Zirkusse dürfen weiter auf Amorbachs Altstadtparkplatz gastieren

Hintergrund

Diese weiteren Punkte hat der Stadtrat in seiner Sitzung am Donnerstagabend im alten Rathaus besprochen.

Nein zu Bauvoranfrage: Einstimmig lehnte der Stadtrat eine Bauvoranfrage der Firma Brotmacher ab, die auf dem Gelände Weilbacher Straße 3 (neben Lidl) ein zweigeschossiges Wohn- und Geschäftshaus bauen will. Im Erdgeschoss sind eine Apotheke (310 Quadratmeter) und eine Spielothek (250 Quadratmeter), im Obergeschoss vier Wohneinheiten mit je 120 Quadratmetern geplant. Abgesehen davon, dass Wohnungen im Gewerbegebiet Krummwiese nicht möglich sind, will der Stadtrat auf keinen Fall eine Spielothek ansiedeln. Diese Nutzungsform ist deshalb im Bebauungsplan ausdrücklich untersagt.

Nein zu Befreiungen: Nach längerer Debatte lehnte der Stadtrat mehrheitlich (eine Gegenstimme) diverse Befreiungen von der Baugestaltungssatzung für ein Sanierungsvorhaben in der Steinernen Gasse ab. Knackpunkt war der Einbau von dreifach verglasten Kunststofffenstern - zulässig sind nur Holzfenster. Auch der Dachbelag in grau widerspricht der Satzung, die nur Biberschwanzziegel, Tonfalzziegel in naturrot und Naturschiefer zulässt. Einerseits will der Stadtrat Bauherren größtmögliche Freiheit zugestehen, auf der anderen Seite aber keinesfalls Ausnahmen zulassen, um Präzedenzfälle zu verhindern. Die Verwaltung wurde deshalb beauftragt, einen Ortstermin mit Antragstellerin, Städteplanerin und dem Landratsamt als Denkmalschutzbehörde zu vereinbaren, um eine satzungskonforme Lösung zu suchen.

Kommandanten bestätigt: Einstimmig bestätigte der Stadtrat den in Neudorf wiedergewählten Feuerwehrkommandanten Stefan Schell und seinen Stellvertreter Timo Bleifuß sowie Sebastian Hennig als stellvertretenden Kommandanten in Boxbrunn.

Linde wird beobachtet: Die Linde am Löwen, die massiv durch einen Pilz geschädigt ist, darf vorerst stehenbleiben. Laut Bürgermeister Peter Schmitt hat ein Fachmann mangelnde Standfestigkeit wegen eines verfaulten Wurzelasts erkannt und sofortige Fällung gefordert. Ein anderer habe vorgeschlagen, das Totholz zu entfernen und zu schauen, ob der Baum ausschlägt. Nun wird die Baumscheibe freigehalten, um den Baum bestmöglich mit Wasser zu versorgen. Später soll entschieden werden, ob die Linde bleiben kann oder fallen muss.

Vergaben: In nichtöffentlicher Sitzung wurden die Bodenbelagsarbeiten für den Kita-Neubau für 71.853 Euro an die Firma Sybotec (Frammersbach) vergeben. Von den Gesamtkosten von 490.500 Euro für den Bau der öffentlichen Parkplätze an der alten Turnhalle sind laut Peter Schmitt 355.300 Euro vorläufig als förderfähig anerkannt worden. Von der Städtebauförderung seien 284.100 Euro zu erwarten. Die Verwaltung werde nun die Arbeiten ausschreiben.

Schreddergut ablagern: Eindrücklich appellierte Rat Bernhard Springer (CSU) an alle Nutzer des Schredderplatzes, das Schreddergut nicht mitten auf dem asphaltierten Fahrweg abzuladen. Es müsse an die Seite geworfen werden, sagte er.