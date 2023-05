Zwei Titel gehen an Buchen

Blick in den Odenwald:Erfolgreich bei Deutscher Meisterschaft im Hip-Hop

Die erfolgreichen Teilnehmer der Hip-Hopper aus Buchen. Foto: Volker Schwender

Und in Hardheim bereitet man sich auf die Feier zum 30-jährigen Bestehen der Sternwarte vor.

Hip-Hop: Die Streetdance-Gruppen »Next Level« und »X-Ception« sind Deutsche Meister der Organisation UDO (United Dance Organisation, also Vereinigte Tanz-Organisation) geworden. Außerdem haben drei Solisten dritte Plätze ertanzt. Dies gelang dem fünfjährigen Levin Wisner bei den unter Achtjährigen. Außerdem schafften diese Platzierung bei den über 18-Jährigen auch Luis Jakob und Hilal Baydemir. Überraschend wurde auch Choreograf Kevin Sauer auf die Bühne gerufen und geehrt. Denn dieser mischt und komponiert schon seit Jahren Musik, die zu den Tänzen gespielt wird.

Einzelhandel: Sehr viele Besucher waren bei idealem Wetter am Samstag und Sonntag zum Einkaufsfest Goldener Mai in die Buchener Innenstadt geströmt. Im Rahmen dieser Veranstaltung präsentierte auch Arian Golic sieben Teilnehmer seiner Talentshow auf der Bühne vor dem Alten Rathaus. Golic selbst sang den Song »Rude« von »Magic«. Der 27-Jährige hatte vor zwei Jahren an der RTL-Show »Deutschland sucht den Superstar« teilgenommen. Seine dort gesammelten Erfahrungen und die dort geknüpften Kontakte nutzt er derzeit dafür, eine Talentshow zu veranstalten. Für diese hatten sich neun Sänger qualifiziert. Diese werden gemeinsam mit Golic am 20. Mai in der Stadthalle in Buchen auftreten.

Astronomie: Die Sternwarte in Hardheim besteht seit 30 Jahren. Das berichteten die Fränkischen Nachrichten. Diese betreibt der Astronomiekreis des Museumsvereins Erftal. Für das Fest hat der Verein die Sternwarte und das Gelände herausgeputzt. So haben die Holzfassade der Sternwarte und die Metallkonstruktion des ausfahrbaren Daches einen neuen Anstrich bekommen. Und auch der ehemalige Hochbehälter, der als Lager- und Gruppenraum genutzt wird, erstrahlt damit in neuem Glanz.

MARTIN BERNHARD