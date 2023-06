So war die Entdecker-Wanderung für unsere Leserinnen und Leser

Ziegenmelken & Co

Eschau 05.06.2023 - 15:03 Uhr < 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Main-Echo Erlebnis-Wanderung in Eschau. Foto: Armin Lerch Ronja Dyroff signalisiert der Ziege, dass sie melken will. Foto: Armin Lerch

Die Entdeckerwanderung am ersten Juni-Samstag rund um Eschau im Kreis Miltenberg, die das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten gemeinsam mit dem Main-Echo für unsere Leserinnen und Leser organisiert hatte, war Landleben, wie man es sich vorstellt - oder heute eben nicht mehr vorstellen kann. Denn wo erlebt man Zicklein auf der Weide, sieht Kühe draußen in der Landschaft? Genau das war die Idee der Wanderung: Einblicke ganz nah in landwirtschaftliche Familienbetriebe in der Region zu bekommen, wo Lebensmittel auf verantwortungsvolle Weise hergestellt werden.

Auf unserer Tour haben wir kennengelernt: Familie Dyroff und ihre Ziegen; wir haben zugesehen, wie Spessarter Rapsöl gepresst wird; wir haben Aronia-Köstlichkeiten vom Wiesenhof der Familie Nagler gekostet und wir haben bei Familie Roth auf dem Luisenhof die Bisons bestaunt. Jaques heißt der mächtige Chef der Herde, die hier im Spessart nahezu wie in ihrer heimatlichen Wildnis lebt.

Die Betriebe stehen beispielhaft für die Vielfalt der Landwirtschaft in der Region und sind für diesmal für die Entdecker-Tour ausgewählt worden. Bei einer nächsten Tour besuchen wir anderen Höfe, bei denen sich ein Einblick lohnt.

MANUELA KLEBING