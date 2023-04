Zeitenwende live im Wörther Wald

Mit Revierleiter Ralf Steinhardt unterwegs

Wörth a.Main 24.04.2023 - 12:44 Uhr 2 Min.

Dürre und Käferschäden: Die Folgen des Klimawandels im Wörther Stadtwald führt Revierleiter Ralf Steinhardt (Zweiter von rechts) Bürgermeister Andreas Fath-Halbig und den Stadträten in der Waldabteilung "Dreistein" vor Augen.

Auf einer Tagung im März in Würzburg hatte Steinhardt erfahren, welche Möglichkeiten es in der Forstwirtschaft gibt, auf die Folgen der Klimaerwärmung zu reagieren. Referenten hätten dort berichtet, dass etwa bei der Fichte in Teilen Unterfrankens ein Rückgang um bis zu 80 Prozent zu beobachten sei. Wenn nicht auf die Kalamitäten im Forst reagiert werde, stünden die Kommunen in ein paar Jahrzehnten mit großen Lücken in ihren Waldflächen da.

Wege für Windpark

Ort der Besichtigung war diesmal im Bereich Dreistein, »in der hintersten Ecke von Wörth«, wie es der Förster nannte, direkt an der Grenze zum Wald von Löwenstein, wo die neuen Windräder auf hessischer Seite errichtet werden. Dort verläuft auch die Gasleitung und in der Nähe ist der Standort 3 der Windkraftanlagen Wörth geplant. Das Gelände ist sehr feucht, Wasser lief beim Waldbegang entlang der Waldwege. Für den Materialtransport der Windkraftanlagen müssten die Wege ordentlich hergerichtet werden, was später auch der Holzwirtschaft in diesem Bereich zu Gute komme. »Wenn das ordentlich gemacht wird, kann hier auch das eine oder andere Feuchtbiotop angelegt werden«, relativierte Steinhardt den Eingriff in die Natur.

Beim Umbau des Waldes will der Revierleiter auf möglichst viele Baumarten zurückgreifen werden. Dabei soll auch auf Pflanzen eingesetzt werden, die auf dem Balkan und in der Türkei beheimatet sind, die aber für die künftigen Standortanforderungen geeignet seien. Er selber lege Versuchsflächen mit zertifiziertem Material an, wo sich zeige, welche Baumart künftig verstärkt im Stadtwald zum Einsatz kommen soll. Dafür stünden Fördergelder bereit.

Hoher Wildbestand

Wegen des hohen Rehwildbestandes im Wörther Wald müssen die größeren, neu angepflanzte Flächen mittels Zaun oder mit Einzelmanschetten bei kleinen Neuanlagen geschützt werden. Zaunbau sei mittlerweile eine teure Angelegenheit, etwa elf Euro müssten pro laufenden Meter investiert werden. 528 Meter lang ist ein Zaun, 674 Meter ein weiterer in diesem Bereich, in dem seit 2016 rund 1000 Tannen, 3200 Eichen und 850 Hainbuchen gepflanzt wurden. Etwa 1000 Pflanzen wurden einzeln geschützt bei einem Stückpreis von 5,70 Euro. Der Zaun muss zweimal jährlich kontrolliert werden, sonst verliert er seine Schutzwirkung und eingedrungenes Rehwild ist dort wieder schwer zu vertreiben.

Zur Bodenverbesserung wurden Vogelbeere und Schwarzerle mit eingebracht, letztere auch auf den Rückegassen in die Fahrspuren gepflanzt. Sie sollen hier die Verdrückungen auflockern, das Laub der Schwarzerle soll den Nährstoffkreislauf ankurbeln. Vogelbeere kann mit ihrem Laub ebenfalls zur Bodenverbesserung beitragen, zudem dient sie als Bienenweide und zur Beschattung. Die Hainbuche übernimmt die Rolle der Buche als dienende Baumart ebenfalls zur Beschattung. Sie komme dort sowohl mit den schwierigen Bodenverhältnissen und der zu erwartenden Trockenheit und Wärme besser zurecht.

