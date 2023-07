Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Zieht Mainmetall ins SB-Möbelhaus in Großwallstadt?

Architekt stellt mögliche Nutzung des Spar­ma­xx-Ge­bäu­des vor

In das Sparmaxx-Gebäude von Möbel Spilger in Großwallstadt könnte Mainmetall einziehen: Diese Möglichkeit stellte Architekt Stefan Knapp dem Rat vor.

Architekt Knapp betonte, dass die Leeger Grundbesitzgesellschaft aus Bürgstadt als Holding der Mainmetall-Gruppe beabsichtige, das SB-Möbelhaus (Sparmaxx) zu erwerben und dieses langfristig an die Mainmetall Großhandelsgesellschaft aus Bürgstadt zu vermieten. Ziel von Mainmetall sei, einen Großteil der Logistik- und Verkaufsflächen für das Rhein-Main-Gebiet in Großwallstadt zu bündeln.

Laut Knapp liegt die zukünftige Nutzung im Geltungsbereich des qualifizierten Bebauungsplans "Sondergebiet Am Lützeltaler Weg". Danach ist das Vorhaben zulässig, wenn es sämtlichen Festsetzungen des Bebauungsplans nicht widerspricht und die Erschließung gesichert ist. Dies wäre nach Rechtsauffassung der Verwaltung zutreffend. Das Landratsamt müsste noch darüber entschieden, ob es sich um Einzel- oder Großhandel handelt und ob deshalb der Bebauungsplan geändert werden müsste.

Untergebracht werden sollen dann auf einer Fläche von 50.000 Quadratmeter eine Bäderausstellung, ein Handwerker-Abholmarkt, eine Fliesenausstellung mit Verkauf und ein Energiesparzentrum. Zwei Flächen im Gebäude sollen an den Campingartikel-Markt Berger und an den Tedi-Markt (Top-Euro-Discount) vermietet werden. 60 neue Arbeitsplätze sollen entstehen. Der jetzige Standort von Mainmetall würde ebenfalls in das Sparmaxx-Gebäude verlegt werden. Auch das Auslieferungslager für Lastwagen würde von Mainmetall genutzt werden.

Bürgermeister Roland Eppig (FW) begrüßte es, wenn Mainmetall den Sparmaxx übernehmen würde. Bis Ende August solle die Entscheidung fallen. Gespräche mit dem Insolvenzverwalter fanden bereits statt. Der Gemeinderat nahm den Vorschlag positiv auf.

ro

Gemeinderat in Kürze Großwallstadt. Diese weiteren Themen hat der Großwallstädter Gemeinderat in seiner Sitzung am Dienstag diskutiert: Randstein: Simone Wiederkehr kritisierte, dass der Randstein an der Kita St. Katharina nicht fahrradfreundlich sei. Dixi-Toilette: Reinhold Hein (SPD) wünschte sich eine Dixi-Toilette am Main-Spielplatz. Der Rat lehnte dies ab. Energienetzwerk: Reinhold Hein (SPD) fragte zudem, wann der Beitritt zum Regionalen Energienetzwerk behandelt werde. Laut Verwaltung steht der Tagesordnungspunkt in einer der nächsten Sitzungen an. Tempo-30-Zone: Die Verwaltung hatte im Namen des Gemeinderats beim Landratsamt einen Antrag auf eine Tempo-30-Zone vom Kriegerdenkmal bis zur Einmündung Hintergasse/Odenwaldstraße gestellt. Die Behörde teilte mit, dass nach der vorliegenden Lärmberechnung des Staatlichen Bauamts Aschaffenburg die Grenzwerte in der Ostdurchfahrt nicht überschritten würden. Landratsamt und Bauamt wären allerdings einverstanden, aufgrund der beidseitig schmalen Gehwege mit den unterdimensionierten Warteflächen an der Kreuzung Lindenstraße/Alte Straße bis nach der Einmündung Haaggraben Tempo 30 anzuordnen. Die Gemeinde wurde gebeten, zu überprüfen, ob parkende Fahrzeuge die Sicht auf den Verkehr beeinträchtigen. Angeregt wurde, dass die Gemeinde das Parken auf den Gehwegen untersagt und über die Kommunale Verkehrsüberwachung konsequent ahnden lässt.