Zwei Politikerinnen mit Herzblut

Wahlkampf: Nicole Pfeffer und Susanne Seehofer sprechen im Café Mocha und im Erlenbacher Kino über ihre Ziele

Miltenberg 07.05.2023 - 14:45 Uhr 1 Min.

Powerfrauen - Susanne Seehofer, Tochter des ehemaligen Ministerpräsidenten Horst Seehofer, zusammen mit Nicole Pfeffer (rechts) auf Wahlkampftour in Miltenberg. Am Abend waren sie noch in Erlenbach.

Nicole Pfeffer, ehemalig tätig in der Gastro, führt jetzt eine Marketingberatung und setzt sich mit Leib und Seele für den Mittelstand ein. Als sie sich 2007 selbstständig machte, befasste sie sich noch intensiver mit der Politik. Sie erwähnte zum Beispiel die steigende Energiekosten, vor allem in Bayern. Sie befürchte, dass immer mehr kleinere Firmen die Kosten nicht mehr stemmen und große Firmen in andere Bundesländer abwandern könnten. Dabei erwähnte sei als Beispiel drei regionale Firmen, um die es gerade nicht gut stünde. Sie fordere, den Mittelstand bei allen Prozessen und Schnittstellen zu behördlichen Aufgaben eine Erleichterung zu ermöglichen. Der Staat müsse sich als Dienstleister für den Mittelstand verstehen und nicht als Zuchtmeister, der der bessere Unternehmer wäre.

Bildung wichtiges Thema

Susanne Seehofer arbeitet bei BMW in München und ist Mutter einer zweijährigen Tochter. Sie ist nicht, wie ihr Vater, in der CSU, sondern bei der FDP gelandet, was oft zur Verwunderung führe, so Seehofer. Aber sie erklärte warum. Zum einen seien CSU und FDP gar nicht so weit auseinander, aber ihr gefiel die kulturelle und gesellschaftliche Enge nicht so und die FDP sei einfach zukunftsgerichteter. Sie fühlte sich dort einfach wohl. Beiden ein wichtiges Thema sei die Vereinbarkeit von Beruf und Kinder oder Investitionen in die Bildung. Dazu gehöre Digitalisierung oder wie oft mancherorts Generalsanierungen der Schulen. Seehofer bemängelte, dass gerade bei der Digitalisierung bislang nichts passiert sei.

Sie prangerte die überbordende Bürokratie an und die Herausforderungen, die einen treffen, wenn man auf dem Land wohne, so wie sie. Pfeffer ergänzte in der Digitalisierungsfrage, dass vielerorts einfach der Background, die Infrastruktur für die Schulen fehle. Als eine Zuhörerin Seehofer auf den Länderfinanzausgleich ansprach, sagte die 32-Jährige kurz und knapp: »Abschaffen«.

Anja Keilbach