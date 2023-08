Zehn Tage Buchener Schützenmarkt

Blick in den Odenwald

Neckar-Odenwald-Kreis 29.08.2023 - 16:28 Uhr 1 Min.

Mit einem Festumzug beginnt am Samstag der Buchener Schützenmarkt.

Freizeit: Der traditionelle Buchener Schützenmarkt beginnt am Wochenende. Am Freitagabend, bereits vor der offiziellen Eröffnung, beginnt das Fest mit einer Malleparty« im Festzelt mit »DJ Bundy«, »Almklausi«, »Sabbotage«, »Marry« und »Partymann Atze«. Am Samstag folgt der Festumzug der Vereine durch die Innenstadt zum Festzelt, wo der Schützenmarkt offiziell mit einem Bieranstich durch Bürgermeister Roland Burger eröffnet wird. Bis Sonntag, 10 September, ist auf dem Vergnügungspark und im Festzelt auf dem Musterplatz ein abwechslungsreiches Programm geboten. Erstmals betreiben die Wirtsleute Alfred und Christian Groll aus Michelstadt das Festzelt. Die Maß Bier kostet in diesem Jahr zehn Euro.

Kommunales: Markus Günther, seit 16 Jahren Bürgermeister von Walldürn, ist am Freitagabend in der Nibelungenhalle offiziell verabschiedet worden. Der 60-Jährige war bei der Wahl im Juli von seinem Herausforderer Meikel Dörr geschlagen worden. Zu der Feier waren nicht nur viele Bürger, sondern auch viele Ehrengäste gekommen, darunter Landrat Dr. Achim Brötel, Bürgermeister aus er Umgebung und Vertreter christlicher Kirchen. Wie die Fränkischen Nachrichten berichteten, nahm Fabian Berger (CDU), erster stellvertretender Bürgermeister, die Verabschiedung vor. Er würdigte die Leistungen des Bürgermeisters über zwei Amtszeiten hinweg und verlieh ihm den Siegelring der Stadt. Günther wies darauf hin, dass es während seiner Amtszeit bis Ende 2015 gelungen sei, 15 Millionen Euro an Schulden im Kernhaushalt abzubauen. Zeitgleich habe man 86 Millionen für Investitionen ausgegeben. Er dankte allen, die ihn in den vergangenen 16 Jahren unterstützt hatten und wünschte seinem Nachfolger eine glückliche Hand. Die Anwesenden verabschiedeten Markus Günther mit stehendem Applaus.

Erziehung: In der Gemeinde Hardheim wird Anfang September auf dem Wurmberg ein Naturkindergarten seinen Betrieb aufnehmen. Darüber berichteten die Fränkischen Nachrichten. Derzeit legen Bauhofmitarbeiter letzte Hand an der Schutzhütte der künftigen Kindergartengruppe an. Diese ist organisatorisch an den Gemeindekindergarten angegliedert und kann bis zu 20 Kinder aufnehmen. Von der Idee bis zu ihrer Verwirklichung des Naturkindergartens hat es drei Jahre gedauert. Allein auf die Baugenehmigung durch den Gemeindeverwaltungsverband Hardheim-Walldürn habe man zehn Monate warten müssen.

Soziales: Die Stadt Buchen soll noch in diesem Jahr wieder einen sogenannten »Tafelladen« für bedürftige Bürger erhalten. Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) hat nach langer Suche dafür einen Standort in der Bödigheimer Straße in der Nähe vom Stadion gefunden. Nach einem Bericht in den Fränkischen Nachrichten befindet sich in dem Gebäude derzeit ein Immobilienbüro, für kurze Zeit wird dort eine Physiotherapiepraxis einziehen. Dann steht die Immobilie für das DRK zur Verfügung.

Martin Bernhard