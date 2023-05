Zehn Ausflugs- und Wandertipps im Kreis Miltenberg

Wonnemonat Mai

Nachdem wir die Kälte und das launische Wetter des Aprils hinter uns gelassen haben, begrüßen wir nun den Wonnemonat Mai. Ein Monat voller Feiertage und sonnig gefluteten Stunden. Alles blüht, wächst und gedeiht und unsere Frühlingsgefühle laufen auf Hochtouren.

Von der Hektik und Stress des alltäglichen Lebens laden gut ausgeschilderte Wanderwege alle Naturliebhaber zu einer erholsamen Wanderung entlang der saftig grünen Wälder und bunten Streuobstwiesen im zarten Grün ein. Mit ihren wunderschönen Wäldern und tiefgründenden Talauen ist unsere Region ein Ort der Entschleunigung und Abstand von Beruf und Alltag. Hier können Naturliebhaber die Schönheit der Umgebung genießen und Körper und Geist in Einklang bringen.

Gerade jetzt zu dieser Jahreszeit zeigen viele Pflanzen, wie die leuchtend gelben Rapsfelder, ihre volle Blütenpracht, die von Insekten wie Bienen, Hummeln und auch Schmetterlingen gerne angeflogen werden um kostbaren Nektar zu sammeln.

Mit unseren zehn Wander- und Ausflugstipps möchten wir Ideen geben um den Wonnemonat Mai noch besser genießen zu können.

Also was hindert einen daran? Raus in die Natur, Sonne und viel frische Luft tanken und die Seele bei einer zünftigen Brotzeit baumeln lassen.

Auf dem Märchenpfad bei Mönchberg.

1. Märchenwald Mönchberg

Auf dem Märchenpfad bei Mönchberg können Kinder in die Welt alter Märchen eintauchen. Zu Beginn erhalten Besucher ein Büchlein, in dem bekannte Märchen zum Nachlesen und Erzählen auf dem Pfad enthalten sind - für Jung und Alt gleichermaßen. Der Pfad führt durch einen mystischen Wald und endet schließlich an einer malerischen Märchenwiese. Startpunkt ist der Parkplatz an der Sudetenstraße.

Entlang des Kohlgrundwegs am Kohlbach.

2. Kohlgrund Eichenbühl

Entlang des Kohlgrundwegs am Kohlbach vorbei an grünen Wiesen und blühenden Wildblumen führt der Weg zur Wassertretanlage mit Schutzhütte, wo man bereits erste Rastmöglichkeiten findet. Doch damit nicht genug: Die Route geht weiter auf einem Rundweg, der noch mehr Naturerlebnisse bietet. Ein ausgewiesener Wanderparkplatz in der Nähe der Tennisplätze sorgt für eine bequeme Anreise. Nehmen Sie Ihren Rucksack und Ihre Wanderstöcke und erkunden Sie die Schönheit der Natur auf diesem abwechslungsreichen Weg.

Der Erlebnispfad Hutmannswald bei Sulzbach.

3. Hutmannswald Sulzbach

Der Erlebnispfad Hutmannswald bei Sulzbach bietet Familien und Naturliebhabern eine abwechslungsreiche Möglichkeit, die Natur hautnah zu erleben. Der etwa 3,5 Kilometer lange Rundweg startet und endet am Parkplatz des Schützenhauses und führt an neun Stationen vorbei, an denen man aktiv die Natur entdecken kann. Kinder können sich als kleine Spinnen auf einem Spinnennetz bewegen oder über einen Steg (Foto) laufen. Zudem gibt es viele Infos über die Tier- und Pflanzenwelt.

Der Natursee bei Freudenberg.

4. Seenlandschaft Freudenberg

Der Natursee bei Freudenberg ist ein wahrer Geheimtipp für Naturliebhaber und Aktivurlauber. Neben dem Angeln und Surfen bietet der See auch einen malerischen Rundweg mit Ruhebänken und atemberaubenden Aussichten. Wer noch mehr erleben möchte, kann den Rauch-Zoo und die Freudenberger Burg in der Nähe besuchen. Der Parkplatz am See an der Anglerhütte ist der perfekte Ausgangspunkt für eine Rundwanderung um den See.

Die Haagsaussicht in Miltenberg.

5. Haagsaussicht Miltenberg

Die Haagsaussicht in Miltenberg ist ein wunderschönes Ausflugsziel, das einen herrlichen Blick auf Miltenberg und die Umgebung bietet. Ob für einen Familienausflug, eine Wanderung oder ein Picknick, die Aussichtsplattform ist bei jedem Wetter ein beliebter Treffpunkt für Besucher aus der Region. Die Plattform bietet zwei Sonnenliegen sowie Sitzbänke und eine Schutzhütte. Egal, ob man von Miltenberg oder Wenschdorf aus startet, die Aussichtsplattform ist leicht erreichbar. Auf dem Weg dorthin gibt es keine besonderen Sehenswürdigkeiten, aber die tolle Aussicht und die friedliche Atmosphäre machen den Besuch zum unvergesslichen Erlebnis.

Der Waldlehrpfad mit mittelalterlicher Burganlage Kleinwallstadt.

6. Waldehrpfad Kleinwallstadt

Der Waldlehrpfad mit mittelalterlicher Burganlage (Foto) ist ein Highlight für Natur- und Geschichtsbegeisterte. Der Pfad bietet viel Interessantes zum Entdecken und kleine Aufgaben zum Bewältigen. Die Wege sind für Kinderwagen genauso geeignet wie für Kinder ab vier Jahren. Viele Rastmöglichkeiten und ein kleiner Unterstand laden zum Beobachten ein. Los geht´s vom Parkplatz Birkenhof. Der Waldlehrpfad ist ein toller Ort, um die Natur und die Geschichte zu erleben.

Eine Wanderung durch das Laudenbachtal zum Brunnthal.

7. Brunnthal Laudenbach

Eine Wanderung durch das Laudenbachtal über die Landesgrenze zum Brunnthal ist ein Erlebnis, das Natur pur bietet. Abseits vom Massentourismus laden gut markierte Wege den Wanderer zu erholsamen Touren entlang der Berghänge und durch ausgedehnte, stille Laub- und Nadelwälder ein. Der Naturpark-Parkplatz »Tal Laudenbach« an der Odenwaldstraße bietet eine ideale Ausgangslage für diese Wanderung.

Waldlehr- und Erlebnispfad in Bürgstadt.

8. Wald- und Erlebispfad Bürgstadt

Erleben Sie jede Menge Spaß und Abenteuer auf dem Waldlehr- und Erlebnispfad in Bürgstadt: Auf einer Strecke von etwa zwei Kilometern gibt es zahlreiche Aktivitäten und Aktionen zu entdecken, bei denen man nicht nur viel lernen, sondern auch die wunderschöne Aussicht auf die Weinberge genießen kann. Der Rastplatz am Ende des Pfades lädt zum Verweilen ein und auch für Familien mit Kinder- oder Bollerwagen ist der Pfad bestens geeignet. Parkmöglichkeiten finden Sie am Stutzparkplatz, der nur etwa 200 Meter vom Waldlehrpfad entfernt ist.

Der Klingenberger Esskastanien-Lehrpfad.

9. Esskastanienpfad Klingenberg

Der Klingenberger Esskastanien-Lehrpfad führt Besucher auf einem 2,6 Kilometer langen Pfad mit 13 Infotafeln durch den Wald und entlang der Weinberge. Vom Aussichtsturm aus hat man einen atemberaubenden Blick auf die Stadt Klingenberg und das Maintal. Der Spaziergang dauert etwa zwei Stunden und endet am Ausgangspunkt Clingenburg.

Der wiesen- und waldreiche Höhen-Riedel mit den "Drei Seen".

10. Drei Seen Breitenbuch

In der Region um Breitenbuch liegt ein echtes Juwel für Naturliebhaber: der wiesen- und waldreiche Höhenrücken mit den »Drei Seen«. Vom Wanderparkplatz in Breitenbuch aus führen gut ausgebaute Wege zu den Seen. Die Anlage der Seen hat dazu beigetragen, dass sich moorige Sonderbiotope gebildet haben, welche die Region durch vielfältige Lebensräume, insbesondere für Amphibien und Insekten, bereichern. Allerdings gibt es am See keine Sitzgelegenheit zum Ausruhen.