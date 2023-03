Zwei Wochen lang ersetzen Busse den Zugverkehr der Odenwaldbahn

Blick in den Odenwald

Odenwaldkreis 30.03.2023 - 12:21 Uhr 2 Min.

Wegen Gleisbauarbeiten auf der Odenwaldbahn werden zwischen Höchst und Groß-Umstadt zwei Wochen lang Busse eingesetzt.

Stillstand: In den ersten beiden Wochen der bevorstehenden hessischen Osterferien findet auf dem Streckenabschnitt der Odenwaldbahn zwischen Höchst und Groß-Umstadt/Wiebelsbach kein Zugverkehr statt. Dies geht aus Informationen der Deutschen Bahn AG und der Vias GmbH hervor, die die Züge stellt. Der Ausfall wird mit Bauarbeiten an den Gleisen begründet. Als konkreten Zeitraum gibt die Vias die Tage von Samstag, 1. April, bis Sonntag, 16. April, an, an denen ein Schienenersatzverkehr eingesetzt wird. Ausdrücklich wird darauf hingewiesen, dass es aufgrund der eingesetzten Busse zu längeren Fahrzeiten kommen kann. Wer einen Anschlusszug an einem Bahnhof erreichen möchte, wird gebeten, vorsichtshalber eine Abfahrtzeit früher in den Bus zu steigen. Zur Mitnahme von Rollstuhlfahrern, Kinderwagen und Gepäck ist bei jeder Fahrt ein Niederflurbus vorhanden. Hingegen ist die Mitnahme von Fahrrädern in Bussen des Schienenersatzverkehrs nicht möglich. Fahrausweise müssen vor Fahrtantritt gelöst werden.

Als Betreiberin der Schieneninfrastruktur hat die Deutsche Bahn bereits Vorbereitungen getroffen und am Tunnel Hetschbach eine Baustelleneinrichtungsfläche angelegt. Mit schweren Baumaschinen, einem Zweiwegebagger, einer Stopfmaschine, einem Schotterpflug und Schraubmaschinen, wird im Umfeld des Höchster Bahnhofs die Bettung erneuert sowie eine Planumsschutzschicht und Tiefenentwässerung eingebaut. Der Bund-Kreisverband sieht die bis zu zehn Meter tiefen Erdarbeiten kritisch. Die Population der in diesem Gebiet lebenden Feuersalamander sei gefährdet, heißt es in einer Mitteilung des Bunds, der die Untere Naturschutzbehörde eingeschaltet hat.

Reparaturen: Die für die Unterhaltung der staatseigenen Straßen zuständige Behörde Hessen-Mobil lässt in diesem Jahr an vier Landesstraßen und fünf Kreisstraßen Bauarbeiten vornehmen. Dem vorliegenden Straßenbauprogramm nach werden hierfür 2,5 beziehungsweise 2,85 Millionen Euro investiert. Voraussichtlich um Juli beginnt die grundhafte Erneuerung der Ortsdurchfahrt L 3106 von Rimhorn. Der 800 Meter lange Streckenabschnitt wird unter Vollsperrung saniert. Die Bauarbeiten in dem Lützelbacher Ortsteil sollen bis November abgeschlossen sein. In Breuberg-Neustadt steht im Mai die Sanierung der Unterführung eines Wirtschaftswegs auf der L 3259 an.

Auf mehr als ein Jahr Bauzeit veranschlagt sind die Arbeiten an der Kreisstraße 212 in Höchst, dem Abschnitt der Aschaffenburger Straße von der Ortsmitte bis Höhe Bushaltestelle. Der 800 Meter lange Abschnitt wird, wie gemeldet, im Zuge der Umgestaltung des Kreuzungsbereichs in einen Kreisverkehrsplatz unter Vollsperrung erneuert. Die Arbeiten haben in diesem Monat begonnen und werden voraussichtlich bis Juni 2024 andauern. Die weiteren Straßenbauarbeiten betreffen Verbindungsstraßen zwischen Ortschaften in den Gemarkungen von Dorf-Erbach, Kailbach, Langenbrombach, Ober-Mossau und Unter-Mossau sowie Zell.

Rückblick: Vor 200 Jahren hat das Grafenhaus Erbach-Fürstenau den Grundstein für das Michelstädter Gymnasium gelegt. Aus Anlass an die Geburtsstunde fand am letzten Wochenende im März eine Jubiläumsveranstaltung in der Einhardsbasilika im Stadtteil Steinbach statt. Schulleiter Richard Knapp ging bei der Vorstellung auf die Beweggründe ein, die zur Gründung einer der frühesten Bildungsstätten im Odenwald geführt hatte. Unterstützt von engagierten Bürgern der Stadt und inspiriert von den Gedanken Humboldts und Pestalozzis ging die Schule 1823 mit 22 Schülern an den Start. Heute werden an dieser Stelle 1400 Schülerinnen und Schüler von 120 Lehrkräften unterrichtet.

Angetreten sei die Schule, so Knapp, unter dem Wahlspruch Kants »Sapere aude« (Habe den Mut, dich deines Verstandes zu bedienen), der in die heutige Zeit übertragen sich in der pädagogischen Leitidee »Die Menschen stärken, die Sachen klären, Gemeinschaft erfahren« wieder finde. »Junge Menschen auf die Zukunft vorzubereiten ist eine zutiefst erfüllende, sehr verantwortungsvolle Aufgabe«, richtete Knapp den Blick nach vorne. Die Schule wurde 2008 in das MINT-Excellence-Center aufgenommen, einem Netzwerk zur Förderung der Sparten Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik.

Manfred Giebenhain