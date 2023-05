Zahlreiche Pläne rund ums Miltenberger Museum

Kulturausschuss: Frischer Wind durch neuen Leiter

Miltenberg 08.05.2023 - 16:45 Uhr < 1 Min.

Flaggschiff der Heimatmuseen im Landkreis: Der neue Leiter Fabian Müller-Nittel hat eine Vision für die Weiterentwicklung des Stadtmuseums (Foto) und des Kunstmuseums auf der Burg. Fotos: Georg Kümmel

So soll es ein Museumsfest zum Museumstag am 21. Mai geben, das heuer im Stadtmuseum angesiedelt ist und in den nächsten Jahren dann auf der Burg und im Depot veranstaltet werden soll. Eine Lesenacht für Kinder von zehn bis zwölf Jahren ist neu: Auf die Kinder warten Lese- und Aktionsabschnitte und eine Überraschung. "Viele Schätze" hat der Museumsleiter im Miltenberger Bestand gefunden, die er in Sonderausstellungen zeigen will. Von Juli bis Oktober wird zum Thema Kloster- und Bibliotheksgeschichte der Bestand des Klosters Engelberg präsentiert.

Die Stadtführer möchte der Museumsleiter zu Museumsführern ausbilden, eine Kooperation mit dem Jugendhaus St. Kilian ist geplant. "Systemische Veränderungen" nennt Müller-Nittel diesen Netzwerkaufbau. Und dann will er einzelne Themen für verschiedene Zielgruppen anbieten, mit jeweils einem theoretischen Teil, aber auch ganz viel Aktion, verspricht er.

Konkret ist schon die Website umgestaltet worden. Weiter sollen die Logos am Museum in der Stadt angebracht werden und der Eingangsbereich barrierefrei umgestaltet werden. Der Renaissancegarten soll aus dem Dornröschenschlaf geweckt und zum öffentlichen Raum werden. Des weiteren ist geplant, den Leerstand in der Fußgängerzone für temporäre museale Ausstellungen zu nutzen. Die Mitglieder des Ausschusses zeigten sich begeistert von den neuen Plänen und lobten die Ideen.

