Warum die Apotheker Clemens Hock aus Amorbach und Anne Lahoda aus Lohr beim Protesttag am 14. Juni mitmachen

Beispiele aus der Region

Lohr a.Main 11.06.2023 - 17:49 Uhr 3 Min.

Ein Plakat mit Infos zum geplanten bundesweiten Protesttag hängt an der Tür einer Apotheke. Foto: Monika Skolimowska (dpa)

Clemens Hock, dem die Abteiapotheke in Amorbach (Kreis Miltenberg) gehört, ist einer jener Apotheker, die sich an dem Protest beteiligen. »Das politische Gehör, das unser Stand bei Bundesgesundheitsminister Lauterbach genießt, ist minimal. Unser Honorar wurde seit zehn Jahren nicht erhöht, vor 20 Jahren nur minimal. Wir haben weniger Gewinn als noch vor 20 Jahren. Wir legen bei jeder verschreibungspflichtigen Packung 30 Cent drauf. Das betrifft 80 Prozent unseres Umsatzes. Und mit unserem übrigen Sortiment sind wir im Wettbewerb mit Drogerien und Supermärkten«, sagt Hock.

»Wir haben noch nicht einmal die Möglichkeit, unsere aktuellen Sorgen und Probleme darzulegen. Und wenn unsere Regierung so weiter macht, wird es die Apotheke im Ort oder im nächsten größeren Ort einfach nicht mehr geben«, merkt Anne Lahoda von der Marien- Apotheke in Lohr (Kreis Main-Spessart) an. Auch sie unterstützt den Protest und lässt ihre Apotheke zu am 14. Juni.

Höherer Abschlag an Kassen

Vor allem die Lieferengpässe würden, so die beiden Apotheker, überhaupt nicht honoriert von der Bundesregierung. »Wir versuchen hier mit viel Aufwand, Medikamente für die Kunden zu organisieren und stellen sogar von Fieberzäpfchen bis hin zu Antibiotika-Säften selbst her. Wertgeschätzt wird das vom Bundesgesundheitsminister nicht. Im Gegenteil - die Apotheken müssen aktuell die Krankenkassen finanziell unterstützen und zahlen einen noch höheren Abschlag an die Krankenkassen als in den Jahren zuvor«, sagt Lahoda.

Clemens Hock hatte in seinem letzten Notdienst eine verzweifelte Mutter, die ein Antibiotikum für ihr Kind brauchte. »Der Vater ist von Darmstadt aus zu mir gefahren, um es abzuholen«, erzählt der Pharmazeut. Er verbringe pro Arbeitstag mindestens zwei Stunden, um bei Herstellern oder Großhändlern nach Nachlieferungen zu fragen. »So eine Recherche ist ein echter Zusatzaufwand. Wir bekommen 50 Cent dafür, da fühle ich mich echt veralbert«, sagt Hock.

Auch an Apothekern gehen Inflation und Teuerungen nicht vorbei. Was das Honorar schrumpfen lässt? Hock hat wie die meisten Apotheker ein Warenlager. »Dort müssen ununterbrochen 20 Grad herrschen, sonst kann ich Medikamente im Wert eines sechsstelligen Eurobetrages entsorgen. Im Sommer habe ich deshalb bis zu drei Klimaanlagen laufen. Die Energie dafür ist aber auch teurer geworden. Aber einen Inflationsausgleich, wie ihn Ärzte oder Kliniken bekommen, bekommen wir nicht dafür«, sagt der Apotheker.

Auch Anne Lahoda sagt, dass es aktuell eine enorme Herausforderung sei, eine Apotheke wirtschaftlich zu führen. »Unser Honorar, das wir für verschreibungspflichtige Arzneimittel erhalten, wurde in den letzten zehn Jahren nicht mehr angepasst. Als ob es die Inflation, gestiegene Personalkosten und Nebenkosten bei Apotheken nicht gäbe«, meint sie. Man sehe an dem fortwährenden Apothekensterben, dass viele dieses Wagnis nicht eingehen wollten. »Eine so niedrige Anzahl an Apotheken gab es das letzte Mal vor 40 Jahren«, sagt die Apothekerin.

Und als es während der Pandemie keine Masken, kein Desinfektionsmittel und keine Impfungen gab, da sprangen auch die Apotheker ein. Viele denken, sie hätten sich dabei eine goldene Nase verdient. Nicht so Hock: Er kaufte Masken für 10.000 Euro ein. Sie waren zertifiziert, aber aufgrund eines Fehlers der Regierung war dann die Zertifizierung nicht mehr gültig. Er hat die Masken dann entsorgt. Auch Desinfektionsmittel hat er selbst hergestellt. »Als die Industrie dann aber wieder liefern konnte, blieben wir auf den teuren Mitteln sitzen.«

Schwierige Nachfolgersuche

Dadurch dass der Gewinn einer Apotheke kleiner sei, lasse sich die Apotheke irgendwann auch schlechter verkaufen, merkt Hock an. Es sei schwer, einen Nachfolger zu finden. Viele scheuten die relativ hohe Arbeitsbelastung mit regelmäßigen Notdiensten zusätzlich zur normalen Arbeitswoche. Man finde kaum noch Mitarbeiter. »Es schließen vor allem die Landapotheken. Und junge Pharmazeuten gehen lieber in die Industrie, weil sie da attraktivere Bedingungen haben. Die Abwanderung von Pharmazeuten ins Ausland gibt es schon längst«, sagt Hock.

»Wenn wir jetzt nichts tun und uns nicht ins Bewusstsein der Politik bringen, dann wird die Arzneimittelversorgung in Deutschland in den nächsten Jahren katastrophal werden. Vor allem wollen wir für unsere Kunden kämpfen, die wir mit Arzneimitteln versorgen wollen, für die wir da sein wollen im Notfall und auch sonst jederzeit. Jeden Tag, ohne Termin, auch einfach nur zum Plaudern«, meint Lahoda.

Jedes Jahr schließen hunderte Apotheken in Deutschland, merkt auch Hock an. »Wir nehmen den Patienten die Versorgungssicherheit. Gerade auf dem Land sind wir Ansprechpartner für ältere Patienten. Informationsquelle und soziale Stütze fehlen dann, wenn wir dicht machen müssen. Und der Nachwuchs hat auch keine Chance mehr«, sagt Hock.

Der Apotheker kann nicht verstehen, dass einige Apotheker den Protest nicht unterstützen. »Die Notversorgung ist gewährleistet. Und nicht dringende Medikamente kann man am Tag vorher oder danach bekommen. Aber was sollen wir denn machen? Ich mache meinen Beruf mit viel Herzblut. Ich bin gerne für die Patienten da. Aber ich will auch meine Mitarbeiter nicht verlieren«, sagt Clemens Hock. > Seite 1

BETTINA KNELLER