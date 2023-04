Zauberflöte verzaubert Amorbach

Zwei mitreißend-fantasievolle Stunden in der Alten Turnhalle

Amorbach 23.04.2023 - 08:50 Uhr 2 Min.

Mozarts Oper ganz nah am Publikum: Monostatos und die Königin der Nacht unter den Zuschauern - im Hintergrund die drei KEG-Schülerinnen, die mit Witz und Charme als Moderatorinnen durch die Oper führten. Papageno mit den "Zauberglocken" und Papagena - umringt von bedrohlichen schwarzen Menschen, die nur durch den Glockenklang besänftigt werden können - dargestellt von einer Mittelstufenklasse des KEG.

Noch vor der offiziellen Einweihung verrät der Name »Susanne-und-Joachim-Schulz-Halle«, wer mit diesem vielfältig nutzbaren Veranstaltungsraum der Stadt ein großzügiges Geschenk beschert hat, das sich bei diesem eindrucksvollen Gemeinschaftswerk der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Mannheim und des KEG Amorbach bewährte. Auch dieses Projekt wäre ohne die Schulz-Stiftung sicher nicht möglich gewesen, dieses Kulturhighlight für Amorbach, das zugleich eine tolle Chance für die Schülerinnen und Schüler des KEG war. Die haben nämlich jetzt ganz sicher einen anderen Blick auf Mozarts Oper und auf deren Themen, diese Mischung aus Volkstheater, Freimaurermysterium und Märchenwelt, die seit der Uraufführung 1791 nichts von ihrer Faszination verloren hat.

Große Herausforderung

Nico Balling, hoch motivierter Musiklehrer am KEG und offenbar ein echter Motivationskünstler, fasst kurz zusammen, wie es ihm ging, als vor knapp einem Jahr die Anfrage aus Mannheim wegen dieses Gemeinschaftswerks bei ihm ankam. Seine Sätze machen deutlich, wie groß die Herausforderung und wie intensiv genutzt, aber auch knapp die Zeit der Vorbereitung war: »Das Konzert soll stattfinden, aber es sollen so viele SchülerInnen wie möglich eingebunden und das Projekt zu ihrem Projekt gemacht werden. Ab September wurden dann für die zur Verfügung stehenden Musiker des KEG die Noten der eigentlich für ein Sinfonieorchester der Wiener Klassik komponierten Stücke umgeschrieben, mit der Kunstfachschaft und Veranstaltungstechnik AG ein Konzept zur Bühnengestaltung und technischen Umsetzung entwickelt, überleitende moderierende Texte geschrieben.«

Schülerinnen und Schüler der Klassen 5, 6 und 7 - oft auch ganze Klassen - band man bei einzelnen Szenen schauspielerisch oder musikalisch ein, aus der 8. bis zur 10. Jahrgangsstufe wurden die »Layer« gestaltet, die dann digital zu den spannenden Bühnenkulissen zusammengebaut und projiziert wurden, Neuntklässer sorgten dafür, dass im Hintergrund alles rund lief und die 11. Klasse übernahm die Bewirtung. Schüler, Eltern und Lehrer bildeten das überzeugende 17-köpfige Orchester, und die Korrepetitorin Hyunjung Lee aus Mannheim begleitete am Klavier perfekt die elf Akteure bei ihren Gesangspartien auf der Bühne und im Zuschauerraum. Das waren Studentinnen und Studenten der Hochschule unter der Leitung von Professorin Stefanie Krahnenfeld aus unterschiedlichen Ausbildungssemestern, die mit ihren ausdrucksstarken Interpretationen der Arien und Duetten Mozarts einen entscheidenden Beitrag zum schlüssigen Gesamteindruck lieferten.

Wie intensiv und fordernd das Projekt für das KEG war, macht Balling klar: »Die Vorbereitungen fanden teils in den konventionellen Musikstunden statt, ein Großteil aber auch in den Wahlkursen Ensemble, Technik AG und in Sonderstunden. Alles musste bis ins Detail vorgeplant werden, es gab nur einen gemeinsamen Probentag mit den StudentInnen am Donnerstag, am Freitag folgte die Generalprobe und abends dann das öffentliche Konzert.«

Lohn der Anstrengung

Jeder Besucher war kurz vor 21.30 Uhr überzeugt: Die Anstrengung hat sich absolut gelohnt. Die kreativen Auftritte der Schülerinnen und Schüler in mehreren Szenen waren choreografisch genau so überzeugend wie die spürbare Begeisterung, die von der Bühne auf das Publikum übersprang, die drei Moderatorinnen Vy-Vy Nguyen, Kiliana zu Löwenstein und Jule Breitenbach provozierten mit ihrer Frische und Natürlichkeit Lachen und Szenenapplaus und führten zugleich klug durch alle Klippen der Oper, auch wenn im zweiten Teil die Textvorlage etwas zu umfangreich schien und dann bisweilen an Schulfunk erinnerte - glücklicherweise nur ganz selten.

Erfreulich und gelungen war auch die Leistung der Sängerinnen und Sänger, die temperamentvoll, frisch und motiviert auf der Bühne standen und stimmlich überzeugten. Neben den drei Damen (Nela Rötzel, Ssuhan Yao, Jessica Schneider), Monostatos (Tianyuan Hu) und der quirligen Papagena (Marta Hadzimanov) galt das vor allem für die Pamina Hyerin Park, den reinen, klaren Bass des Sarastro (Lennart Kost) und für den mitreißend natürlichen Papageno (Andrija Sekulic). Beeindruckend war die Stimmgewalt der Königin der Nacht (Annick Mörth) und ihre souveräne Gestaltung der Koloraturen, stark auch die Stimme des Jaesung Kim als Tamino, auch wenn dieser mit seinem italienischen Tenor manchmal etwas überdimensioniert klang und er schauspielerisch für eine Mozartoper etwas steif wirkte. Ganz kleine Einwände an einem rundum gelungenen Abend, an den man sich in Amorbach und vermutlich auch in Mannheim noch lange und gern erinnern wird.