Zahl der Arbeitslosen legt weiter zu

Odenwald: Konjunktur und Frühjahrsbelebung mäßig

ODENWALDKREIS 03.05.2023 - 18:00 Uhr 2 Min.

In der Meldung aus dem Landratsamt heißt es dazu, dass die Gründe in der schwachen Konjunktur und in den »besonderen Herausforderungen der Unternehmen bei der Suche nach Fachkräften« liegen. Auch werden die Auswirkungen des Ukrainekriegs als eine Begründung genannt.

Im Vergleich zum Vormonat waren Ende April 24 Personen zusätzlich ohne Beschäftigung. Ihre Zahl ist auf 2427 gestiegen. Vor einem Jahr waren 373 Personen weniger arbeitslos. Betrachtet man die beiden Rechtskreise getrennt, so ist ein Anstieg um 36 auf 1615 Personen zum Vormonat in der Zuständigkeit des Kommunalen Job-Centers (SGB II) zu verzeichnen, während es im Zuständigkeitsbereich der Agentur für Arbeit (SGB III) einen Rückgang von zwölf auf 812 Personen gab, gegenüber Februar um 22 Personen niedriger. Vor einem Jahr waren bei der Arbeitsagentur nur 715 Personen gemeldet. Somit sind es gegenüber dem Vorjahr aktuell 97 Personen mehr.

Mehr Ausländer ohne Job

Den größten Anstieg gab es bei den arbeitslosen Mitbürgern ohne deutschen Pass. Mit 1097 waren es 27 Personen mehr als im März. Auch bei den arbeitslosen Frauen wurde ein Anstieg verzeichnet, ihre Zahl stieg um 18 auf 1181. Bei den arbeitslosen Personen über 50 Jahre gab es einen Anstieg um 14 auf 755. Keine Veränderung wurde dagegen bei jungen Erwachsenen im Alter zwischen 15 bis 24 Jahre registriert: Mit 285 Personen waren diese analog zum Vormonat März.

Das Kommunale Job-Center betreute im April 2556 Bedarfsgemeinschaften, 53 weniger als im März. Im Vergleich zu Januar (2388) entspricht dies hingegen einem Anstieg um 168. Die Anzahl der Personen in den Bedarfsgemeinschaften ist im Vergleich zum Vormonat um 155 auf 5667 zurückgegangen (Vorjahresmonat 4669). Im Vergleich zum Januar (5300 Personen) ist Anzahl der Personen jedoch um 367 angestiegen. Im vergangenen Monat waren im Odenwaldkreis 706 freie Arbeitsstellen gemeldet, was einen Anstieg um 2,8 Prozent im Vergleich zum März und ein Anstieg um 36,0 Prozent zum Vorjahr bedeutet. Die gemeldeten Arbeitsstellen verteilen sich unter den ersten drei Bereichen mit 278 in der Rohstoffgewinnung, Produktion, Fertigung, gefolgt von Verkehr, Logistik, Schutz und Sicherheit mit 116 sowie Gesundheit, Soziales, Lehre und Erziehung mit 95 Stellen.

Unter der Landesquote

Mit einer Arbeitslosenquote von 4,7 Prozent liegt der Odenwaldkreis weiterhin unter der hessischen Quote von 5,2 Prozent. Im südhessischen Vergleich liegt er hinter der Bergstraße mit einer Quote von 4,3 Prozent. Danach folgt der Landkreis Darmstadt-Dieburg und Landkreis Offenbach mit ebenfalls 4,7 Prozent. Schlusslicht ist der Kreis Groß-Gerau mit 5,5 Prozent.

pgi