Zu teuer: Neue Ausschreibung bei Ibelo-Areal in Sulzbach erforderlich

Gemeinderat in Kürze

Gemeindebücherei: Nicole Ebert vom Leitungsteam der Bücherei stellte den Jahresbericht 2022 vor. Mit einer ausführlichen Präsentation gab Ebert einen Überblick über das Medienbudget von rund 11.200 Euro. In der Bücherei waren 115 Kinder zu Besuch. Der Bestand umfasst 8000 Medien (Stand 31. Dezember 2022). Insgesamt wurden rund 21.000 Entleihungen (mit Online) verzeichnet werden.

Kindertagesstätten: Genehmigt wurde der Jahresabschluss 2021/2022 für die Kindergärten Sulzbach und Soden mit einem Defizitbetrag von 150.365 Euro. Die Jahresrechnung wird noch durch den Rechnungsprüfungsausschuss geprüft. Der Vorsitzende des St. Johanniszweigvereins, Norbert Elbert, informierte, dass in Sulzbach momentan 70 Prozent der Kinder einen Platz in der Krippe wahrnehmen. Dies sei im Landkreis Miltenberg einmalig. Beim Kindergarten Märchenland steht nach 50 Jahren eine Generalsanierung an. Elbert äußerte Bedenken, dass die Kommunen in Zukunft die Aufgaben in der Kinderbetreuung aus finanzieller Sicht und auch durch den Fachkräftemangel nicht mehr erfüllen werden können. Um den räumlichen Bedarf abzudecken, wurden durch den Neubau am Kurmainzer Ring zwei Kindergärten (50 Plätze) und drei Hortgruppen (75 Plätze) geschaffen. Weitere Betreuungsplätze sind im Rahmen einer Generalsanierung des Märchenlandes (Haus für Kinder) vorgesehen. Das Gremium hat den Bedarf an Krippen-, Kindergarten und Hortplätzen anerkannt.

Offene Ganztagsschule: Rektorin Katja Kuhn informierte über die Situation der Offenen Ganztagsschule (OGS) im neuen Schuljahr. Die Container seien als Zwischenlösung notwendig gewesen und "ein Glücksfall". Die Mittelschule bekommt zwei fünfte Klassen, die Grundschule vier erste Klassen. Die Brückenklasse wird voraussichtlich aufgelöst, die Deutschklasse bleibt. Somit wird auf jeden Fall ein zusätzliches Klassenzimmer benötigt. Problematisch bleibt es auch, geeignetes Personal für die OGS zu finden und die veränderten Organisationsstrukturen durch die Auslagerung der Gruppen.

Schöffenwahl: Für das Amt der Schöffen gingen zwölf Vorschläge und Bewerbungen im Rathaus ein. Für die Vorschlagsliste wählte das Gremium Renate Bauer, Hans-Jürgen Mengel, André Sommer und Edith Sommer. Die Personen werden jetzt dem Amtsgericht als Schöffen vorgeschlagen.

Überschwemmungsgebiet: Das Büro SKI (München) hatte den Auftrag für die Ermittlung des Überschwemmungsgebietes für den Sodener Bach und Überarbeitung des integralen Hochwasserschutz- und Rückhaltekonzeptes. Es ist vorgesehen, kurzfristig mit den Vermessungsarbeiten zur Ermittlung des Überschwemmungsgebietes für den Sodener Bach zu beginnen. Danach wird das Büro die weiteren Arbeiten zur Erstellung eines 2-D-Modells für den Ortsteil Soden ausführen und das vorläufige Ergebnis voraussichtlich im Dezember 2023/Januar 2024 vorstellen.

Kompostplatz: Jörg Kuhn (FWG) bemängelte den schlechten Zustand der Theodor-Heuss-Straße in Richtung Kompostplatz. Der Zustand im Bereich der Kurve hinter dem Festplatz sei sehr schlecht und die Bankette sollten nachgeschottert werden.

Glasfaserausbau in Soden: Zum aktuellen Sachstand teilte Bürgermeister Martin Stock mit, dass der Markt bereits ein Beschwerdeschreiben an die Deutsche Glasfaser gesendet habe. Der Markt ist weiterhin bestrebt den Ausbau mit weiteren Gesprächen mit der Geschäftsleitung voranzutreiben.

Drainagekanal Altenbach: Karl-Heinz Müller (FWG) erkundigte sich nach dem Beginn der Baumaßnahmen für den Drainagekanal im Gewerbegebiet Altenbach. Der Bürgermeister nannte den 15. Mai als Startdatum.

Frühstückseiche: André Sommer (SPD) fragte an, ob schon bekannt ist, welche Maßnahmen wann ergriffen werden und ob der Sendetermin für Fernsehbericht des ZDF schon feststeht. Der Bürgermeister informierte, dass die Verwaltung bereits angefragt hat. Der Sendetermin der Doku soll im Juni sein.

50 Jahre Markterhebung: Am Sonntag, 21. Mai wird um 10 Uhr ein Festgottesdienst gefeiert. Der offizielle Festakt zum Jubiläum "50 Jahre Markterhebung" findet für geladene Gäste am Sonntag, 2. Juli, im Saal der Braunwarthsmühle statt. Am gleichen Tag präsentiert sich von 11 Uhr bis 18 Uhr die Rathausverwaltung bei einem Tag der offenen Tür. Es besteht die Möglichkeit, die renovierten Verwaltungsräume zu besichtigen. Außerdem gibt es im Rathaushof Speis und Trank zu Preisen wie vor 50 Jahren. Die Einnahmen werden einem sozialen Zweck gespendet.