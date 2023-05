Zwei Klingenberger sind den Te Araroa Trail gewandert

Es ist ein stei­ni­ger, sch­ma­ler Weg. Links und rechts Schluch­ten. Im Hin­ter­grund sind be­wal­de­te Ber­ge zu se­hen. Jani­ne Ca­lo aus Klin­gen­berg wan­dert mit zwei Lauf­stö­cken und ei­nem gro­ßen Ruck­sack in Rich­tung Berg­kup­pe. Mar­cel­lo Ca­lo läuft 20 Me­ter da­hin­ter und filmt sei­ne Frau in der spek­ta­ku­lä­ren Na­tur­ku­lis­se. Das Ehe­paar ist in Neu­see­land, und dies ist nicht der ein­zi­ge Berg auf ih­rem lan­gen Weg. Die bei­den sind von No­vem­ber bis Fe­bruar den Te Ara­roa Trail ge­wan­dert. 3000 Ki­lo­me­ter in rund 100 Ta­gen.