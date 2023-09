XXL-Familientreffen in Rüdenau

Ein Heller kommt selten allein - Stammbaum mit 15 Generationen

Rüdenau 13.09.2023 - 08:00 Uhr 2 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Heller-Familienmitglieder vor dem damaligen "Heller-Haus". 80 der über 100 Hellers haben sich dieses Jahr zu einem Familientreffen in Rüdenau getroffen.

Und all die le­ben­den Ver­wand­ten lu­den die Hel­lers nun nach Rü­denau ein, zum Teil aus den USA. Denn al­le fünf Jah­re trifft sich die­se XXL-Fa­mi­lie ab­wech­selnd hier oder in ei­nem Vo­r­ort von New York. Da 2020 kein Tref­fen mög­lich war, wur­de es nun mit gro­ßer Be­tei­li­gung nach­ge­holt. 80 der rund 100 Fa­mi­li­en­mit­g­lie­der konn­ten am dies­jäh­ri­gen Tref­fen im Land­kreis teil­neh­men, da­von zwölf aus ver­schie­de­nen Tei­len Ame­ri­kas.

Angestoßen hatte die Treffen vor allem Kathleen Mageira, die durch eine Begegnung mit einer Cousine ihrer Mutter von ihrer Verwandtschaft in Rüdenau erfuhr. Diese ermutigte die Amerikanerin, ihren deutschen Wurzeln nachzugehen: »Du hast es verdient, zu wissen, wo du herkommst«, soll diese Mageira gesagt haben. Ihre Großeltern waren in den 1920er Jahren mit dem Schiff von Rüdenau in den Bundesstaat New York ausgewandert. Den Weg in die USA schlagen seitdem Familienmitglieder bis in die heutige Generation ein.

Die Amerikanerin freut sich nun am Gartentisch in Rüdenau vor allem, viel Zeit mit ihren Cousins und Cousinen verbringen zu können. Auch die Entwicklung der Kinder zu sehen, mache ihr Freude, selbst wenn sie sich dadurch manchmal alt fühle, erzählt sie in ihrer Muttersprache Englisch. Neben ihrer Familie schätze sie an Deutschland das Essen. Deutsche Feierabendbrötchen, Leberwurst und Anja Mühlings Reibekuchen gehören zu ihren Favoriten. Mageira ist dabei ein besonderes Mitglied der Familie, denn sie ist eine »Doppel-Heller«. Ihr Urgroßvater finanzierte die Auswanderung ihres Großvaters. Dieser kam nach Amerika und heiratete dort seine Cousine zweiten Grades.

Diese und viele weitere Informationen verdankt die Familie vor allem den endlosen Online-Meetings und Recherchen von Kathleen Mageira und Karin Kohl. Manchmal arbeiteten die beiden mehr als zwölf Stunden am Stück an dem immer wieder aktualisierten Stammbaum, berichten sie. »Ich vermisse das«, lacht Mageira.

Der Stammbaum reiche nun bis ins 16. Jahrhundert zurück. Jedoch sei es ein kontinuierlicher Prozess, diesen zu pflegen. »Wir werden gefragt: Wann ist es genug?«, sagt die fleißige Ahnenforscherin und antwortet darauf: »Es wird nie genug sein, denn wir machen es für die nächsten Generationen.« Vor allem, die Verbindung zwischen den Kindern der Familie aufrecht zu erhalten, sei den beiden wichtig. Diese wird auch durch die regelmäßigen Treffen gestärkt, welche viele Gelegenheiten zum Zusammenwachsen bieten. Schon jetzt schmieden sie Pläne für ihr nächstes Treffen im Jahr 2025.- dann in den USA.

Lauren Seubert

Abwechslungsreiches Programm Das Familientreffen begann mit einem Besuch der Wiskeydestillerie St. Kilian in Rüdenau, wo Führungen in deutscher und englischer Sprache stattfanden. Neben den Rüdenauer Besonderheiten durfte auch die Michaelismesse in Miltenberg nicht fehlen. »Einer unserer Cousins aus Amerika meinte, die Michaelismesse sei das wahre Oktoberfest«, lacht Karin Kohl. Weiter ging es mit einem klassischen Familienfest in Rüdenau, bei dem bis spät in die Nacht gefeiert wurde. An diesem Tag entstand auch das Familienfoto mit 73 der 80 Teilnehmer des Treffens. Die Organisatorinnen freuten sich über die rege Teilnahme. »Wir waren sehr überrascht, dass doch so viele zum Fototermin gekommen sind«, berichtet Anja Mühling. Das Foto entstand vor dem »Alten Heller-Haus«, in dem heute noch Mitglieder der Familie leben. Den letzten Tag verbrachten die Hellers dann in der Natur. Bei einer Wanderung von Rüdenau zum Blindengarten zwischen Kleinheubach und Miltenberg wurde ein ganz besonderer Stopp eingelegt. Auf dem Weg liege ein Feld, das nie von einem Erbe in Anspruch genommen worden sei und sich deshalb auf die vielen Teilnehmer aufteile. Anja Mühling lacht: »Wir wollten, dass jeder mal einen Fuß auf sein Grundstück setzen kann. Die Wandergruppe begab sich dann noch auf Schatzsuche nach dem Gold Deutschlands - einem Kasten Bier«.