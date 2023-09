»Zusammenhalt stärken, Sinn stiften«

Dirk Mattes: Der Dirigent blickt optimistisch in die Zukunft der Blasmusik am Untermain

Kleinheubach 14.09.2023 - 16:04 Uhr 2 Min.

Dirk Mattes dirigiert am 26.10. ab 20 Uhr das Galakonzert der symphonischen Blasorchesters Untermain in der Mittelmühle Bürgstadt. Foto: Stugrapho Fotostudio Die etwa 50 Musiker des Symphonischen Blasorchesters Untermain wollen am Samstag, 28. Oktober, in Kleinheubach Musikfreunde begeistern. Foto: Heinz Linduschka

Corona liegt hinter uns, Herr Mattes, welche Spuren hat die Pandemie in den Blasorchestern hinterlassen - vor allem bei den jungen Musikern?

Durch die besonderen Anforderungen sind die Vereinsverantwortlichen und -mitglieder vielerorts enger zusammen gerückt. Die Kreativität war gefragt um - trotz aller Widrigkeiten - durchführbare Formate zu entwickeln, die den Sinn stiften, den Zusammenhalt stärken und den Jugendlichen eine Perspektive bieten.

Allerdings lässt sich nicht leugnen, dass die Pandemie im deutschen Vereinswesen - und natürlich auch in unserem Seelenleben - tiefe Wunden hinterlassen hat, deren Tragweite sich wohl erst in den nächsten Jahren abzeichnen wird. Mit dem Verbandsjugendorchester Untermain versuchen wir als Verband auch weiterhin, eine Perspektive für die musikalische Entwicklung junger Talente zu bieten, damit auch die Vereine von deren wachsender Qualität profitieren können.

Vor einem Jahr hatten Sie die Ausrichtung des Jugendmusiktags in Elsenfeld als ein Mittel gegen »Corona-Schäden« und andere Probleme genannt. Hat der Tag Ihre Erwartungen erfüllt?

Zu 100 Prozent! Mit über 70 Teilnehmern war das Konzept ein voller Erfolg und hat viele zufriedene Gesichter hinterlassen. Der Musikverband Untermain kann sich glücklich schätzen, einen so viel versprechenden Nachwuchs fördern zu dürfen. Danke noch mal an die helfenden Hände des Musikvereins Concordia Elsenfeld. Ohne deren Unterstützung wäre die Umsetzung unmöglich gewesen. Deshalb wird der Jugendmusiktag 2024 am 20. Januar ebenfalls im Bürgerzentrum Elsenfeld stattfinden.

Hoffnungen setzt man ja auf die Einrichtung von Bläserklassen und man will auch neue, junge Dirigenten ausbilden. Wie erfolgreich sind bisher die Pläne?

Das Dirigentenforum Untermain war auch in diesem Jahr wieder ein voller Erfolg. Mit dem Gastdozenten Christian Steinlein konnten wir den Teilnehmern musikalisch inspirierende Momente ermöglichen. Besonders aufgewertet wurde der Lehrgang durch den Musikverein Edelweiß Roßbach, der sich - neben dem VJO-Untermain - ebenfalls als Lehrgangsorchester zur Verfügung gestellt hat. Für nächstes Jahr plant der MV-Untermain, Jens Weismantel zu verpflichten. Er ist Dirigent der Bläserphilharmonie Rhein-Main, sowie der musikalische Leiter des Landesjugendblasorchesters Hessen.

Was die Bläserklassen betrifft, so gibt es im Verbandsgebiet verschiedene Modelle zwischen den Vereinen und den Schulen vor Ort. Als ein Beispiel sei hier die Kooperation zwischen dem Musikcorps Niedernberg, dem Musikverein Frohsinn Großwallstadt und der Kardinal-Döpfner-Grundschule genannt: Nachdem die beiden Ortschaften die Bläserklasse räumlich getrennt vollzogen haben, kommen die jungen Musiker in ein gemeinschaftliches Jugendorchester. Andere positive Beispiele finden sich auch in Bürgstadt und Leidersbach.

Das symphonische Blasorchester Untermain ist ja ein musikalisches Aushängeschild des Musikverbands Untermain, und das jährliche Galakonzert spielt eine ganz wichtige Rolle. Worauf können sich heuer die Musikfreunde im Hofgarten freuen?

Die erste Hälfte steht im Zeichen der symphonisch verarbeiteten Volksmusik. Neben der 2. Suite von Gustav Holst stehen ein Paso Doble von Ferrer Ferran und der Marsch aus den Symphonischen Metamorphosen von Paul Hindemith auf dem Programm. Der zweite Teil unternimmt einen Ausflug in die Welt des Musicals.

Wenn Sie einen Wunsch in Sachen Blasmusik frei hätten, was würden Sie sich wünschen?

Offenheit, Fleiß, Neugier und Unternehmergeist - das braucht es! Wo immer man voneinander profitieren kann, werden Kooperationen der Vereine unsere Ensembles in die Zukunft begleiten.

Kartenvorverkauf: Tel. 09371 68843, karten@musikverband-untermain.de oder an der Abendkasse. Jugendliche bis 16 Jahre haben freien Eintritt.

Zur Person: Dirk Mattes Dirk Mattes, 1985 in Hanau geboren, bezeichnet sich auf seiner Webseite als "Komponist - Dirigent - Dozent". Er ist unter anderem Verbandsdirigent des Musikverbands Untermain und Chefdirigent des Symphonischen Blasorchesters Untermain und wurde von der Stadt Alzenau für seine kulturellen Verdienste mit der Ehrennadel ausgezeichnet. Mattes lernte Trompete, Querflöte, Klavier, Fanfare und Parforcehorn und komponiert seit seinem 13. Lebensjahr. Abitur machte er am Dalberg-Gymnasium in Aschaffenburg, spielte danach als Flügelhornist von 2004 bis 2006 im Heeresmusikkorps 12 in Veitshöchheim. Nach dem Abschluss des Diplomstudiengangs Komposition an der Hochschule für Musik in Würzburg und unter anderem dem Meisterkurs bei Krysztof Penderecki stand er 2017 im Finale des Internationalen Dirigentenwettbewerb des Nordbayerischen Musikbundes. Informationen über seine Dozententätigkeit und zahlreiche Beispiele für seine Kompositionen finden sich auf seiner Homepage. hlin Weitere Informationen: dirkmattes.com