in Johannesberg (Kreis Aschaffenburg): Seit über 40 Jahren gibt es das Fest; in diesem Jahr soll es vom 28. bis 30. Juli am Johannesberger Waldrand gefeiert werden.

40 Jahre Mühlberg: So war das Festival in Johannesberg am Wochenende

Das Festival, das von einem Verein gestemmt wird, fühlt sich mit rund 2000 Besuchern am Wochenende fast familiär an – und man sagt ihm nach, dass dort immer mit Matsch zu rechnen ist. Das lag in der Vergangenheit manchmal am Regen, oft aber auch einfach am Waldboden auf der Mühlberg-Lichtung. Nach der Corona-Pause musste das Festival allerdings erstmals auf die Wiese am Waldrand umziehen, wo es auch dieses Jahr stattfinden wird. Bis auf das neue Zelt war 2022 aber alles wie immer: Partybands am Freitagabend, Headbangen zu harten Tönen am Festival-Samstag, Wiedersehen mit alten Bekannten auf dem Zeltplatz, Blasmusik und Kinderprogramm zum Start in den Sonntag. Kult eben!

Weitere Infos: https://www.muehlbergfestival.de/

11. Tsukahara-Festival Sailauf

Seinen 20. Geburtstag feiert das Sailaufer Tsukahara-Festival in diesem Jahr – am 7. und 8. Juli 2023. Mit rund 1700 Besuchern kehrte das Fest im Jahr 2022 nach der Corona-Pause zurück: Traditionell mit vielseitigem Musikprogramm und vielen lokalen Bands (aber auch auswärtigen Gruppen), entspannter Stimmung und sommerlicher Festival-Romantik. Besonders an dem Sailaufer Musikfestival ist das alljährlich stattfindende Volleyballturnier am Samstagvormittag. Insgesamt ist die Stimmung sehr familiär – und gefühlt halb Sailauf hilft mit, dass das Tsukahara gelingt.

Weitere Infos: https://www.tsukahara-festival.de/

Tsukahara Festival 2022, erster Abend.

Abfeiern auf Elektro, Techno und House - Der Trend geht steil nach oben



Sonnenuntergang über der Tanzinsel in Gemünden - hier vor der Pandemie im Jahr 2019. 2023 wird das Festival eine Woche früher stattfinden.

12. Tanzinsel Gemünden

Sven Väth, Paul Kalkbrenner, Monika Kruse, Dominik Eulberg: Namhafte DJs aus der elektronischen Musikszene, die meistens nur auf großen internationalen Bühnen vertreten sind, verwandeln seit 2013 eine Steinwiese an der Hafenstraße in Gemünden zu einem riesigen Open-Air-Dancefloor. Bereits bei der Premiere des Tagesfestivals kamen tausende Besucher aus der ganzen Region in den Main-Spessart-Kreis, um sich bis tief in die Nacht von der weitestgehend wortlosen Klangkunst beschallen zu lassen.

Die Veranstaltungsagentur AC2B, die mehrere Techno- und Elektroevents in der Region organisiert, geht aus dem Organisatorenteam des Tanzinsel-Open-Airs hervor. 2012 gründeten die in Würzburg und im Main-Spessart-Kreis beheimateten Freunde Sebastian Kunz, Adam Cieplak, Patrick Haas und Manuel Pfeifroth die Tanzinsel GbR. Von den ehemals vier Gründern der Tanzinsel sind nur noch der gebürtige Würzburger Cieplak und der gebürtige Adelsberger Kunz übrig geblieben, die zwischenzeitlich die Diskothek "Exit: Maschinenhaus" auf dem Bürgerbräu-Gelände in Würzburg betrieben haben. Heute arbeiten die beiden Eventmanager mit vier weiteren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Veranstaltungsagentur AC2B zusammen, um Festivals und andere Großveranstaltungen zu organisieren.

In diesem Jahr feiert die Tanzinsel ihr zehnjähriges Jubiläum – sie gilt mittlerweile als größtes Techno-Festival Unterfrankens. In der nachfolgenden Chronik blicken wir auf die vergangenen Jahre zurück.



Chronik: 10 Jahre Tanzinsel

Anmerkung: Klicken Sie auf die blauen Pfeile, um die einzelnen Kapitel zu öffnen

23. August 2014 Der Fankreis wächst: Rund 6.500 Feierwütige besuchen die zweite Auflage der Tanzinsel. Energiegeladene Techno-Beats liefern die Star-DJs Oliver Koletzki und Felix Kroecher, die unter anderem schon auf unzähligen großen Festivals, wie beispielsweise der Nature One und der Time Warp, aufgelegt haben. 27. August 2016 Alle Tickets sind weg: DJ’s wie Monika Kruse, Felix Kröcher und Butch ziehen tausende Raver nach Gemünden. Das Festival ist erstmals vorzeitig ausverkauft, bei andauernder Hitze lassen sich die Zuhörer in riesigen Menschentrauben von kräftigen Bässen und Beats beschallen. 25. August 2018 Organisatorische Hürden: Mit den Erfolgen wachsen auch die Probleme. Behördenvorgaben und geplante Baustellenarbeiten stellen die Organisatoren der Tanzinsel vor Hürden. Kurzzeitig steht die Absage des Festivals im Raum, dann kann die Party doch noch steigen. Stephan Bodzin und weitere prominente Live-Acts sorgen erneut dafür, dass die Tickets vorzeitig ausverkauft sind. 2020 und 2021 Lockdowns, Festival-Verbote und Kontaktbeschränkungen: Die Tanzinsel kann zwei Jahre in Folge aufgrund der Pandemie nicht stattfinden.

Nächster Termin: Tanzinsel Open Air 19. August 2023



13. Aquaphobie Erlenbach 13. Aquaphobie Erlenbach

Lari Luke beim Aquaphobie-Festival 2022: Mit unzähligen Club- und Festival-Shows in den letzten Jahren gehört die Radio-Moderatorin zu den bekanntesten EDM-Acts aus Deutschland.

Elektronische Musikfestivals und Events findet man in unserer Region nicht nur im Main-Spessart-Kreis, auch im Raum Miltenberg und Aschaffenburg steigen häufig Partys, um die Trends und die besten Künstler der elektronischen Musik live zu erleben. Mit 1.500 Besuchern starteten die Ni­ko­las Ebert, Tho­mas Hil­le­rich und Da­ni­el Ber­nin­ger im tro­cken­ge­leg­ten Er­len­ba­cher Berg­schwimm­bad (Kreis Miltenberg) im Jahr 2016 erstmals ihre eigene Party mit sechs DJs aus der Region. Innerhalb von wenigen Jahren wurde aus der großen Party ein Festival, bei dem jährlich 4.000 bis 5.000 Besucher ausgelassen feiern, die teilweise aus Frankfurt, Offenbach oder sogar aus dem Ausland anreisen.

Nächster Termin: Aquaphobie Erlenbach Samstag, 24. Juni 2023

Impressionen vom Aquaphobie Festival 2022

14. Verträumte Angelegenheit in Obernburg

DJ Pappenheimer am Mischpult, Verträumte Angelegenheit in Obernburg 2019.

Ein großes Spektrum an elektronischer Musik und hypnotisierenden Melodien bietet jedes Jahr zudem der Würzburger DJ Pappenheimer mit der Veranstaltung »Verträumte Angelegenheit« auf der Obernburger Mainanlage im Kreis Miltenberg. Am 17. Juni 2023 verwandelt sich der staubige Schotterplatz unter der Mainbrücke in eine riesige Tanzfläche - erwartet werden über 4.000 Besucherinnen und Besucher.

Nächster Termin: Verträumte Angelegenheit, 17. Juni 2023

Weitere Infos: https://www.verträumte-angelegenheit.de/



15. Sweat/Unten am Fluss in Aschaffenburg 15. Sweat/Unten am Fluss in Aschaffenburg

„Unten am Fluss“ ist der größte Rave der Stadt Aschaffenburg – und er soll am Samstag, 27. Mai 2023, von 14 bis 23 Uhr nach fünf Jahren Pause endlich wieder stattfinden. Allerdings an neuem Ort: Am Mainufer unterhalb der Ebertbrücke in der Stadtbadstraße 5, Aschaffenburg. Das DJ-Line-Up für dieses Jahr steht bereits: Basti & Markus Saier (Sweat); Chris Seitz (Sweat); Leyt Blumer & Se-Ro (Sweat); Chris Wenzel & Lukas Barth (Strive Studio) und Sebastian Laumen (Liberté Kollektiv). Der Eintritt ist frei. Zuletzt hatten im Jahr 2018 über 1000 Menschen die Party am Mainufer besucht. In diesem Jahr wollen die Veranstalter Timo Geißel und Sebastian Großmann von der „Musik-, Kunst- und Kulturinitiative“ mindestens genauso viele Menschen zum Tanzen bringen.

Auf der Wiese unterhalb der Ebertbrücke darf ansonsten nicht mehr gefeiert werden: Der Kultur-Biergarten Kuttergarten, der dort seit 2020 heimisch geworden war, wird in diesem Jahr nicht stattfinden.

Nächster Termin: Unten am Fluss am 27. Mai 2023

Achtung: Unten am Fluss findet nur bei schönem Wetter statt. Bei schlechten Wetter-Aussichten wird das Open Air auf einen Ersatztermin verlegt – entweder auf den 6. oder den 13. Juni. Infos: https://www.instagram.com/sweat_untenamfluss/



21.05.16, Mainufer, Sweat- Unten am Fluss

Feste, die es heute nicht mehr gibt

16. Deutsch-Amerikanisches Volksfest in Aschaffenburg

Ältere Aschaffenburger erinnern sich: Als noch amerikanische Soldaten in der Stadt stationiert waren, gab es auch ein Deutsch-Amerikanisches Volksfest in Aschaffenburg. Mit dem Abzug der US-Truppen endete diese Tradition, im Mai 1992 wurde zum letzten Mal auf dem Gelände zwischen Rhön- und Hockstraße gefeiert.

Aschaffenburg; US-Army, deutsch-amerikanisches Volksfest; links US-Standort-Kommandeur Colonel Thomas C. Foley, rechts Oberbürgermeister Dr. Willi Reiland - Zusatzdaten: Main-Echo, 1982/07/21

Seine Ursprünge hatte das Volksfest in der Deutsch-Amerikanischen Freundschaftswoche, die 1953 aus der Taufe gehoben und Mitte der 1960er Jahre für die Stadtgesellschaft geöffnet wurde – unter anderem mit einer Parade und einem Western-Festival auf der Großmutterwiese; vom „bierseligen Verbrüderungsfest“ war 1965 im Main-Echo die Rede.

Zum Deutsch-Amerikanischen Volksfest auf dem Kasernengelände an der Würzburger Straße gehörten auch Fahrgeschäfte. Aber viele deutsche Festbesucher kamen auch einfach nur für das amerikanische Eis. Schoko-Erdbeer-Vanille in einer Box – das gab es in Aschaffenburg damals nur dort zu kaufen.

17. One-Race-Human Festival Aschaffenburg

Über zwei Jahr­zehn­te ge­hör­te das ,»One Ra­ce...Hu­man!«-Fes­ti­val (früher Afri­ka-Ka­ri­bik-Fes­ti­val) im Au­gust zum mu­si­ka­li­schen Som­mer in Aschaffenburg.

Das "One Race... human!-Fes­ti­val" (ORH), das bis 2017 "Afri­ka-Ka­ri­bik-Fes­ti­val" – kurz AKF – hieß, fand von 1998 bis 2019 auf dem Volks­fest­platz in Aschaf­fen­burg statt. Be­reits im zwei­ten Jahr über­nahm Mi­ke Jo­nes mit sei­nem Team die Or­ga­ni­sa­ti­on.

One Race Human Festival in Aschaffenburg, letzter Tag.

Die Grundidee war es, einen Beitrag für die Menschenfreundlichkeit zu leisten, Werte und Inhalte zu vermitteln und die Musik und die Kultur des afrikanischen Kontinents und der Karibik zu transportieren, heißt es im Internet.

Immer wieder gab es von Besucher-Seite Kritik an den Eintrittspreisen, die zu hoch seien, was die Veranstalter mit Blick auf andere Konzertpreise zurückwiesen. Auch die Musikauswahl, die sich in den vergangenen Jahren nicht mehr nur ausschließlich auf karibische und afrikanische Künstler beschränkte, erntete Kritik.

Im Schnitt traten an den vier Festivaltagen 30 Bands auf vier Bühnen auf und rund 70 Händ­ler verkauften auf dem Weltbasar ihre Waren. Ein Highlight war auch das Beach-Areal, für das auf 1000 Quadratmeter Fläche eigens Sand aufgeschüttet wurde.

Nach 22 Jahren ist Schluss: 2020 wird es kein »One Race...human!«-Festival mehr in Aschaffenburg geben. Unser Archiv-Bild zeigt Wincent Weiss bei seinem Auftritt auf dem Volksfestplatz im August 2019. Archivfoto: Petra Reith

Ausgewählte Top-Acts auf dem AKF

2003: Cashma Hoody

2007: Jimmy Cliff

2008: Gentleman

2009: Sammy Deluxe

2010: Fettes Brot

2011: Sean Paul, Patrice

2012: Max Herre

2013: Söhne Mannheims

2014: Wyclef Jean, Gentleman

2015: Cro, Mark Forster

2016: Sido, Beginner

2017: Kollegah, Rea Garvey

2018: James Blunt, Inner Circle, Alligatoah

2019: Max Giesinger, Wincent Weiss

Eindrücke vom One-Race-Human-Festival 2019 in Aschaffenburg

Alle Termine im Überblick - Festivals und Feste 2023



Hintergrund: Corona Corona-Sommer ohne Feste: Was bedeutet der Ausfall von Großveranstaltungen für unsere Region? Aschaffenburger Volksfest, Michaelismesse in Miltenberg, Lohrer Spessartfestwoche: Im Mainviereck sind während Corona Großveranstaltungen wie diese ausgefallen. 2020 haben wir deshalb mit Verantwortlichen und Festgängern gesprochen und sie gefragt, wie sie durch die Krise kommen. Herausgekommen ist die Serie Corona-Sommer ohne Feste: Was bedeutet der Ausfall von Großveranstaltungen für unserer Region?