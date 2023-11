Zehn Jahre Kunstraum in Klingenberg

Gründung in Miltenberg: Der Kunstraum in Churfranken feiert sein zehnjähriges Bestehen und stellte uns eine Zusammenfassung seiner Historie zur Verfügung. 2012 formierte sich ein Gruppe von Künstlern, die den Verein Kunstraum Miltenberg am 15. März 2013 im Schwarzviertel von Miltenberg gründete. Gründungsmitglieder waren Ilona Meisenzahl, Brigitte Seiler, Rita Stern, Ralf Seiler, Sabine Kausch, Manfred Kissenberth, Sabine Stellrecht-Schmidt, Adrian Sackstrauß, Katharina Stich, Romuald Ziegler, Gunhild Schneider und Werner Wieser. Bereits im ersten Jahr gab es einige Ausstellungen sowie verschiedene Wettbewerbe.

Umzug nach Klingenberg: "Nachdem der Verein von der Stadt Miltenberg keine finanzielle Unterstützung bekam und die hohe Miete immer mehr zum Problem wurde, hat sich der Vorstand nach neuen Möglichkeiten umgesehen. So kam der Verein zu der Einladung von der Stadt Klingenberg mit der Bedingung, durch Kunstausstellungen und offenen Ateliers die leer stehende Altstadt wieder zu neuem Leben zu erwecken", heißt es in der vorliegenden Zusammenfassung. Auch, so eine der damaligen Auflagen, soll es jährlich Angebote für Kinder geben - was ebenfalls seither vom Kunstraum übernommen wird. Der Umzug von Miltenberg nach Klingenberg war 2015. Da natürlich auch die Eigentümer der jeweiligen Immobilien mit ins Boot geholt werden müssen, gab es im Laufe der Zeit verschiedene Locations, welche als Atelier oder Galerie genutzt wurden, darunter: Löw Haus, Galerie Kunstraum, Atelier Rentamt, 3 Eck, Traumtheke, am Künstlerhaus, in der Krone, die Galerie Milchlädchen und das Irgendwieanders. Aktuell nutzt der Verein in der Klingenberger Altstadt die Galerien Löw Haus (Hauptstraße 29) und Kunstraum (Lindenstraße 6) sowie die Ateliers "Im Künstlerhaus" (Hauptstraße 31) und "Im Rathaus 1561" (Hauptstraße 26a). Es gab in Klingenberg viele Veranstaltungen und Aktionen des Kunstraums in Kooperation mit der Stadt, wie Workshops, Kunst, Stuhl und Schuh uff de Gass, Straßenfeste, das Kunstauto, Stühle für die Partnerstadt in Frankreich, Lesungen und Nächte der Ateliers.

Die bisherigen Kunstraum-Vorsitzenden waren Sabine Stellrecht-Schmidt, Brigitte Seiler und Dietmar Keitzl. Seit 2020 ist Hans-Dieter Mocka Vorsitzender. Aktuell hat der Verein rund 60 Mitglieder. Wie die beiden Vorsitzenden Hans-Dieter Mocka und Sarah Bauer betonen, sind neue Mitglieder immer willkommen und dürfen sich bei Interesse gerne melden. Viele der aktuellen Mitglieder kommen aus dem Landkreis Miltenberg, aber auch darüber hinaus, beispielsweise aus Aschaffenburg, Rodgau und Michelstadt.

In der Mitgliederausstellung 2023 sind Werke von folgenden 22 Personen zu sehen: Manfred Köhler (Großwallstadt), Heike Dubis (Kleinostheim), Barbara Grimm (Freudenberg), Julia Ulrich, Sarah Bauer (Kleinheubach), Christin Seidl/"Kryssy" (Mönchberg), Sabine Kausch (Kunstraum-Gründungsmitglied; Weilbach-Weckbach), Christina Hohm (Mömlingen), Mandy Mehring (Obernburg), Dieter Mocka (Großheubach), Oliver Müller (Rodgau), Birgit Hohm (Erlenbach), Meltem Fakkusoglu (Wörth am Main), Marco Burgemeister (Großheubach), Tanja Eckert, Frank Ziese (Klingenberg-Röllfeld), Helga Axt (Obernburg), Gunhild Schneider (Kunstraum-Gründungsmitglied; Miltenberg), Dora Madelaire (Aschaffenburg), Romana Ludwig-Hall, Maria Eigl (Michelstadt) und Alexandra Romanowsky (Klingenberg-Röllfeld).

Vernissage für die Mitgliederausstellung des Kunstraums in Churfranken im Löw-Haus (Hauptstraße 29, 63911 Klingenberg am Main) ist an diesem Samstag, 4. November, um 19 Uhr. Die Ausstellung ist bis einschließlich Sonntag, 10. Dezember 2023 immer samstags und sonntags jeweils von 14 bis 18 Uhr geöffnet.

Informationen zu dieser und anderen Ausstellungen und zum Verein sind auch im Internet unter www.kunstraum-churfranken.de und www.facebook.com/KunstrauminChurfrankeneV zu finden.