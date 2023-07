Zehn Tage lang Wiesenmarkt in Erbach

Südhessens größtes Volksfest startet am Freitag

Erbach 17.07.2023 - 18:27 Uhr 2 Min.

Der Erbacher Wiesenmarkt beginnt am 21. Juli und wartet mit zehn Tagen Festbetrieb, Verbrauchermesse und Rahmenprogramm auf.

Es ist das größte Volksfest Südhessens, das aus nah und fern Besucher auf das große Festgelände lockt, das mit einem Mix aus Rummelplatz mit etlichen Festzelten, Verbrauchermesse und umfangreichem Rahmenprogramm jeden Tag etwas Neues bietet. Gefeiert wird vom 21. bis 30. Juli. Auch im zweiten Anlauf nach der Coronapause wird das traditionelle Pferderennen nicht stattfinden.

Die Eröffnungsfeier findet am Samstag, 22. Juli, um 16 Uhr auf dem Marktplatz statt. Zur traditionellen Eröffnungszeremonie setzt sich der Wiesenmarkt-Umzug mit rund 50 Startnummern in Bewegung. Schaulustige begleiten das Spektakel vom Marktplatz durch die Innenstadt in Richtung Festgelände. Hier erwarten ca. 80 Schausteller die Festbesucher mit einer Auswahl an Fahrgeschäften, die mit einer Mischung aus Spaß, Nervenkitzel und Gruseln für jeden Geschmack etwas bieten. Neu in diesem Jahr dabei sind unter anderem das Hochfahrgeschäft »Best XXL Exclusive«, welches die Besucher in eine Höhe von 45 Metern schaukeln lässt.

Klassiker zurück

Mit dem Rundfahrgeschäft »Magic« ist ein Klassiker nach einigen Jahren Pause wieder auf dem Wiesenmarkt zurück. Für Erfrischung wird die Wildwasserbahn »Big Splash« sorgen und für Gruselmomente garantiert der einmalige Geister-Coaster »Spuk«. Wieder dabei ist auch der Musikexpress. Die Kinder können sich auf die Kinder-Achterbahn »Bugs&Bees«, einen Kinder-Autoscooter und drei weitere Kinderfahrgeschäfte sowie gemeinsam mit den Erwachsenen auf die Klassiker Autoscooter und Wellenflieger freuen. Auf einer Höhe von 45 Metern lädt das Riesenrad zu einer Fahrt mit geschlossenen Gondeln ein.

In den Händlerstraßen bieten rund 120 Händler Nützliches und Erfinderisches an und halten ihre Waren für die vielen Stammkunden bereit, die dort ihren Jahresvorrat auffüllen. Daneben findet sich für den kleinen und großen Hunger sowie Durst das passende Speisen- und Getränkeangebot auf dem großen Festgelände. Abgerundet wird das Geschehen von der Südhessen-Messe, die mit einem breiten Angebot an Fahrzeugen und landwirtschaftlichen Geräten, Rasenmähern und Gartenmöbeln, Küchenhilfen und einiges mehr aufwartet.

Eröffnungsfeuerwerk

Das Rahmenprogramm beginnt am ersten Abend mit dem Eröffnungsfeuerwerk. Der Odenwälder Reiter-Verein richtet ein großes Reit- und Springturnier aus, das von Samstag (22.) bis Montag (24.) stattfindet. Erneut aus dem Programm genommen wurde das Pferderennen, das traditionell am zweiten Marktsonntag ausgerichtet wurde. Wie bereits im Vorjahr haben sich zu wenig Teilnehmer für die rund ein Dutzend Einzelrennen interessiert.

Der Festplatz ist täglich von 11 bis 3 Uhr geöffnet; der letzte Markttag endet um 24 Uhr. Die Messehallen der Südhessen-Messe können von 13 bis 22 Uhr besucht werden (sonntags ab 11 Uhr). Parkplätze und ÖPNV-Angebote sind ausgeschildert.

Vollständiges Programm auf der Homepage der Stadt https://www.erbach.de

Manfred Giebenhain