Zünftige Models posieren im Main-Echo-Fotostudio auf der Mess'

Miltenberg 28.08.2023 - 19:55 Uhr < 1 Min.

Main-Echo-Fotostudio im Festzelt der Michaelismesse

Dafür hatte Lechnerwirt Mathias Hofmann eine der beiden Lounges hoch unter dem Dach des Festzelt zur Verfügung gestellt, so dass die Besuchern auch noch den Blick von Oben auf Biergarten und Main genießen konnten. Einzeln oder in Familienverbund stellten sie sich vor die Objektive unserer Main-Echo-Fotografen Petra Reith und Björn Friedrich. Natürlich standen auch Messebesucher in Zivil Modell und nutzten die Gelegenheit für ein Erinnerungsfoto von der Michaelismesse 2023. Besonders Familien mit Kindern nutzten das Angebot und ließen sich mit der Zeitungsente Paula Print ablichten. Rund 100 Bilder entstanden so während der sechsstündigen Aktion. Das Main-Echo-Marketing-Team informierte dabei auch über alle Angebote - von der gedruckten Tageszeitung über E-Paper und News-App bis zum Online-Kanal https://www.main-echo.de. /Foto:

kü Georg Kümmel