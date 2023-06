Fotoclub Miltenberg zeigt 44 Schwarz-Weiß-Bilder in der Raiffeisenbank

Zeitlose Ästhetik in neuer Ausstellung

Miltenberg 02.06.2023 - 10:49 Uhr 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Noch bis Ende September sind 44 Schwarz-Weiß-Aufnahmen des Miltenberger Fotoclubs in den Räumen der Raiffeisenbank am Berliner Platz in Miltenberg zu sehen. Sowohl im Erdgeschoss wie auch im ersten Stock sind die Bilder ausgestellt. Foto: Winfried Zang

Diese Art der Fotografie scheint aber im Trend zu liegen - nicht umsonst haben Kamerahersteller wie Leica aktuell eine Digitalkamera im Programm, deren Sensor ausschließlich monochrome Töne, also Schwarz-Weiß-Motive erfasst. Doch der Sprung zurück in die Vergangenheit muss vom Akteur hinter der Kamera wohl bedacht werden.

Vorsicht, mahnt deshalb Fotoclub-Vorsitzender Bernd Ullrich, »nicht jedes Motiv ist als Schwarz-Weiß-Bild geeignet.« Dafür brauche es klare Linien und Kontrast, Licht und Schatten müssen stimmen, sagte der Fachmann bei der Ausstellungseröffnung am Donnerstagabend. Wenn diese Voraussetzungen aber stimmen, könnten »Motive von zeitloser Ästhetik« entstehen.

Eindrucksvoll ist das noch bis 30. September zu bewundern. 44 Motive haben elf Fotokünstler des Miltenberger Clubs ausgewählt, die allesamt die Stärken der Schwarz-Weiß-Fotografie in sich vereinen. Linker Hand vom Eingangsbereich hängen die acht Bilder, deren Urheber von einer Jury des SKF-Fotokreises Schweinfurt mit Medaillen und Urkunden ausgezeichnet wurden. Sie sind allesamt Hingucker - wie etwa das Bild eines einsamen, von einem Lichtstrahl getroffenen Grenzsteins vor dem Hintergrund des dunklen Waldes. Schlecht vorstellbar, dass Theo Brosslers Motiv in Farbe so gut »funktionieren« würde.

Den Fotografen bietet sich heute dank ausgereifter Bildbearbeitungsprogramme die Möglichkeit, Farbbilder in Schwarz-Weiß-Bilder zu konvertieren. Ullrich selbst hat das für sich als richtigen Weg erkannt: Er fotografiert traditionell in Farbe und erst beim Sichten der Bilder am PC entscheidet er nach den oben genannten Kriterien, ob sich ein Motiv auch als Monochrombild eignet. Seine Mitstreiter im Club tun es ihm zumeist gleich. Dabei entstehen wunderbare Bilder - Porträtaufnahmen etwa wie die von Bernd Ullrich, der seine Tochter Nadine in Szene gesetzt hat, Naturszenerien wie Petra Farrenkopfs »Moos«, außergewöhnliche Perspektiven wie in Siegfried Raths »Himmelsleiter« und Helmut Plahas »Stadthalle«. Doch nicht nur die ausgezeichneten Bilder im Erdgeschoss lohnen einen Blick, auch die Motive im ersten Stock können allesamt überzeugen.

Wer sich die Zeit nimmt, wird mit wunderbaren Bildern belohnt, gemäß den Worten des Raiffeisenbankvertreters Christopher Fertig, für den »Bilder mehr als Worte sagen«. Recht hat er.

wiz