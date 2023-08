Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Zwei neue Ladesäulen am Landratsamt installiert

E-Mobilität: Vier Autos können parallel Strom tanken

Miltenberg 25.08.2023 - 18:33 Uhr < 1 Min.

Zwei Ladesäulen mit jeweils zwei Ladepunkten stehen E-Auto-Fahrern ab sofort am Landratsamt Miltenberg zur Verfügung. Foto: Winfried Zang/LRA

Die Ladepunkte, an denen jeweils eine Leistung von bis zu 22 Kilowatt abgerufen werden kann, wurden laut Pressemitteilung der Kreisbehörde mit Fördermitteln des Bundes errichtet. Beide Ladesäulen werden mit Strom aus erneuerbaren Energien versorgt.

Mit einer Ladeleistung von bis zu 22 kW je Ladepunkt ermöglichen die neuen Säulen eine schnelle und effiziente Aufladung von Elektrofahrzeugen, so das Landratsamt. Ein bedeutender Vorteil sei die Möglichkeit, die Ladepunkte über das Roaming aller gängigen Ladetarif-Anbieter freischalten zu können. Zusätzlich bestehe die Option einer Ad-hoc-Ladung ohne spezifischen Ladetarif: So könnten die Ladevorgänge auch ohne Registrierung oder Vertragsbindung bequem über ein Smartphone bezahlt werden. Das Parken an den Ladesäulen ist nur E-Fahrzeugen während des Ladevorgangs vorbehalten - auch während der Michaelismesse.

Pressemitteilung des Landratsamts Miltenberg (bearbeitet)/js