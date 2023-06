Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Zwei Mönchberger Rentner auf der Suche nach 6000 Habitatbäumen

Voraussetzung für Fördergelder - Besuch von Staatssekretären

Mönchberg 25.06.2023 - 15:03 Uhr 1 Min.

Lösungssuche im Mönchberger Wald (von links): Betriebsleiter Bernd Trunk, Katharina Hotz (FW Mömlingen), Daniela Schmitt (Leiterin Baumhaushotel), Bürgermeister Thomas Zöller und die Staatssekretäre Anna Stolz und Roland Weigert.

Die 6000 Habitatbäume sind der letzte Punkt einer Reihe von Auflagen der Bundesregierung. Nur wenn die Zahl stimmt, unterstützt der Bund die Marktgemeinde finanziell im Rahmen des Förderprogramms »Klimaangepasstes Waldmanagement«. Die Fördergelder sollen direkt in den Schutz des Gemeindewaldes fließen. Wenn da nicht die 6000 Habitatbäume sein müssten. Um ihren Wald nachhaltiger schützen zu können, müssen die Mönchberger also erst einmal zeigen, ob sie diesen Schutz überhaupt verdient haben.

Während einer Waldbegehung am Freitag haben Bürgermeister Thomas Zöller (BBM) und Forstbetriebsleiter Bernd Trunk über klimaangepasstes Waldmanagement gesprochen. Mit an Bord waren die Staatssekretäre Anna Stolz (FW) und Roland Weigert (FW), die dem Wald während ihrer Wahlkampftour einen Besuch abstatteten. Trunk sprach über die Schäden durch Hitze, Trockenheit und Schädlingen. Er erklärte, welche Naturschutzmaßnahmen die Marktgemeinde ergriffen habe. Klimaresistente Bäume sind gepflanzt, die Baumartenvielfalt gewährleistet. Es gibt Flächen, in denen der Wald der Natur überlassen wird und Waldstücke, die aus Pionierbaumarten bestehen.

Der Wald wurde verjüngt. Die neuen Bäume sind klimabeständig und wenn möglich standortheimisch. Totholz und hohle Baumstümpfe bieten Lebensräume für Insekten und ein Futterparadies für Vögel. Pflanzenschutzmittel werden nur im Notfall verwendet, Düngemittel gar nicht. Außerdem habe der Markt Maßnahmen zur Wasserrückhaltung ergriffen. Regenwasser soll im Wald bleiben, um die Feuchtigkeit im Boden zu erhöhen und die Temperatur zu beeinflussen. »Dies ist besonders für Bäume in der Wachstumsphase wichtig«, erklärte Trunk. Totholz habe die Funktion, Wasser speichern und im Wald halten zu können.

Verbissschäden durch Wild

Staatssekretär Weigert informierte sich über die Verbissschäden durch Rotwild. Bürgermeister Zöller erklärte, dass man früher zugefüttert habe, damit das Wild nicht am Baum knabbert. Weil dies aber nicht funktioniert habe, habe man das wieder eingestellt. Momentan hielten sich die Verbissschäden im Rahmen. Die Höhe der Schäden, die Rehe und Hirsche an den Bäumen verursachen, ist Grundlage für die Schusszahlen der Jäger. Zöller sagte, man wolle den Wald vor Verbissschäden schützen, sei aber auch stolz auf den traditionellen Mönchberger Hirsch, der schon im Spessartlied besungen werde.

Würden die beiden Rentner 6000 Habitatbäume finden - etwa fünf pro Hektar - könnte Mönchberg auf eine jährliche Förderung von 120.000 Euro zurückgreifen und damit den Wald weiter schützen. Eine Auflage des Förderprogramms ist es, fünf Prozent der Waldfläche stillzulegen und der Natur zu überlassen. 800 Bäume haben die beiden Rentner in den letzten acht Wochen bereits gefunden. Systematisch gehen sie den Wald ab. Wie viele Habitatbäume sie finden werden, kann selbst Forstbetriebsleiter Bernd Trunk nicht einschätzen.

