Zwei Gitarristen und ihre mitreißende Hommage an die Beatles

Florian Brettschneider und Niko Huber spielen im Alten Rathaus

Miltenberg 26.07.2023 - 12:46 Uhr 2 Min.

Eine beeindruckende Hommage an die Beatles mit unverkennbarer eigenen Handschrift zelebrierte das Duo Nik Huber (links) und Florian Brettschneider im ausverkauften Bürgersaal.

Mitte 20 sind Brettschneider und Huber erst. Brettschneider, der an der Hochschule für Musik in Frankfurt klassische Gitarre studiert, hat schon eine Reihe nationaler und internationaler Musikwettbewerbe gewonnen und mit renommierten Musikern zusammengearbeitet. Freunde der »Ovationen«, Konzert mit Kultstatus, wissen, dass der brillante Gitarrist auch ein Moderator mit viel Charme und großer Ausstrahlung ist - eine seltene Qualität, die sich auch im Bürgersaal glänzend bewährte. Seit zwei Jahren tritt er gemeinsam mit Niko Huber auf. Im Konzert am Dienstag zeigte sich, dass die beiden eine schöne Symbiose, ein fast blindes Verständnis verbindet. Huber aus Offenbach, Sohn des Gitarrenbauers Nik Huber, Frontsänger und Gitarrist der Rockband Bird's View und anderer Ensembles hat längst im Rhein-Main-Gebiet einen guten Namen in der Jazz-Szene, auch durch seinen Auftritt bei »Ovationen 2022«.

Rundum begeisternd

Jazz-Elemente, Improvisationen, Tempo- und Intensitätswechsel, Solopassagen, ein spannender Dialog zwischen den beiden Gitarren, bei dem meist Brettschneider die »erste Stimme« spielte, von Huber kongenial und eigenständig ergänzt - es war eine rundum begeisternde Beatles-Hommage mit ganz eigenen Akzenten und Interpretationsansätzen der Gitarristen.

Unverkennbar und alles andere als zum Weinen das »When my guitar gently weeps« mit einer sanften Abrundung am Ende, gefühlt schneller und dynamischer die »Michelle«-Version der Gitarren, die auch eingeschworene Beatles-Fans begeisterte, genau wie der volle, fast dreidimensionale Klang bei »The long and winding road« vom letzten Studioalbum »Let it be«. Auf den psychedelischen Sound in »Norwegian Wood« wies Brettschneider ausdrücklich hin, die Version des Duos bewies, dass man andere Bewusstseinszustände auch nur mit dem Zauber der Musik erzeugen kann - ein Art positiver Trance ohne negative Nebenwirkungen.

Auch Eigenkompositionen

Dass beide Musiker engen Bezug zum Jazz haben, kam im Laufe des Konzerts immer wieder zum Tragen - ohne Schaden für den Beatles-Sound und besonders wirksam bei der Verbeugung an den vor kurzem verstorbenen Tony Bennett mit dessen »Emily« von 1964. Für Brettschneider und Huber ist Improvisation offensichtlich sehr wichtig, auch dann, wenn man das Programm souverän und scheinbar spontan ausweitet und den Beatles mal »fremdgeht«. Das lohnte sich bei den Bennett-Einschüben genau so wie bei den vereinzelten Eigenkompositionen und den Soloauftritten auf der Bühne.

Die größten Jubelstürme gab es dennoch nach den Varianten von Beatles-Klassikern mit der Handschrift des Duos, dem »Yesterday« mit spannungssteigernden Zäsuren, dem verblüffend flotten »When I'm Sixty-Four« und nach dem genussvoll gedehnten »And I love her«, in einer Art zelebrierter »Zeitlupe«, dennoch immer mit Spannung und Dynamik.

Dass die beiden Musiker schon »alte Hasen« im besten Sinn sind, bewiesen nicht nur ihr brillantes Zusammenspiel, die verblüffende Leichtigkeit selbst bei anspruchsvollen Passagen, sondern auch der kluge und wirkungsvolle Aufbau des Konzerts bis hin zum sanften, getragenen Schluss.

Zuhörer zufrieden

Brettschneider und Huber wissen, dass sich nach dem einfühlsam und empathisch mitgesummten »Amazing Grace« selbst euphorisierte Zuhörer zufrieden von ihren Sitzen erheben und beschwingt den Heimweg antreten.

Ein »mittelalter« bekennender Open-Air-Fan räumte vor dem Alten Rathaus ein: »Diesmal war das ganz gut, dass wir im Bürgersaal saßen, denn so intensiv, so mitreißend wäre der Gitarrensound auf der Mildenburg vermutlich nicht rübergekommen!«

hlin