Zauberlehrling stiftet Chaos in Amorbach

Performance von Sabine Mai im Eutopischen Stadtpalais

Amorbach 20.07.2023 - 14:42 Uhr 1 Min.

Sabine Mai präsentiert ihre Kunstideen im Eutopischen Stadtpalais in Amorbach.

Die Münchenerin ist in Miltenberg geboren, stellte zuletzt in der Rathausgalerie am Marienplatz aus. Kunst in der Heimat zu zeigen, ist ihr eine Herzensangelegenheit. In diesem Jahr präsentiert sie ihre Kunstideen in Amorbach.

Mai begibt sich auf eine malerische Zeitreise und visualisiert, was sie in dem nicht renovierten Haus entdecken konnte: »Die Orte, an denen wir leben, sind meist viel älter als wir selbst.« Doch das Haus ist kein Museum, sondern wurde zu einem lebendigen Ort, durch Inspiration und Verwandlung. Die verschiedenen Zimmer sind gefüllt mit Malerei, Videos und Installationen, die durchwandert werden sollen. Alle Räume sind mit eingebunden und erzählen die Geschichte des Hauses, in dem schon mal jemand mit der Pistole bedroht wurde. Im Schlafzimmer kann man sich hinlegen, um die Kunst zu betrachten.

Besitzer Thomas Hohlfeld entwickelte in der Corona-Zeit seine Philosophie für das Gebäude und gestaltete den Dachstuhl künstlerisch. Diese Basis hat Sabine Mai aufgenommen, transformiert und umgesetzt. Unter dem Titel »Augenblick, verweile noch!« hat sie die drei Stockwerke des Eutopischen Stadtpalais' mit seinen zauberhaften Zimmern und Ecken künstlerisch zu einem Gesamtkunstwerk gestaltet. »Er ist der Meister, und ich bin nur der Zauberlehrling, der das alles im Haus angestellt hat«, sagt sie.

Der Hausbesitzer und Musiker als Meister begibt sich gemeinsam mit der Künstlerin auf eine malerischen Zeitreise in das alte Gemäuer. In mystischer Atmosphäre wird liebevoll das Chaos inszeniert. Abgefahren und schräg. In allen Zimmern hat Sabine Mai die Besen mit einbezogen, weil das Haus nie renoviert wurde und nun der Staub als Ursubstanz sozusagen mit transformiert wird.

Weitere Aktionen gibt es am Dienstag, 25. Juli, ab 17 Uhr zur Abendöffnung sowie zur Finissage am Sonntag, 30. Juli, von 14 bis 18 Uhr im Eutopischen Stadtpalais, Johannisturmstraße 4. Das Eutopische Stadtpalais ist eine Initiative von Künstlerinnen und Künstlern, die ohne öffentliche Zuwendungen und Gelder auskommt.

Informationen im Internet: https://www.eutopisches-stadtpalais.de und https://www.sabinemai.de

ney