Zehn Jahre Entdecker- und Erlebnistouren in Miltenberg

Kostenlose Führungen

Miltenberg 29.08.2023 - 12:04 Uhr 1 Min.

Durch die individuell zusammengestellten Entdeckungs- und Erlebnistouren der zertifizierten Touristenführer, gibt es immer wieder Neues zu entdecken. Und die Sonderausstellungen des Stadtmuseums "machen es sogar für Wiederholungstäter interessant", berichtet Ulrike Ackermann, Leiterin der Tourismusgemeinschaft drei am Main. Das Programm in Miltenberg sei sehr besonders, so Ackermann, da selbst große Städte kein so abwechslungsreiches und umfangreiches Angebot an Führungen hätten.

Kostenfreie Jubiläumsführungen

Hinter den Angebot stecken die Museen der Stadt Miltenberg, das Brauhaus Faust und der Touristenverband Churfranken. Gemeinsam haben sie "Miltenberg 14 Uhr" ins Leben gerufen. Anlässlich des zehnjährigen Jubiläums der Aktion, werden in der Woche von Sonntag, 3. September, bis Sonntag, 10.September, jeweils um 14 Uhr kostenfreie Jubiläumsführungen angeboten. Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, wird empfohlen, sich im voraus unter Tel. 09371/404119 oder per E-Mail an tourismus@miltenberg.info , anzumelden. Wer an den Führungen des Brauhauses teilnehmen möchte, kann sich direkt unter Tel. 09371/971348 anmelden.

Jeden Tag etwas Neues

Das Programm hält für jeden etwas Passendes parat. Der "Klassiker", eine traditionelle Stadtführung jeden Dienstag und Donnerstag, bietet dabei Wissenswertes und Unterhaltsames. Beim Erkunden der Gässchen und Plätze Miltenbergs, kann die eine oder andere Anekdote für den nächsten Häckenplausch mitgenommen werden. Für die Kunstinteressierten bietet die Tourismusgemeinschaft montags Führungen durch das Museum der Burg. Das Stadtmuseum ist dann unter dem Titel "Verstecktes und Alltägliches" jeden Mittwoch an der Reihe.

Bei wem Kultur durch den Magen geht, der wird beim Brauerei-Erlebnis freitags und samstags fündig. Der Blick hinter die Kulissen zeigt, wie und wo das Bier der Miltenberger gebraut wird. Sonntags können sich die Teilnehmenden auf wechselnde Angebote freuen. Das genaue Programm sowie die Treffpunkte der einzelnen Angebote findet man unter https://www.miltenberg14Uhr.de . seub

Lauren Seubert