Zweites Azubi-Speed-Dating bei Helios

Beruf: Ausbildung zur Pflegefachkraft eröffnet viele berufliche Perspektiven - Bewerbungsschluss am 31. März

Erlenbach a.Main 26.03.2023 - 19:12 Uhr 2 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Leiterin der Helios-Berufsfachschule St. Hildegard: Kerstin Bitterlich-Bonn. Bei der Premiere des Azubi-Speed-Dating in vergangenen Jahr sind zehn junge Menschen für den Pflegeberuf gewonnen worden. Fotos: Ruth Weitz/Miriam Weitz

Hildegard, angegliedert an die Helios Klinik in Erlenbach, eingestellt.

Nun findet am Mittwoch, 5. April, das zweite Azubi-Speed-Dating statt. In diesem Jahr können sich erstmals nicht nur Interessierte für die dreijährige Ausbildung zur Pflegefachkraft, sondern auch zur einjährigen Ausbildung zur Pflegefachhelferin bewerben. Hier setzt die Berufsfachschule für Pflegefachkräfte ein Konzept gegen den Fachkräftemangel in den Pflegeberufen. Unser Medienhaus sprach mit der Leiterin der Berufsfachschule, Kerstin Bitterlich-Bonn.

Wie sind Sie auf diese außergewöhnliche Form für eine Bewerbung gekommen?

Einige Helios-Kliniken in Leipzig und Aue hatten das Azubi-Speed-Dating bereits erfolgreich umgesetzt. Daran haben wir uns orientiert. In der Regel sind Bewerbungsverfahren standardisiert und dauern verhältnismäßig lange. Beim Speed-Dating sind verschiedene Akteure wie beispielsweise auch aktuelle Schüler in einem recht entspannten Setting beteiligt. Die Bewerberinnen und Bewerber haben die Möglichkeit sich jenseits der üblichen Fragen zu präsentieren und den Beteiligten Fragen zu stellen. So bekommen wir einen umfassenden Eindruck jenseits der Schulnoten von den Bewerbern.

Zehn neue Azubis, das hört sich gut an. Sind sie auch alle bei der Stange geblieben?

Nicht ganz, der ein oder andere hat sich während der Probezeit gegen den Beruf entschieden. Die, die noch da sind, sind aber mit ganzem Herzen dabei.

Die einjährige Ausbildung mit der Bezeichnung »Pflegefachhelfer« ist neu hinzugekommen. Gibt es hier auch die Möglichkeit einer Weiterbildung zur Pflegefachkraft?

Ja, unbedingt! Die Pflegefachhelfer-Ausbildung ermöglicht den Einstieg in die Ausbildung zum Pflegefachmann/zur Pflegefachfrau. Bei entsprechenden Leistungen kann die Ausbildung sogar verkürzt werden. Mit dem Abschluss der dreijährigen Ausbildung stehen eine Vielzahl von Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten bis hin zum Studium offen. Einige der aktuellen Auszubildenden haben nach dem Examen vor, in der Pädiatrie, in der Kinderkrankenpflege, tätig zu sein. Das ist der Vorteil des generalisierten Ausbildungskonzepts, bei dem es keinen Unterschied mehr zwischen Alten- und Krankenpflege gibt.

Was sind die Voraussetzungen für eine Bewerbung als Pflegefachhelfer, beziehungsweise Pflegefachkraft?

Für die einjährige Pflegehelfer-Ausbildung ist ein Mittelschulabschluss erforderlich und ein Alter von 16 Jahren. Haben die interessierten Bewerber nach der Schule eine abgeschlossene Ausbildung in einem anderen Beruf vorzuweisen, können sie danach gleich die Ausbildung zur Pflegefachkraft als Pflegefachfrau/Pflegefachmann beginnen. Mit dem Abschluss der mittleren Reife und Mindestalter Alter von 16 Jahren kann die dreijährige Ausbildung zur Pflegefachfrau, beziehungsweise zum Pflegefachmann sofort gestartet werden.

b Bewerbungsschluss ist der 31. März 2023, Kontakt: Kerstin Bitterlich-Bonn, E-Mail: kerstin.bitterlich-bonn@helios-gesundheit.de, Telefon: 09372 700-5061

mwz