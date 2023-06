Mehr als blauer Dunst: Wie sich die Raucherwelt verändert hat

In der Region sogar ein Sport

Aschaffenburg 24.06.2023 - 09:00 Uhr

Die Zigarette ist im Alltag oft an bestimmte Situationen geknüpft - zum Beispiel an Wartezeiten. Foto: Sebastian Gollnow/dpa/dpa-mag

Rauchen ist sogar ein Sport, dem noch wenige Vereine wie der Rauchclub »Frohsinn« in Wiesen (Kreis Aschaffenburg) nachgehen. Die Mitglieder wissen genau, worauf es beim Wettrauchen ankommt, bei dem es eigene Regeln gibt. Wie hat eine Kult-Raucherkneipe auf das Rauchverbot reagiert und wie funktionieren E-Zigaretten? Und: Rauchen ist trotz allem ein Gesundheitsrisiko. Was passiert, wenn man Rauch inhaliert? Das haben wir einen Pneumologen gefragt. Alles in allem kann man sagen: Hinter der Rauchkultur steckt viel mehr als nur blauer Dunst.

Klicken sie auf die "i"-Punkte im folgenden Bild, um Fakten zum Rauchen in Deutschland zu lesen:

Der "Linke Alfred" in Alzenau: Von der Kult-Raucherkneipe zum Tabakwarenladen

Früher ein beliebter Treff zum gemeinsamen Rauchen: Der Linke-Alfred in Alzenau.

Sie war eine Institution und ein beliebter Rauchertreff: Die Kneipe »Zum Linke Alfred« in der Hanauer Straße in Alzenau (Kreis Aschaffenburg). Seit 1953 war das kleine Pilsstübchen ein gemütlicher Rückzugsort für alle, die in Gesellschaft eine Zigarette, Zigarre oder Pfeife rauchen wollten. Gegründet hat die Kneipe Alfred Link, nach dessen Tod haben seine Tochter Sabine Huth und ihr Mann Manfred das Lokal ab 1983 weitergeführt. 2018 haben sie den »Linke Alfred« geschlossen - seitdem führen die beiden nur noch das Tabakfachgeschäft, das es schon von Anfang an gab. In fast sechs Jahrzehnten hat die Kneipe vieles mitgemacht. »Ich glaube, als wir das Lokal übernommen haben, war die Hoch-Zeit des Rauchens«, erinnert sich Sabine Huth.

Ein letztes Zuprosten: Abschieds-Stammtisch im Alzenauer Pilsstübchen »Zum Linke Alfred« kurz vor der Schließung 2018.

Manchmal sei im »Linke Alfred« so dicke Luft gewesen, dass die Absauganlage es nicht mehr gepackt hat. Die Huths erinnern sich an viele Stammgäste - alles völlig unterschiedliche Menschen. Der Landstreicher, für den auch immer noch etwas vom eigenen Mittagessen übrig war, der Bürgermeister oder der Geschäftsführer, alle sind sie gern gekommen, um in Ruhe ihren Tabak zu genießen. Es habe sich auch nie jemand beschwert. Dann, 2008, kam das Rauchverbot für Gaststätten in Bayern. Sabine Huth erinnert sich noch gut. »Wir waren gerade im Urlaub und dachten so: Was machen wir denn jetzt?«.

Verein gegründet

Weil seinerzeit Raucherclubs noch erlaubt waren, gründeten die Huths einen eigenen Verein, um eben so einen Club betreiben zu dürfen: den »Genuss- und Gesellschaftsfreunde Smoke in L.A. e.V.«. Sabine Huth erinnert sich noch an den bürokratischen Aufwand mit Steuerberater, Vereinssatzung und rauchdichter Spezialtür. Aber der Raucherclub wurde ein Erfolg. Für einen geringen Mitgliedsbeitrag konnte man im »Linke Alfred« wieder seinem Hobby nachgehen.

Mitgliedsausweis des Rauchclubs, den es einst im Linke-Alfred gab.

Sogar offizielle Mitgliedskarten gab es, die am Eingang kontrolliert wurden. Übrigens haben laut den Huths auch Nichtraucher den Verein unterstützt. 2010 war mit den Raucherclubs Schluss. Die Huths führten die Kneipe dennoch weiter. Die Türen geschlossen haben sie 2018 nicht wegen des Rauchverbots, sondern aus persönlichen Gründen.

Sabine und Manfred Huth vom Linke-Alfred heute.

Zu teuer geworden

Rauchwaren gibt es bei den Huths nach wie vor. Nur E-Zigaretten überlassen sie anderen. »Wir haben entschieden, beim klassischen Tabak zu bleiben«, sagt Sabine Huth. Zigaretten verkaufen sie freilich nicht mehr so oft wie früher. »Vielen kosten die einfach zu viel.« Werbeverbot, Rauchverbot und die seit 2016 geltende Schockbilder-Pflicht auf den Schachteln hätten ihr Übriges getan. Einen Zigarettenautomaten haben die Huths übrigens auch nicht mehr am Haus - die Umrüstung auf die Altersprüfung wäre zu teuer geworden.

1984 Werbebeschränkung im Kino 2007 - Rauchverbot in Zügen der Deutschen Bahn - Werbeverbot in Zeitungen, Zeitschriften und dem Internet. Auch das Sponsoring grenzüberschreitender Veranstaltungen wie von Formel -1-Rennen und Hörfunksendungen durch Tabakkonzerne ist unzulässig. - Rauchverbot in öffentlichen Gebäuden und Verkehrsmitteln 2020 Tabakwerbeverbot beschlossen 2022 Werbeverbot auf Außenflächen (Plakatwände und Haltestellen) für herkömmliche Tabakprodukte 2024 Werbeverbot auf Außenflächen für E-Zigaretten und Nachfüllbehälter

Wer am längsten glimmt, gewinnt: Der Rauchclub »Frohsinn« in Wiesen betreibt Paffen als Wettbewerb

Rauchen als Sport - ja, das geht: Das Ziel dabei ist, eine Zigarre oder einen Zigarillo möglichst lange am Glimmen zu lassen. Der Rauchclub "Frohsinn" in Wiesen (Kreis Aschaffenburg) ist sicher ein Exot unter den Vereinen. Rauchvereine, die gibt es heute nur noch selten, weiß Hubert Büdel-Hartmann, seit 8 Jahren im Vorstand. Der Verein kann auf eine lange Geschichte blicken. 1908 war das Gründungsjahr. "Wir sind neben der Feuerwehr der älteste Verein im Ort", so Büdel-Hartmann. Seitdem hat sich viel getan: Auf Wettbewerbe fahren sie nur noch selten - wegen des Rauchverbots gebe es kaum mehr Räumlichkeiten, so der Vorsitzende. Denn da kann es schnell mal stickig werden: Weil ein Windzug die Glut beeinflussen kann, bleiben während des Wettrauchens die Fenster geschlossen.

Zum Erfolg des Wiesener Rauchklubs trugen stets auch Frauen bei wie Lydia Büdel (rechts) und Maria Amberg (links), die hier beim Bundeswettrauchen 2008 in der Alten Dreschhalle die Stumpen so lange wie möglich glimmen lassen. Am 1. November 2008 wurde der Verein 100 Jahre alt.

Als Erinnerung dienen zahlreiche Pokale im Vereinsheim in der Wiesener Ortsmitte. Acht Mal im Jahr treffen sich die Mitglieder zum Proberauchen, etwa 20 Leute kommen im Durchschnitt. Wie vielen Vereinen fehlt der Nachwuchs, der schlechte Ruf des Rauchens tut sein Übriges. Dabei, und das verwundert viele Außenstehende, sind die Mitglieder bis auf wenige Ausnahmen Nichtraucher, betont Hubert Büdel-Hartmann. Ein Urgestein ist Herbert Büdel. Er ist seit 65 Jahren im Verein und mit 16 eingetreten. Damals, so denkt er zurück, habe es für junge Leute nicht so viele Möglichkeiten gegeben, unterwegs zu sein. Und der Rauchclub habe immer viele Ausflüge und Feste angeboten. Mit dem Bus zusammen nach Frankfurt fahren, das sei damals toll gewesen. Früher habe man eine eigene Theatergruppe gehabt oder Faschingsfeiern und sei in ganz Europa unterwegs gewesen. "Es ging immer um die Geselligkeit." Die Vereinsgründung haben damals "einfach ein paar Männer in einer Kneipe beschlossen." Der Club hieß übrigens zuerst "Qualm", wurde dann aber 1952 umbenannt. Beim Bundeswettrauchen, das geht aus der Vereinschronik hervor, ist der Rauchclub übrigens neun Mal Bundessieger geworden, erstmals 1981, zuletzt 2005. Im Jubiläumsjahr 2008 gelang es dem Verein sogar, das Bundeswettrauchen nach Wiesen zu holen.

Erinnerung an alte Zeiten: Von links Thomas Büdel, Hubert Büdel-Hartmann und Helmut Büdel mit Trophäen von vergangenen Wettbewerben ihres Rauchclubs.

Den Rekord im Langsam-Rauchen hält Mitglied Jürgen Büdel, der es einmal 70 Minuten geschafft hat, die Glut nicht ausgehen zu lassen.

Trotz schnelllebigen Zeiten und manch kritischen Blicken lässt sich der Rauchclub Frohsinn Wiesen mit seinen derzeit etwa 100 Mitgliedern nicht unterkriegen. "Wir halten den Verein, bis keiner mehr kann", war das Motto zum 100-Jährigen im Jahr 2008 - und ist es auch heute noch.



Hintergrund: Richtlinien für das Zigarren-Bundesrauchen (festgelegt vom Rauchclub Wiesen 1978) 1. Mit dem Startkommando "Feuer frei" sind die Zigarren auf dem Tisch zu halten und jeder Teilnehmer muss seinen Platz eingenommen haben. 2. Innerhalb der ersten Minute nach dem Start darf die Zigarre noch einmal angesteckt werden. 3. Während des Wettrauchens darf der Platz nicht gewechselt werden. 4. Die Zigarre muss frei sichtbar über der Tischplatte sein und ist mit einer Hand zu halten. 5. Hilfsmittel sind Zigarrenspitzen, Streichhölzer, Stecknadeln, Drücken mit beiden Händen an der Glut, Blasen, Anfeuchten, Wiederverwenden abgefallener Tabakreste. 6. Den Kontrolleuren ist die Zigarre jederzeit vorzuzeigen. Wenn es verlangt wird, muss Rauch erzeugt werden. 7. Jeder Raucher ist seines Nächsten Kontrolleur und meldet Verstöße. 8. Anderweitiges Rauchen ist während des Wettbewerbs nicht gestattet. 9. Muss ein Raucher seinen Platz verlassen (Toilette), hat er seine Zigarette mit der Raucherkarte am Ausgangs-Kontrolltisch abzulegen. Die Zeit wird festgehalten. Ist bei Rückkehr die Zigarre aus, scheidet der Raucher aus. 10. Die Zigarre ist als "aus" zu melden, wenn keine Glut mehr vorhanden ist.

Es gibt sie immer noch: Zigarettenautomaten

Die Geschichte des Zigarettenautomaten beginnt mit dem Berliner Ingenieur Max Sielaff, der 1886 die Idee für einen Verkaufsautomaten hatte. Zusammen mit den Metallwerken Theodor Bergmann in Gaggenau (Baden-Württemberg) gab es im Auftrag des Kölner Schokoladenfabrikanten Ludwig Stollwerck die ersten Süßwaren-Automaten. 1888 gründete Sielaff seine Firma, damals "Automat GmbH." 1890 gab es bereits 10.000 solcher Geräte in Deutschland. Nach der Neugründung 1949 stellte die Firma Sielaff 1954 den ersten Zigarettenautomaten in Deutschland auf, wie auf der Firmenhomepage nachzulesen ist.

Die Firma Tabak Weber mit Sitz in Dieburg stellt im Großraum Rhein-Main-Neckar Zigarettenautomaten auf. Laut Geschäftsführer Daniel Ludwig sind es insgesamt 15.000 Automaten von Limburg über Mannheim bis nach Würzburg. 185 Mitarbeiter sind bei Weber beschäftigt. Weitere Automatenbetreiber sind unter anderem Tobaccoland mit Sitz in Mönchengladbach und die Firma Ostermeier in Ottobrunn bei München.

Häufiger im ländlichen Raum zu finden: Zigarettenautomaten.

Seit die Firma Weber 1925 gegründet wurde, hat sich einiges geändert. Über die Jahre sind es weniger Automaten geworden, genutzt werden die Automaten aber immer noch, nur anders: "Die Leute rauchen mehr daheim, das haben wir durch Corona gemerkt", so Ludwig. Neue Automaten würden daher heute eher im ländlichen Raum aufgestellt statt in Gaststätten, wo sie seit der Einführung des Rauchverbots 2008 ihren Reiz verloren haben. Statt in geselliger Runde zu rauchen, sitzen die Menschen lieber daheim auf der Couch oder im Homeoffice, will er beobachtet haben. Die Automatennutzung sei relativ stabil und habe während der Pandemie eher zugenommen. Den Marktanteil durch Automaten von 30 Prozent in den 1980er und 90er Jahren erreiche man heute nicht mehr, da liegt die Zahl zwischen 8 und 10 Prozent. Die meisten Tabakwaren werden an Tankstellen und im Lebensmittelhandel gekauft.

Die Zahl der Zigarettenautomaten in Deutschland ist insgesamt rückläufig. 1997 gab es bundesweit noch rund 815.000 Automaten, 2006 waren es noch 500.000. 2018 sank die Zahl auf 320.000, wie auf Wikipedia nachzulesen ist. Derzeit gibt es laut Auskunft des Bundesverbands Deutscher Tabakwaren-Großhändler und Automatenaufsteller lediglich noch 250.000 Geräte.

Durch die Änderung des Jugendschutzgesetzes mussten bis zum 1. September 2007 alle Automaten auf eine Technik umgerüstet werden, die die Einhaltung des Abgabeverbots von Tabakwaren an Jugendliche unter 18 Jahren garantiert. Mittlerweile lässt sich an den neueren Automaten auch bargeldlos mit EC-Karte und ohne Pin-Eingabe bezahlen, das Alter wird automatisch überprüft.

Auf das Thema Vandalismus angesprochen erklärt Ludwig, dies sei weniger ein Problem als organisierte Banden, die die Automaten sprengen. Durch die neue Bezahltechnik ohne Bargeld werde dies zum Glück weniger attraktiv.

Übrigens: Automaten kann man sich auch mieten, egal ob als Gastronomiebetrieb oder Privatperson. Je nachdem wie viel gekauft wird, bekommt man dann eine Umsatzprovision.

In Deutschland stehen vergleichsweise noch viele Automaten. Im Vereinigten Königreich finden sich gar keine Automaten mehr: Seit dem 1. Oktober 2011, so ist auf Wikipedia nachzulesen, ist der Verkauf von Tabakwaren über solche Geräte gesetzlich verboten, da jährlich bis zu 35 Millionen Zigaretten über Zigarettenautomaten illegal an Minderjährige verkauft wurden.

Der Genuss am Pfeife rauchen: Ein Besuch bei Tabak Falkum in Miltenberg

Gerd Falkum zeigt, wie er Tabaksorten zusammenmischt.

Der Laden in der Miltenberger Hauptstraße ist einer von nicht mehr vielen seiner Art - mit einer ganz eigenen Zielgruppe: Genussraucher. Tabak Falkum, 1948 gegründet, hat sich auf Pfeifen, Tabak und Zigarren spezialisiert. »Normale« Zigaretten führe man schon seit 35 Jahren nicht mehr, sagt Inhaber Gerd Falkum. Man bedient Menschen mit besonderem Hobby.

Falkum mischt Tabaksorten selbst, nach eigenen Ideen. Sogar Helmut Schmidt und Helmut Kohl gehörten einst zu seinen Kunden, wie er sagt. Die Zeiten haben sich geändert: Rauchverbot und Co. haben auch bei Falkum Spuren hinterlassen. Längst gebe es nicht mehr so viele Raucher oder auch Events, auf denen neue Produkte vorgestellt werden. Aber die Spezialisierung funktioniert, findet Falkum. Wer sich seinen Tabak aussucht oder eine neue Zigarre probieren möchte, tue dies bewusst und investiere auch Geld in sein Hobby.

Pfeife raucht man mit Bedacht.

Sein Klientel sei bunt gemischt, man habe aber keine jugendlichen Kunden. Pfeife rauche man langsam. Das habe nichts mit dem Stressrauchen von Zigaretten zu tun. Seit Corona hätten viele Menschen eben diese Langsamkeit des Pfeiferauchens für sich entdeckt.

Daheim im Wohnzimmer sitzen, Tür zu, Pfeife an und vielleicht ein Glas Hochprozentiges dazu, das sei wie die Neuentdeckung einer Genussform. Wie bei allen Genussmitteln gelte: das alles natürlich in Maßen. Denn, findet Falkum: Letzten Endes ist jeder selbst dafür verantwortlich, was er tut.

Ein Tutorial des Miltenberger Ladens zum Pfeife rauchen auf Youtube:

Tutorial: Pfeife Rauchen

Minzig-eisiges Aroma ist im Trend: E-Zigaretten

Harmloser als normale Zigaretten, aber doch schädlich: eine E-Zigarette.

Sie ist in der Raucherwelt nicht mehr wegzudenken: die E-Zigarette. Der chinesische Apotheker Lik Hon erfand Anfang der 2000er Jahre eine Verdampfer-Technik für elektrische Zigaretten basierend auf der Technologie, mit der auch in Diskotheken Nebel erzeugt wird. Seit 2007 wird diese Art elektrischer Zigaretten weltweit hergestellt und vertrieben. Die elektrische Zigarette, E-Zigarette, elektronische Zigarette oder Vaporizer (kurz auch Vape oder E-Vape) genannt, ist ein Gerät, das in den meisten Fällen durch eine elektrisch beheizte Wendel (Coil genannt) eine Flüssigkeit (das sogenannte Liquid) zum Verdampfen bringt.

Kein Verbrennungsprozess

Der dabei entstehende Nassdampf wird inhaliert oder gepafft. Im Unterschied zum Rauchen einer herkömmlichen Zigarette findet kein Verbrennungsprozess statt. 2013 wurden laut Wikipedia weltweit E-Zigaretten für etwa 2,5 Milliarden US-Dollar verkauft. In Deutschland erzielte die Branche im Jahr 2019 einen Umsatz von 500 Millionen Euro.

Liquids für E-Zigaretten in verschiedenen Geschmacksrichtungen.

Mittlerweile gibt es in fast jeder Stadt sogenannte Dampfer-Geschäfte, wo man Zubehör kaufen kann, so wie das von Thomas Behl in Würzburg. Als ehemaliger Zigarettenraucher ist er 2009 auf die elektronische Alternative umgestiegen und hat 2015 seinen Laden eröffnet. Sei es zwischendurch schon mal auf leistungsstarke E-Zigaretten mit bis zu 380 Watt und Flüssigkeitsverbrauch von 150 Milliliter pro Woche angekommen, seien zur Zeit vor allem kleine, handliche Geräte und Liquids mit minzig-eisigem Geschmack beliebt - und auch Einweg-E-Zigaretten. Behl weiß, dass diese umweltschädlich sind, gleichzeitig bringen diese aber auch neue Dampfer auf den Geschmack. Übrigens gibt es Liquids auch ohne Nikotin. Diese basieren dann nur auf dem Lebensmittelzusatzstoff Propylenglykol, Glycerin und dem jeweiligen Aroma.

"Durchs Rauchen werden die Bronchien eng": Der Aschaffenburger Pneumologe Alexandru Cocieru über die Wirkung von Zigarettenrauch

Rauchen ist natürlich gesundheitsschädlich und birgt einige Risiken. Welche genau das sind und was Zigarettenrauch mit dem Körper macht, das haben wir Alexandru Cocieru gefragt. Er ist Facharzt für Innere Medizin und Pneumologie am Klinikum Aschaffenburg.

Was sind typische "Raucher-Erkrankungen"? Haben diese im Lauf der Jahre abgenommen?

Die häufigsten, von Rauchen assoziierte Lungen-Erkrankungen, sind die obstruktiven Lungenerkrankungen wie COPD und Lungentumore. COPD ist eine obstruktive, irreversible und nicht mehr heilbare Lungenerkrankung, die in etwa 90 Prozent der Fälle durch das Rauchen verursacht wird. In Deutschland leiden etwa 10 Prozent von der Bevölkerung unter COPD, wobei Männer häufiger betroffen sind als Frauen. In den vergangenen Jahren sieht man die Tendenz einer Stabilisierung bei Männern, gleichzeitig jedoch eine deutliche Zunahme bei den Frauen. Lungentumore sind die am häufigsten diagnostizierten Tumore mit Todesfolge bei Männern und zweithäufigste Tumorerkrankung bei Frauen. Die Inzidenz von Lungentumoren bei Männern ist in Deutschland in den letzten Jahren etwas rückläufig, bei Frauen hingegen deutlich ansteigend.

Kann man sagen, wie viele Patienten mit solchen Erkrankungen im Klinikum behandelt werden?

Wir behandeln über 2000 Patienten pro Jahr im Klinikum mit COPD und etwa 200 Patienten mit Lungentumoren.

Was passiert, für einen Laien geschildert, wenn man Tabakrauch inhaliert?

Durch die Inhalation von Tabakrauch werden die Bronchien eng, wodurch man automatisch weniger Luft bekommt (Atemnot). Dazu bekommt man Husten, am häufigsten produktiv durch die extreme Schleimproduktion, die durch verschiedene Substanzen im Tabakrauch verursacht wird.

Wie schnell erholt sich der Körper, wenn man aufhört zu rauchen?

Das hängt mit davon ab, wie lange jemand schon geraucht hat. Die meisten Studien besagen, dass sich die Lunge nach drei bis vier Jahren Zigarettenkonsum beispielsweise in etwa fünf bis sieben Jahren komplett erholen kann. Bei starken, langjährigen Rauchern (zum Beispiel über 20 Jahre eine Schachtel pro Tag), sind die Lungen stärker geschädigt und können sich nicht mehr komplett erholen, es kommt zur oben bereits genannten irreversiblen obstruktiven Lungenerkrankung (COPD). Eine Raucherentwöhnung ist jederzeit angeraten. Starke Raucher haben ein sich stetig erhöhendes Risiko für schwere Erkrankungen wie Lungentumore, Herzinfarkt, Lungenembolie, und so weiter. Hinzu kommt die sich ebenfalls stetig erhöhende Gefahr, lebenslänglich auf ein Sauerstoff- oder Beatmungsgerät angewiesen zu sein. Je früher man also aufhört, desto geringer kann dieses Risiko gehalten werden.

Alexandru Cocieru, Pneumologe am Klinikum Aschaffenburg.

Sind E-Zigaretten wirklich weniger schädlich?

Leider gibt es bislang zu wenige Studien, begründet durch die noch relativ kurze Zeit in der die E-Zigaretten bislang am Markt sind, um hierzu eine qualifizierte Aussage zu treffen. Wir können aber schon sehen, dass für junge Menschen, die E-Zigaretten konsumieren das Risiko, später auch normale Zigaretten zu rauchen, natürlich deutlich höher ist als bei Nichtrauchern.

Autor: Miriam Schnurr

Grafik: Isabel Pfeifer, Online: Annika Kickstein