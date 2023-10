Zentec-Geschäftsführer skizziert Pläne für Weiterentwicklung des Technologiezentrums

Ziel: Grüner Wasserstoff erzeugt im Kreis Miltenberg

Miltenberg 11.10.2023 - 16:21 Uhr 1 Min.

Die inhaltliche Neuausrichtung ist begleitet von einer räumlichen: Das vor rund 25 Jahren als Gründerzentrum gebaute Gebäude am Industriering in Großwallstadt wird aufgegeben und verkauft, weil sich die Zentec künftig Start-up-Unternehmen künftig zwar noch Beratung aber keine Räume mehr anbieten will (wir berichteten). Die Gesellschafter, die Landkreise Miltenberg und Aschaffenburg und die Stadt Aschaffenburg, hatten im Rahmen eines »Strategieprozesses« beschlossen, sich aus dem Arbeitsfeld Vermietung zu verabschieden. Statt dessen wird das Zentec selbst Mieter und nach Niedernberg umziehen. Wann das sein wird, steht noch nicht fest. Das neue Gebäude muss erst noch errichtet werden, das bisherige ist bereits an Alcon verkauft.

Thomas Freser-Wolzenburg steht seit 1. August als Geschäftsführer an der Spitze des Zentec. Die bisherigen Geschäftsführer Marc Gaspar und Thorsten Stürmer bleiben Mitglieder der Zentec-Leitung. Der gelernte Chemieingenieur Freser-Wolzenburg stellte sich den Mitgliedern des Ausschusses vor und skizzierte die Stärken des Technologiezentrums und welche Potenziale er noch ausbauen will. Besonders ging er auf den Zukunfts-Energieträger Wasserstoff ein. An dem Thema werde in der Region bereits von Vielen gearbeitet, sagte Freser-Wolzenburg, der seine Aufgabe darin sieht, diese Aktivitäten zu bündeln und zu unterstützen, um einen »Wasserstoff-Cluster Untermain« aufzubauen. Insbesondere soll nach Möglichkeiten gesucht werden, im Kreis Miltenberg selbst grünen Wasserstoff zu erzeugen. Unterstützen will der Zentec-Geschäftsführer auch die Automobilzulieferer bei den anstehenden Transformationsprozessen. Dafür bringt er nach eigenen Angaben Erfahrung aus 20 Jahren Tätigkeit im Automotive-Sektor mit.

Fortgesetzt werden soll auch die Beratung und Betreuung von Existenzgründern, obwohl das Zentec diesen im neuen Gebäude keine Büros mehr anbieten kann und will. Auf dem Feld ist ergänzend das digitale Gründerzentrum »Alte Schlosserei« in Aschaffenburg tätig, das von den drei Gebietskörperschaften getragen, vom Freistaat gefördert und von 18 regionalen Unternehmen finanziell unterstützt wird. Hier hat der Kreisausschuss am Dienstag beschlossen, seine Kostenbeteiligung von jährlich 15.000 Euro um weitere fünf Jahre zu verlängern.

Aus den Reihen des Ausschussmitglieder wurde vor allem begrüßt, dass der Zentec-Standort im Kreis Miltenberg bleibt. CSU-Fraktionssprecher Armin Bohnhoff mahnte ein bessere Informationspolitik durch die Gesellschafter an: Er hätte vom Geschäftswechsel gerne nicht erst aus der Presse erfahren.

GEORG KÜMMEL